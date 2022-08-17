Дорогие неприятели

Увеличение цен на сырье, в первую очередь на энергоресурсы, привело к резкому росту поставок из России в страны ЕС. По данным Евростата, за первое полугодие прирост европейского импорта из РФ составил 78,9%, страна также осталась третьим по величине поставщиком для ЕС. Рост произошел именно в денежном выражении, физические объемы поставок сокращались. Дополнительное снижение импорта произойдет и после вступления в силу эмбарго ЕС на российскую нефть в конце года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Товарный экспорт стран зоны евро по итогам первого полугодия увеличился на 18,7%, до €1,39 трлн, импорт за это же время вырос более значительно — на 43%, до €1,53 млрд. В июне темпы роста оказались сопоставимыми — на 20,1% и 43,5% соответственно. По итогам полугодия дефицит торговли товарами составил €140,4 млрд против профицита в размере €100,6 млрд годом ранее. Экспорт всех стран ЕС за январь—июнь увеличился на 17,9%, импорт — на 48,9%, в итоге дефицит составил €200,7 млрд против профицита в €83,2 млрд.

Основным источником возросшего дефицита стал подорожавший импорт энергоресурсов (€290,8 млрд дефицита против €105,6 млрд). В денежном выражении поставки в ЕС выросли с €149,6 млрд в январе—июне 2021-го до €376,3 млрд в январе—июне 2022-го, прирост составил 151,5%. Для сравнения: по прочему сырью увеличение составило 22,9%, по продовольствию — 26,8%. Ввоз промтоваров увеличился на 30,8%, прочей продукции — на 32,5%. Экспорт энергоресурсов также показал самый высокий рост — на 93,5%, однако его размер составил €85,5 млрд, поставки промтоваров за рубеж выросли на 15% (на эту группу приходится 80% вывоза), прочих товаров — на 10,8%.

Импорт из России, несмотря на логистические ограничения и прямые запреты на поставки некоторых товаров (в частности, стали — в силу введенных ЕС после начала военной операции РФ на Украине санкций), также увеличился значительно — на 78,9%, до €120,4 млрд.

Экспорт же за полугодие сократился на 30,4%, до €29,8 млрд. Сальдо торговли в итоге стало еще более дефицитным: €90,6 млрд против €24,6 млрд. Более высоким рост импорта среди основных торговых партнеров ЕС оказался только с Норвегией — ввоз из этой страны увеличился на 142,7%, до €68,2 млрд, по общему объему Россия оказалась третьим по величине поставщиком в ЕС (см. график).

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Рост экспорта произошел за счета повышения цен.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) ранее подсчитали, что поставки российской нефти в США, Великобританию, страны ЕС, Южную Корею с начала военной операции сократились на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), но две трети этого экспорта было перенаправлено в другие страны — в частности, Китай, Индию, Турцию.

Тем не менее экспортная выручка сократилась с $21 млрд в июне до $19 млрд в июле. К этому привело как сокращение объемов поставок, так и падение цен на нефть (с пика в июне они снизились примерно на $30 за баррель).

Общий же объем экспорта с февраля сократился на 580 тыс. б/с, в том числе в июле поставки за рубеж снизились на 115 тыс. б/с — до 7,4 млн б/с, в начале года экспорт составлял около 8 млн б/с.

По оценке главного экономиста International Institute of Finance Робина Брукса, поставки российской нефти в ЕС в первом полугодии составили €52 млрд против €31 млрд годом ранее (рост на 70%), импорт природного газа вырос на 240%, с €7 млрд до €24 млрд, угля — на 170%, с €1,8 млрд до €4,9 млрд, общий же объем импорта энергоресурсов увеличился с €40 млрд до €81 млрд. К началу следующего года, впрочем, экспорт российской нефти будет ограничен нефтяным эмбарго ЕС (предполагается, что это коснется 90% поставок). По данным отслеживания судов Bloomberg, экспорт нефти из российских портов в пятерку крупнейших европейских стран-потребителей за последние четыре недели уже снизился на 6,5%, до 1,16 млн б/с, общий же объем экспорта на прошлой неделе снизился на 22%, до 2,86 млн б/с — это самый низкий уровень за пять месяцев.

Заметим, зеркальные данные по торговле с Китаем (ФТС не раскрывает объемы импорта и экспорта) показывают умеренный рост импорта за период с января по июль — на 5,2%, до $36,3 млрд, при резком увеличении экспорта в денежном выражении — на 48,8%, до $61,5 млрд. Этот эффект, вероятно, также в значительной части связан с ростом цен на сырье. Данные по июлю демонстрируют более выраженный рост импорта из Китая — на 22% (до $6,8 млрд), тогда как экспорт год к году увеличился на сопоставимые 49% (до $10 млрд).

Татьяна Едовина