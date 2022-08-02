Коммунистам вернули Асбест

Представители местного отделения «Единой России» в Асбесте (Свердловская область) отказались от планов оспорить в суде решение областного избиркома, вернувшего список КПРФ на выборы в городскую думу. Ранее избирком Асбеста отказался заверить список коммунистов из-за нарушения процедуры выдвижения кандидатов. Исковое заявление было отозвано единороссами после консультаций с партийным руководством. По мнению эксперта, возникшая ситуация может усилить позиции КПРФ не только на выборах городской думы Асбеста, но и на выборах губернатора Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О том, что иск о снятии КПРФ с выборов в думу Асбеста отозван, “Ъ” рассказал заместитель секретаря городского отделения «Единой России» Дмитрий Александрин. «Мне позвонил Дмитрий Жуков (руководитель регионального исполкома "Единой России".— “Ъ”), сказал, что КПРФ является парламентской партией, все свои действия осуществляет только с разрешения власти, а потому снимать их с выборов нельзя, даже по причине подделки документов. Можно по-разному к этому относиться, но партийная дисциплина требовала отозвать иск. Про недопустимость уголовного преследования фальсификаторов он ничего не говорил, поэтому в этом направлении работать продолжаем», — пояснил господин Александрин.

Асбестовское отделение «Единой России» обратилось в Свердловский областной суд 29 июля, чтобы оспорить решение региональной избирательной комиссии о допуске на выборы в городскую думу кандидатов от КПРФ. Напомним, что 15 июля Асбестовская территориальная избирательная комиссия отказалась заверять список коммунистов из-за сомнений в достоверности подписей в протоколах партийной конференции по выдвижению кандидатов. Скандал вышел на федеральный уровень: лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал ситуацию в Асбесте «чиновничьим произволом». Избирательная комиссия Свердловской области на заседании 20 июля признала решение горизбиркома незаконным из-за избыточных требований. При этом облизбирком опроверг факт предполагаемой подделки подписей, объяснив это неудобной позой члена счетной комиссии.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» воздержались от комментариев по поводу заявления единороссов Асбеста об отзыве иска под давлением партийного руководства.

«Действия "Единой России" не поддаются никакой логике. Местные просто подставляют всю региональную власть — не только губернатора, но и полицию, прокуратуру, избирательную комиссию»,— прокомментировала последние события кандидат в гордуму от КПРФ Наталья Крылова.

Предыдущие выборы в гордуму Асбеста в 2017 году были отмечены протестным голосованием. Победу на них одержала КПРФ, получившая в думе 11 из 21 мандата. Три места достались «Справедливой России», по два — «Единой России» и ЛДПР, еще три депутата были самовыдвиженцами. В 2019 году несколько коммунистов, в том числе спикер гордумы Андрей Самарин, лишились мандатов из-за претензий прокуратуры к их декларациям о доходах. В настоящий момент из 19 действующих парламентариев девять представляют КПРФ, четыре — «Единую Россию».

Выборы в думу Асбеста пройдут 11 сентября только по одномандатным округам. О своем выдвижении избирком уведомил 81 кандидат, среди которых основатель рок-группы «Агата Кристи», уроженец Асбеста Вадим Самойлов. Уже прошли регистрацию кандидаты от «Единой России» (20 человек), КПРФ (18 человек), «Справедливой России — За правду» (два человека) и ЛДПР (два человека). Регистрацию пока не получили кандидаты от партии «Новые люди» и самовыдвиженцы.

Политолог Александр Белоусов считает, что сложившаяся ситуация может усилить позиции КПРФ на выборах не только депутатов городской думы Асбеста, но и губернатора Свердловской области. «Только человек, не понимающий правил игры, мог пытаться снять КПРФ с выборов. А факт пересказа непубличного разговора с партийным руководством является нарушением этики»,— отмечает господин Белоусов.

Елена Медведева, Екатеринбург