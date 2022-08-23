Триколор водрузили над Донбассом

Большинство парламентских партий использовали отмечавшийся в понедельник День российского флага, чтобы еще раз продемонстрировать свое отношение к Донбассу и специальной военной операции (СВО). Так, единороссы приняли участие в акциях с поднятием триколора на территориях ДНР и ЛНР. Лидер эсеров Сергей Миронов опубликовал специальную статью, в которой напомнил о роли российского флага в событиях на Украине. ЛДПР провела праздничные митинги, на которых ее лидеры говорили о единении с Донбассом и поддержке СВО. И даже в КПРФ, где традиционно день российского триколора не празднуют, увязали эту тему со спецоперацией, отметив, что после ее начала все большую популярность приобретает «красный флаг Победы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным социологов, российский флаг вызывает у россиян преимущественно положительные эмоции, но со спецоперацией на Украине это никак не связано

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ По данным социологов, российский флаг вызывает у россиян преимущественно положительные эмоции, но со спецоперацией на Украине это никак не связано

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В этом году «Единая Россия» (ЕР) празднует День российского флага вместе с жителями Мариуполя, Херсона, Купянска, Мелитополя и «многих других освобожденных городов», написал 22 августа в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В этот день «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) провела специальные акции: в Мариуполе на высоте 100 м над заводом «Азовсталь» был развернут триколор площадью 200 кв. м, а на улицах Купянска был растянут российский флаг площадью 2,4 тыс. кв. м. «Спустя много лет российский триколор вновь поднимается на Донбассе, олицетворяя спасение русских людей от гнета нацистов, возрождение Русского Мира»,— написал господин Турчак. В МГЕР также сообщили, что проводили акции в 64 российских регионах, в которых приняло участие более 10 тыс. человек.

Замсекретаря генсовета ЕР Дарья Лантратова рассказала “Ъ”, что провела День флага в ЛНР, где вместе с депутатом Госдумы Екатериной Стенякиной (ЕР) участвовала в поднятии триколора на центральной площади города Лутугино. Кроме того, единороссы вручили флаги и стенды с российской госсимволикой дошкольным учреждениям, школам и колледжам Лутугинского района. «Это был ответ на их просьбу. Думаю, что в скором времени мы также поможем с символикой всем учебным учреждениям ЛНР, а впоследствии и на всех освобождаемых территориях»,— пояснила госпожа Лантратова.

Лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов 22 августа опубликовал «праздничную» статью в «Парламентской газете». В ней он вспомнил события 2014 года в Крыму, когда «местные жители вывешивали наш триколор на балконы, ходили с ним на улицах, повязывали на машинах». По словам политика, сейчас российский флаг с такой же гордостью демонстрируют жители ЛНР, ДНР и «освобожденных территорий Запорожской, Херсонской и Харьковской областей». «Местные люди знают, что теперь они находятся под надежной защитой России. Они его (флаг РФ.— “Ъ”) чтят и гордятся им. Дальше — больше»,— уверен господин Миронов.

Секретарь президиума центрального совета СРЗП по политическим вопросам Дмитрий Гусев в разговоре с “Ъ” добавил, что эсеры считают российский флаг «боевым» и воспринимают его как «символ страны, родины, каждой семьи». По его словам, СРЗП отпраздновала День флага 22 августа в ходе конференции Социал-демократического союза женщин России.

ЛДПР провела акции, посвященные Дню флага, во всех регионах России, сообщили “Ъ” в партии. В Москве митинг с участием депутатов Госдумы от ЛДПР прошел в «гайд-парке» в Сокольниках. Выступивший на нем первый заместитель главы фракции Василий Власов рассказал о работе партии в Донбассе и отметил важность этой традиционной августовской акции как итогового митинга избирательной кампании перед единым днем голосования. Вице-спикер Борис Чернышов подчеркнул, что именно под этим флагом идет специальная военная операция. А лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал, что День флага «становится все более знаковым для нашей страны: чем больше жесточайшее внешнее давление на Россию, тем больше мы сплачиваемся». Он также добавил, что партия работает над созданием своих отделений на территориях ДНР и ЛНР.

А вот КПРФ, по-прежнему приверженная старой советской символике, никогда не праздновала День флага и не собирается этого делать, сообщил “Ъ” секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. «Тем более Компартии нет смысла отказываться от собственной символики в условиях СВО, когда на освобожденных украинских территориях все ходят с красным флагом Победы»,— подчеркнул коммунист. По его словам, райкомы КПРФ на приграничных с Украиной территориях в этом году даже были вынуждены увеличить в несколько раз закупки партийной атрибутики из-за возросшей популярности «красных знамен» в воинских частях.

Наконец, в партии «Новые люди» сообщили “Ъ”, что предпочитают праздникам конкретные дела. «День флага — важная дата, и мы прекрасно понимаем ее значимость. Но пока большинству людей не до праздников, мы предпочли сосредоточиться на работе. Чтобы демократические ценности новой России, которые символизирует триколор, не были пустым звуком»,— отметили партийцы. Сейчас «все ресурсы брошены на работу в регионах», депутаты Госдумы «готовятся к осенней сессии и собирают предложения», а кандидаты партии участвуют в выборах, добавили в пресс-службе.

Отметим, что 22 августа ВЦИОМ опубликовал результаты свежего опроса, посвященного российской государственной символике. В частности, респондентов просили назвать то, что для них олицетворяет Россию и является ее символом. «Герб России, гимн, флаг» назвали 12% опрошенных; варианты «народ, люди, русский человек» — 11%; «моя Родина, мой дом, моя страна» —10%. По 7% респондентов посчитали символами страны «природу, березы, Байкал, поля» и лично Владимира Путина. При этом 66% россиян при виде флага испытывают гордость и восхищение, 17% — симпатию, 11% — безразличие, 3% — антипатию, раздражение и стыд.

Директор ВЦИОМа по стратегическому развитию Степан Львов в своем комментарии к опросу отметил, что резкого роста эмоциональной «привязки» к национальным символам после начала СВО, несмотря на ожидания ряда экспертов, не произошло: фоновое значение уже длительное время (семь—восемь лет) устойчиво и находится на высоком уровне. «Возможно, это указывает на силу рационального восприятия событий последних шести месяцев. С эмоциями и сплоченностью у нас уже давно все в порядке»,— резюмировал социолог.

Андрей Винокуров, Анастасия Корня