Очередное внеочередное

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудит с главами фракций дату и повестку внеочередного заседания совета нижней палаты парламента. Провести его изначально предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС. По словам источника “Ъ”, заседание совета пройдет на этой неделе, ради этого депутаты из числа думского руководства вернутся из отпусков. Пленарного заседания нижней палаты пока не планируется. С помощью экстренного созыва совета руководство Думы подчеркивает свою значимость, при этом властям РФ выгодно, чтобы обвинения в адрес других стран в ухудшении ситуации на АЭС звучали с подачи оппозиционной фракции, объясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поводом к внеочередному заседанию совета Думы стало заявление Геннадия Зюганова в связи с обстрелами находящейся под контролем российских войск Запорожской АЭС, «ставящими мир на грань ядерной катастрофы». Оно было разослано журналистам в прошлый четверг. Общество, по словам председателя ЦК КПРФ, «ожидает от властей более энергичных действий, призванных остановить государственный терроризм Зеленского (Владимир Зеленский, президент Украины.— “Ъ”) и его банды».

«Реальная консолидация российского общества вокруг специальной военной операции на Украине — это главное условие победы над неонацизмом. Она возможна лишь только тогда, когда общество будет отчетливо понимать характер происходящих событий и влиять на принимаемые решения»,— говорится в заявлении господина Зюганова. А поскольку «центром плодотворного диалога исполнительной власти с обществом является парламент», коммунисты предлагают провести заседание совета Думы, чтобы «обсудить складывающуюся обстановку и выработать дополнительные меры по успешному завершению военно-политической операции». Согласно думскому регламенту, фракция может официально потребовать провести внеочередное пленарное заседание, но Геннадий Зюганов этого делать не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин поддержал предложение КПРФ: пресс-служба Думы в пятницу сообщила, что спикер и руководители думских фракций соберутся 22 августа на совещание, на котором примут решение о дате заседания совета палаты. По словам источника “Ъ” в Думе, заседание совета, скорее всего, тоже пройдет на этой неделе. В его повестке — заявление по поводу событий вокруг Запорожской АЭС и внесенные в Госдуму в июле—августе законопроекты, которые необходимо отправить в рассылку, говорит собеседник “Ъ”. Совет также может принять решение о продлении срока сбора поправок ко второму чтению резонансного законопроекта депутата «Единой России» Артема Кирьянова о создании в России единого оператора на рынке цифровой рекламы (принят в первом чтении 15 июля). Думский комитет по экономической политике уже предложил продлить этот срок до 9 сентября.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий тоже согласился, что «в такой ситуации сверка часов действительно необходима». «Мы должны четко обозначить свою позицию и, возможно, обратиться к международным институтам и парламентам стран мира относительно безопасности атомных объектов на территории Украины и недопустимости "ядерного терроризма" со стороны киевской хунты»,— заявил он вслед за господином Зюгановым.

Напомним, у депутатов сейчас официальный отпуск (он продлится до 28 августа), а в заседаниях совета участвуют спикер Госдумы, его заместители, лидеры фракций, главы комитетов и другие представители руководства нижней палаты. В июле, после завершения весенней сессии, совет уже собирался на внеочередное заседание: тогда было принято решение о проведении 15 июля пленарного заседания, на котором депутаты утвердили министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в должности вице-премьера. Комментируя практику внеочередных заседаний совета и Думы в целом, Вячеслав Володин любит повторять, что «у политиков отпусков не бывает». Однако в этот раз, по словам собеседника “Ъ”, проводить пленарное заседание пока не планируется.

Руководство Думы хочет подчеркнуть роль нижней палаты в происходящих событиях, в том числе чтобы компенсировать несколько унизительное для парламента экстренное заседание в июле по не самому экстренному поводу, полагает политолог Михаил Виноградов. Кроме того, по его словам, накануне сентябрьского единого дня голосования властям важно, чтобы все партии, включая КПРФ, четко обозначили свою позицию.

Возложить ответственность за гипотетические трагические последствия обстрелов Запорожской АЭС для жителей Украины и соседних с нею европейских государств на Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена удобнее с подачи парламентской оппозиции, рассуждает политолог Константин Калачев. «В рамках общей драматургии это выглядит вполне логичным. "Единая Россия" решает гуманитарные вопросы, а КПРФ — как алармист, за ней тема рисков и угроз, исходящих от украинской стороны. И все делают одно общее дело. Более того, это демонстрирует единство подходов, широкий консенсус вокруг специальной военной операции»,— считает эксперт.

Мария Макутина