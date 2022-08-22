Зерно сохнет по мировому рынку

Продовольственная обстановка, несмотря на смягчение кризиса с экспортом с Украины, остается напряженной из-за экстремально высоких температур во многих регионах, следует из августовского прогноза Минсельхоза США. Волна засух грозит потерей шестой части урожая кукурузы в ЕС, а потери по всему миру могут составить почти 40 млн тонн, это более 3% ее мирового производства. Самый же существенный спад производства — у подсолнечника: его урожай снизится на 6 млн тонн, или на 11%. Пшеница пострадает не так сильно. Падение урожая в ЕС и Индии будет компенсировано его ростом в Канаде и России, однако АПК РФ это скорее добавит проблем: экспортные ограничения вызовут падение внутренних цен и рентабельности производства зерновых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Аналитики Минсельхоза США в августовском обновлении прогноза отметили, что продовольственная обстановка, несмотря на возобновление экспорта с Украины, остается напряженной на фоне экстремально высоких температур. Прогноз показывает, что волна засух в Испании, Южной Франции, Италии и на Балканах и ограничений на орошение в производящих районах приведет к потере шестой части урожая кукурузы в ЕС в сезоне 2022/23. Во всем мире потери могут составить почти 40 млн тонн, что эквивалентно более 3% мирового производства кукурузы. Причины — падение урожая в США почти на 20 млн тонн и на Украине на 12 млн тонн, а рост на 10 млн тонн в Бразилии компенсирует только потери европейской кукурузы.

Урожай семян подсолнечника снизится примерно на 6 млн тонн (около 11% от всего производства) в основном из-за снижения урожая на Украине на 8 млн тонн. В РФ, напротив, на фоне благоприятной погоды в Центральном федеральном округе сбор вырастет на 9%, до 17 млн тонн.

Снижение урожая риса, по данным Минсельхоза США, будет незначительным, так как его уменьшение в Индии на 1 млн тонн будет компенсировано ростом в Юго-Восточной Азии. Однако президент Всеиндийской ассоциации экспортеров риса Кришна Рао прогнозирует более существенное падение производства этой культуры в стране — на 10 млн тонн, или 8% к прошлому сельхозгоду, а в ФАО ООН отмечают погодные риски для Китая и Бангладеш.

Пшеница пострадает не так сильно: суммарное падение урожая на 40 млн тонн в ЕС, Индии, Аргентине, Австралии, Марокко и на Украине будет компенсировано ростом в Канаде и РФ по 13 млн тонн в каждой стране и в США на 4 млн тонн, а также незначительным повышением в Китае и странах Ближнего Востока. Прогноз для России повышен до рекордных 88 млн тонн (месяц назад прогнозировали 81 млн тонн), что на 17% больше, чем в 2021/22 сельхозгоду (более 75 млн тонн). Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, однако, считает, что американский прогноз даже после пересмотра в сторону повышения слишком низок: по оценкам центра, сбор пшеницы в РФ составит почти 95 млн тонн. При этом экспорт пшеницы в августе составит только 3,5–3,6 млн тонн, что на 20% ниже среднего показателя (в августе 2021 года — более 5 млн тонн). Окно для экспорта закроется в ноябре с началом штормов в Черном море. Времени для экспортных отгрузок остается мало, а по данным «Совэкона», впервые с 2017 года у аграриев уже не хватает места для хранения зерна, притом что также ожидаются рекордные урожаи семян подсолнечника и кукурузы. Глава «Совэкона» отмечает, что ситуация может ухудшаться до тех пор, пока не будет решена проблема высокой экспортной пошлины.

Георгий Смирнов