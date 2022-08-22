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Коммерсантъ FM
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Совет уполномочен заявить

Руководство Думы обратится к международной общественности от имени всей палаты

Лидеры фракций Госдумы договорились в понедельник о проведении 25 августа внеочередного заседания совета нижней палаты парламента. По словам лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, совет подготовит «жесткое» заявление в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС и направит его в международные парламентские организации и ООН. Готовит документ лидер ЛДПР Леонид Слуцкий как глава думского комитета по международным делам.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Совет Думы 25 августа соберется на внеочередное заседание для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщила думская пресс-служба по итогам прошедшего 22 августа совещания спикера палаты Вячеслава Володина с лидерами фракций. На нем обсуждалось предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о необходимости проведения заседания совета в связи с обстрелами находящейся под контролем российских войск Запорожской АЭС, «ставящими мир на грань ядерной катастрофы».

«Принято решение, что мы будем готовить заявление совета Думы, и в четверг, 25 августа, с утра вновь соберутся руководители фракции вместе с председателем, ориентировочно в 15 часов мы соберем совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление, которое мы адресуем в первую очередь Организации Объединенных Наций и всем международным парламентским организациям»,— сказал Сергей Миронов сразу после совещания. «Попытка целенаправленно стрелять в том числе по хранилищам радиоактивных отходов — это реальное преступление против человечества»,— добавил он.

Формат этого «заявления» еще не определен. Готовит документ глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщили “Ъ” в Думе. Ранее он говорил, что депутаты «должны четко обозначить свою позицию и, возможно, обратиться к международным институтам и парламентам стран мира относительно безопасности атомных объектов на территории Украины и недопустимости "ядерного терроризма" со стороны киевской хунты».

Собеседники “Ъ” в Думе не смогли вспомнить других примеров «заявлений совета»: обычно общая позиция нижней палаты выражается с помощью обращений или заявлений Госдумы, принимаемых на пленарном заседании в форме постановления (например, именно в таком формате 15 февраля было одобрено обращение к президенту о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР).

Но сейчас у депутатов официальный отпуск (он продлится до 28 августа), а для проведения заседания совета достаточно собрать в Думе, помимо спикера и лидеров фракций, вице-спикеров и глав комитетов. Проводить пленарное заседание в связи с этим не планируется.

Ближе к вечеру пресс-служба Госдумы сообщила, что Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении 25 августа в 15:00 внеочередного заседания совета палаты. С докладом по главному вопросу, помимо Геннадия Зюганова и Леонида Слуцкого, выступят председатель комитета Думы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») и глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

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Кроме того, совет отправит в рассылку законопроекты, внесенные в Думу в июле—августе, после завершения весенней сессии. По словам источника “Ъ” в Думе, на данный момент в повестке совета значатся 37 таких документов. Также, как подтвердил собеседник “Ъ”, будет принято решение о продлении срока сбора поправок ко второму чтению резонансного законопроекта депутата «Единой России» Артема Кирьянова о создании в России единого оператора на рынке цифровой рекламы.

В думской пресс-службе также сообщили, что на совещании лидеров фракций «обсуждалась трагическая гибель (журналистки и дочери политолога Александра Дугина.— “Ъ”) Дарьи Дугиной». По словам собеседника “Ъ”, участники совещания были «возмущены подлостью тех, кто совершил этот теракт».

Согласно регламенту Думы, ее совет занимается предварительной подготовкой и рассмотрением вопросов деятельности палаты, поэтому любые заявления совета не являются окончательными, а будут анонсировать их последующее вынесение на рассмотрение Госдумы, отмечает политолог Павел Склянчук.

«То есть мы имеем дело с формой парламентского политического планирования, связанного с активной международной повесткой и резонирующими темами»,— добавляет эксперт.

После окончания отпуска у депутатов запланирована работа в регионах, а первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы намечено на 12 сентября.

Афанасий Сборов

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