Зерно сбывается

Крупные российские экспортеры зерна диверсифицируют бизнес на фоне сохраняющихся сложностей с поставками за рубеж. Так, «Деметра Трейдинг», крупнейшим собственником которого выступает ВТБ, планирует в этом сезоне продать на внутреннем рынке около 250 тыс. тонн зерна для локальных производителей муки и комбикормов. Конъюнктура на внутреннем рынке сложилась в пользу покупателя, а заработать без рисков трейдерам может быть сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Один из крупнейших экспортеров российского зерна «Деметра Трейдинг» планирует развивать новое направление продаж на внутренний рынок. Информацию об этом “Ъ” обнаружил в отчетности компании. В «Деметра-Холдинге» уточнили, что в этом сезоне компания планирует продать на локальном рынке около 250 тыс. тонн зерна в основном для производителей муки и комбикормов. В отчетности средняя рентабельность внутренних продаж прогнозировалась на уровне 300 руб. за тонну. Потребности в зерне внутри страны вдвое превышают объемы экспорта, а «Деметра Трейдинг» обладает всей необходимой инфраструктурой для развития внутренних продаж, отмечают в компании.

«Деметра-Холдинг» принадлежит группе ВТБ, «Гранум» Таймураза Боллоева и Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Среди активов холдинга — Новороссийский зерновой терминал, доли в Новороссийском комбинате хлебопродуктов и зерновом терминальном комплексе «Тамань», перевозчик зерна по железной дороге «Русагротранс», элеваторы и др. По данным участников рынка, в прошлом сезоне «Деметра Трейдинг» был вторым по экспорту зерна из России с 4,5 млн тонн. Оборот компании в 2021 году — 110,32 млрд руб., следует из ее отчетности.

С началом военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций экспорт зерна из России ограничен торговыми барьерами: сложностями с фрахтом судов, страхованием грузов и проведением платежей в банках, сообщали участники рынка. Несмотря на все заявления о возможности сделок с российским продовольствием, проблемы сохраняются, сообщал Reuters 14 августа со ссылкой на трейдеров. В МИД РФ также говорили, что условия для беспрепятственного доступа российского продовольствия на мировые рынки, предусмотренные зерновым соглашением в Стамбуле, не выполняются. По данным «Совэкона», в июле, за первый месяц нового сезона, Россия экспортировала 2,2 млн тонн пшеницы, прогноз на август — 3,3–3,7 млн тонн, что ниже среднего для этого месяца показателя в последние годы 4,9 млн тонн.

Собеседники “Ъ” среди крупных экспортеров зерна отмечают, что на внутреннем рынке работают в основном мелкие трейдеры с небольшими объемами, сделки здесь обычно проходят с отсрочкой платежа, без премий, также есть случаи затягивания выплат, банкротства контрагентов и т. п. По словам одного из источников “Ъ”, «Деметра Трейдинг» может как раз попробовать взять на себя дополнительные риски и заработать на перепродаже зерна покупателям, которые не могут сразу расплатиться за товар. Другой собеседник “Ъ” добавляет, что у компании могут быть особенные сложности с экспортом после введения санкций США в отношении ВТБ, из-за чего на балансе экспортера, вероятно, скопился излишний объем зерна.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что крупные экспортеры зерна пока не стремятся выходить на внутренний рынок, но надежные покупатели, несмотря на все сложности, здесь, безусловно, есть. Это ведущие вертикально интегрированные производители мяса и крупнейшие мельничные компании, указывает он. В Объединенной зерновой компании отмечают, что управляют собственными тремя предприятиями по производству муки и отрубей общей мощностью переработки 490 тыс. тонн зерна в год и работают над усилением позиций на внутреннем рынке. Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич оценивает потребность индустриальных производителей муки в зерне в объеме до 12 млн тонн в год.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что, несмотря на большие объемы торгующегося на внутреннем рынке зерна, условия здесь во многом сейчас складываются не в пользу трейдеров. По его словам, в результате давления налоговой службы доля посредников сократилась, а из-за экспортной пошлины внутренние цены на зерно стали меньше зависеть от мировых, что привело к снижению рисков у покупателей, которые теперь могут выбирать лучшие предложения и перестали хранить большие запасы. По данным «Прозерно», пшеница третьего и четвертого классов в центре страны на начало августа стоила 12,87–13,99 тыс. руб. за тонну против 15,09–15,73 тыс. руб. за тонну годом ранее.

Анатолий Костырев