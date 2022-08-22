Российская нефть разлилась по Китаю

Россия третий месяц подряд удерживает лидерство в продаже нефти в Китай, обогнав своего ключевого партнера по сделке ОПЕК+ Саудовскую Аравию. В июле поставки составили 1,7 млн баррелей в сутки, хотя и снизились по сравнению с июнем. Военные действия на Украине заставили РФ перенаправить поставки нефти из Европы на азиатские рынки. Однако в последние недели страны ЕС вновь активно наращивают закупки, готовясь к вступающему в силу в декабре эмбарго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Россия в июле поставила в Китай около 1,68 млн баррелей нефти в сутки (б/с), в результате уже третий месяц подряд РФ остается крупнейшим экспортером сырья в эту страну, обойдя Саудовскую Аравию, следует из данных китайской таможни. Второй по величине экспортер нефти в Китай Саудовская Аравия, которая является партнером РФ по сделке ОПЕК+, продала этой стране 1,5 млн б/с. В последние годы именно Саудовская Аравия была лидером по поставкам на китайский рынок.

РФ активно перенаправляет нефть на азиатские рынки на фоне санкций и добровольных отказов европейских компаний от ее покупки. До начала военных действий на Украине на ЕС приходилось свыше 60% экспорта российской нефти, но в мае этот показатель упал примерно до 40%, тогда как половина поставок пришлась совокупно на Китай и Индию. Так, в июне экспорт российской нефти в Китай достиг рекордных 2 млн б/с, увеличившись на 55% относительно 2021 года и на 25% по сравнению с апрелем 2022 года. Таким образом, в июле поставки в Китай сократились примерно на 15%. Индия, которая стала вторым по величине импортером российской нефти, в июле закупила примерно 0,88 млн б/с, по оценке Reuters, что на 7,3% ниже уровня июня.

Сокращение поставок основным азиатским потребителям в июле вызвано перенаправлением потоков российской нефти в Европу. Так, по оценке Platts, поставки российской нефти в страны ЕС в июле превысили 2 млн б/с и продолжили рост в начале августа. Наиболее активно наращивают импорт Нидерланды и Италия. Вероятно, рост поставок вызван ожиданием введения эмбарго на российскую нефть в декабре, а также снижением цен на нефть в июле—августе до минимумов с февраля. В этой ситуации трейдеры и переработчики торопятся закупить Urals, доступ к которой вскоре может быть затруднен.

По мере наступления осени и завершения сезонного роста спроса на топливо динамика экспорта нефти будет оказывать все большее влияние на российскую добычу.

В апреле на фоне проблем с экспортом нефти в Европу добыча в России упала до 10,3 млн б/с с 11,2 млн б/с в феврале. Но уже с мая РФ стала восстанавливать производство, которое достигло к июлю около 11 млн б/с (с учетом конденсата). По последним оценкам Международного энергетического агентства, среднегодовая добыча РФ составит 10,86 млн б/с, оставшись на уровне 2021 года. Минэкономики РФ в своем последнем прогнозе ожидает сходного результата — 515 млн тонн добычи по итогам года (снижение к 2021 году на 1,8%).

Основным риском будет воздействие эмбарго ЕС. По оценкам аналитиков Platts, РФ потребуется перенаправить на рынки Азии около 3,5 млн б/с нефти и нефтепродуктов, что в полном объеме, вероятно, сделать не получится из-за нехватки танкеров и проблем с их страхованием. По мнению Platts, это к январю 2023 года приведет к снижению добычи в России на 1,2 млн б/с относительно июльского уровня, то есть примерно до 9,8 млн б/с.

Активное развитие поставок в Азию сдерживают логистические сложности и отказ страхования грузов европейскими и американскими компаниями, отмечают аналитики Kept в своем обзоре. По их мнению, многое будет зависеть от того, будут ли применяться вторичные санкции к компаниям, которые осуществляют поставки российской нефти в азиатские страны, а также от доступности танкеров.

Большая неопределенность связана с тем, как потенциальное выпадение части российских объемов повлияет на мировой рынок и цены на нефть. Страны G7 обсуждали возможность введения потолка цен на нефть из РФ, чтобы предотвратить резкий скачок стоимости нефти вследствие европейского эмбарго. Российские власти дали понять, что такое решение вызовет лишь еще больший рост котировок.

Дмитрий Козлов