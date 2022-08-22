Средства «Транснефти» ушли по договорам

Как стало известно “Ъ”, защита бывшего замгендиректора АО «Транснефть-Диаскан» Романа Ивашкина добилась в Мосгорсуде изменения ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Немногим ранее была смягчена и мера пресечения бывшему начальнику отдела исследовательской деятельности компании Сергею Лукьянову. Оба, а также бывшие гендиректора ООО «ЗИО-Поларис» Елена Петелина и Исидора Сабанеева обвиняются в хищении у головного ПАО «Транснефть» 400 млн руб. под видом исполнения контрактов на поставку оборудования. Никто из фигурантов вины не признает.

Мосгорсуд изменил меру пресечения сначала Сергею Лукьянову, после того как жалобу защиты рассмотрели Верховный, а затем Второй кассационный суды. Адвокаты настаивали, что решение Пресненского райсуда Москвы о продлении господину Лукьянову срока ареста незаконно. По мнению защиты, преступление, инкриминируемое господину Лукьянову, совершено в рамках предпринимательской деятельности, суммы контрактов, о которых говорится в уголовном деле, как и соответствующие им технические задания, были утверждены руководством как головной, так и дочерней компаний. При этом, отмечали адвокаты, контрактная документация согласовывалась на всех уровнях, в том числе и службами безопасности. Суду были также представлены доказательства того, что и аукцион по выбору поставщика проводился открыто на электронной площадке и никаких нарушений при этом не было допущено. В итоге Мосгорсуд, куда материалы арестного дела были возвращены на повторное апелляционное рассмотрение, отпустил господина Лукьянова из СИЗО под домашний арест. Несколькими днями позже такое же решение было принято в отношении господина Ивашкина.

Первое уголовное дело по факту хищения 159 млн руб. у ПАО «Транснефть» ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в конце ноября 2019 года. Второе появилось в апреле 2020 года, после чего материалы объединили в одно производство. Поводом для расследования стало обращение в правоохранительные органы нового руководства «Транснефть-Диаскан». Под уголовное преследование попали замгендиректора по исследовательской деятельности этой компании Роман Ивашкин, начальник отдела исследовательской деятельности Сергей Лукьянов, экс-гендиректор ООО «ЗИО-Поларис» Елена Петелина и сменившая ее в должности Исидора Сабанеева (объявлена в розыск).

АО «Транснефть-Диаскан» было создано в структуре «Транснефти» в 1991 году для проведения диагностики трубопроводов, проверки их состояния, а также для разработки и внедрения приборов, способных проверять внутреннее состояние труб и очистное оборудование.

Осенью 2020 года материалы уголовного дела были переданы полицией для дальнейшего расследования в столичное ГСУ СКР. Следствие пришло к выводу, что Роман Ивашкин с Сергеем Лукьяновым с целью хищения денежных средств в декабре 2018 года организовали заключение с бывшими гендиректорами «ЗИО-Поларис» (завод специализируется на производстве медицинских аппаратов, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений) заведомо неисполнимого договора на поставку моноблока с рентгеновской трубкой стоимостью 159 млн руб. По версии следствия, в апреле 2019 года были подписаны акт входного контроля и товарная накладная, что стало поводом для перечисления в мае 2019 года с расчетного счета «Транснефти» сначала в «Диаскан», а затем и в ООО денежных средств, которые, по материалам дела, злоумышленники затем обналичили и поделили между собой. Кроме того, в 2018 году «Транснефть-Диаскан» и «ЗИО-Поларис», как установило следствие, заключили еще два договора на определение дефектов в поперечных и продольных трубных швах образцов с использованием рентгеноскопического компьютерного томографа. При этом цена, по версии следствия, была необоснованно завышена, в результате чего «Транснефть» потеряла еще 241,1 млн руб., которые были перечислены на счет ООО. В результате фигурантам было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, мужчин суды отправили в СИЗО, а госпожу Петелину — под домашний арест.

Романа Ивашкина головная компания уволила еще до возбуждения уголовных дел, предварительно наложив на него дисциплинарные взыскания за контракты. Впрочем, тот не согласился и обратился в суд, который в феврале 2020 года восстановил его в должности, а работодателя обязал выплатить ему зарплату за весь период вынужденных прогулов, а также частично компенсировать моральный вред. Однако вернуться на прежнюю работу господин Ивашкин не смог: должности замгендиректора по исследовательской работе в компании уже не оказалось, а предложенный ему вариант бывшего топ-менеджера не устроил.

Адвокат господина Ивашкина Федор Куприянов настаивает на невиновности подзащитного и на отсутствии самого хищения денег «Транснефти».

Юрий Сенаторов