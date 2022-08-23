Лучше позднее, чем никогда

Минстрой, получивший этой весной полномочия по администрированию Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), хотел бы смягчить для строительных госконтрактов одну из важных бюджетных норм. Заказчикам предлагается разрешить завершать расчеты с подрядчиками и после 1 октября — без последствий в виде приостановки операций по оплате контрактов и отзыва ассигнований. Мера предложена ведомством на фоне сложностей с доступностью стройматериалов и оборудования. Участники рынка идею поддерживают, отмечая, что ее реализация позволит в плановом порядке завершить работу тем подрядчикам, которые по не зависящим от них причинам не могут вовремя исполнить контракты.
Минстрой предложил смягчить бюджетную дисциплину для заказчиков по строительным госконтрактам (на фото — глава ведомства Ирек Файзуллин)
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Минстрой предложил приостановить на 2022 год действие некоторых бюджетных норм в отношении строительных госконтрактов. Разработанный ведомством проект постановления правительства предполагает отказ от применения к таким договорам требований о завершении расчетов в срок не позднее 1 октября. Поясним, что по действующим нормам, если получатели бюджетных средств не оплатят контракты к этому сроку, такие операции будут приостановлены, а бюджетные ассигнования (в частности, остатки средств 2021 года) будут отозваны и их нельзя будет перенести на следующий год.
Объясняя предложение, Минстрой ссылается на «текущую геополитическую и экономическую обстановку», которая влияет также на доступность строительных материалов и оборудования. Отметим, что проблемы по этой части связаны как с ростом цен (из-за чего стоимость части госконтрактов сейчас пересматривается), так и с существенно осложнившимся процессом покупки зарубежной продукции (доля импорта в стройматериалах составляет 5–10%, в инженерном и высокотехнологичном оборудовании — 5–30%).
Минстрой предупреждает, что в случае применения требования о расчетах к 1 октября могут возникнуть риски неполного освоения бюджетных средств и следовательно — срыва сроков ввода объектов, в том числе включенных в ФАИП. Отметим, именно недостаточное освоение средств и появление долгостроев в госсекторе из года в год является одной из ключевых проблем реализации ФАИП. Проблема (помимо низкого уровня бюджетной дисциплины) заключалась еще и в недостаточной гибкости администрирования программы. Механизм «перебрасывания» денег между объектами уже упрощался, однако это было решением скорее для отдельных проектов — сейчас же речь идет о преодолении общеотраслевых сложностей.
В ФАИП на этот год заложено 962 млрд руб. на строительство 1,2 тыс. объектов. Как отмечает советник вице-президента ЦСР Любовь Арапова, снятие жестких сроков по завершению расчетов позволит не допустить срывов проектов. В 2022 году должны быть сданы 282 объекта — по состоянию на 1 июня введены в эксплуатацию лишь 11. По итогам первого полугодия, отмечает госпожа Арапова, строек профинансировано из федерального бюджета на 563 млрд руб.— это 63,3% от лимита.
Президент НОСТРОЙ Антон Глушков рассказывает, что в этом объединении предложение Минстроя поддерживают и даже предлагают распространить действие меры на постоянной основе. Сейчас, поясняет господин Глушков, подрядчики не всегда могут исполнить контракты вовремя по не зависящим от них причинам — на них снятие такого ограничения «повлияет благоприятно», остальные же получат средства в соответствии с договорами и сроками выплат по завершенным работам.
Эксперт Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев добавляет, что многие проекты сейчас проходят переработку по части технических решений и корректировки сметной стоимости: «В силу необходимости сохранения темпов строительства такие работы не должны становиться поводом для приостановки финансирования, так как являются не следствием нечеткого планирования, а результатом объективных сложностей». Президент ГК «Основа» Александр Ручьев соглашается: «Госконтракты оплачиваются по факту их закрытия, поэтому возможность завершения расчетов к концу года в текущей ситуации — своевременное решение, которое позволит подрядчикам работать в плановом режиме, а государству получить свои объекты».
В Минфине инициативу Минстроя комментировать вчера не стали, в ведомстве “Ъ” сообщили, что проект получен и будет рассмотрен.