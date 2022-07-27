Деньги обменяют на кирпичи оптом

Минстрой опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, описывающий запуск с 2023 года комплексной госпрограммы «Строительство». Таким образом власти рассчитывают решить накопленные проблемы отрасли, консолидировать все строительные госрасходы и увязать их с потребностями экономики, избавив бюджет от оплаты строительства ненужных объектов. «Комплексность» строительной госпрограммы будет означать, что она динамически увяжет расходы на строительство объектов, входящих в государственные и ведомственные программы и нацпроекты, а также региональные капвложения с федеральным софинансированием, с их эффективностью за счет цифровизации строек и управления ими в отдельном модуле системы «Электронный бюджет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курирующий строительство вице-премьер Марат Хуснуллин консолидирует управление всеми госинвестициями в железобетон в рамках единой комплексной госпрограммы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Курирующий строительство вице-премьер Марат Хуснуллин консолидирует управление всеми госинвестициями в железобетон в рамках единой комплексной госпрограммы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проект Минстроя предполагает, что в комплексную госпрограмму «Строительство» войдут все объекты капстроительства, которые включены в отраслевые госпрограммы по перечню, утвержденному распоряжением правительства №1950-р от 11 ноября 2010 года (от «Развития здравоохранения» и «Содействия занятости населения» до «Охраны окружающей среды» и собственной жилищной госпрограммы). Региональные и муниципальные стройки предполагается включить в нее в той части, которая финансируется трансфертами и субсидиями из федерального бюджета, а также за счет комплексных «территориальных» госпрограмм — арктической, дальневосточной, северокавказской, крымской и калининградской.

Государство в год вкладывает в отрасль около 3,5 трлн руб., из которых около 1 трлн руб.— это федеральные капвложения, отражаемые в составе Федеральной адресной инвестпрограммы (ФАИП). Однако исполнение ФАИП в последние годы постоянно подвергалось критике: программа не сбалансирована финансово, не может оперативно учитывать удорожание стройматериалов и работ и не позволяет адаптироваться к изменениям экономической ситуации, что ведет к кассовому неисполнению и накоплению «долгостроев»,— Минстрой отдельно оговаривает, что к этому приводит сочетание возможности начинать новые стройки и сдвигать сроки уже развернутых. В свою очередь, бюрократизм и отсутствие гибкости в планировании инвестиций и громоздкая система перераспределения бюджетных средств между объектами, госпрограммами и нацпроектами сами замедляют реализацию и ввод построенного в эксплуатацию.

Министерство предлагает использовать опыт 2020–2021 годов, когда в пандемию правкомиссия по региональному развитию получила антикризисные полномочия «перекидывать» бюджетное финансирование между объектами дорожного, жилищного и инфраструктурного нацпроектов, что вызвало рост кассового исполнения «до 99%» — и возможность компенсации отрасли роста цен на строительные ресурсы в объеме 100 млрд руб. в 2021 году. Превращение строительной госпрограммы в комплексную и нацелено на превращение «антикризисных» полномочий в постоянные: это должно сбалансировать госинвестиции, оптимизировать планирование и отбор строительных предложений ведомств и обеспечить динамическое распределение их финансирования — для этого все процессы в госсекторе стройки предполагается оцифровать, а систему «Электронный бюджет» дополнить отдельным модулем по управлению строительными госинвестициями.

Целями комплексной программы объявлены рост доли введенных объектов капстроительства в эксплуатацию не менее чем на 5% от плана, достижение полного выполнения планов по стройкам к 2027 году, кассовое освоение «не менее 99%» выделенных ассигнований и сокращение объемов «долгостроя» до 100% от плана к 2027 году. О механизмах отбора проектов для «обновленной ФАИП» и предложениях Минстроя по решению проблемы «долгостроев» “Ъ” подробно писал 12 и 21 июля 2022 года. Первый по предложению Минэкономики предполагает отказ от строительства объектов, спроса на мощности которых нет, второй — определение дальнейшей судьбы недостроенных объектов после их инвентаризации, включения в специальный реестр и изучения потребности в них.

Олег Сапожков