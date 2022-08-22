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Коммерсантъ FM
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Пулково нашло себе конкурентов

Аэропорт хочет полной отмены регулирования тарифов

Пулково попросило ФАС отменить регулирование тарифов на внутренних рейсах, так как считает себя не монополистом, а конкурентом московских аэропортов. В авиакомпаниях опасаются, что решение приведет к росту цен на билеты, сократит число прямых рейсов из Петербурга и повысит ставки в аэропортах Москвы. В Пулково подчеркивают, что не поднимали тарифы для региональных рейсов с 2017 года и их доля в цене билета не превышает 5%.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, оператор аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) попросил ФАС отменить ценовое регулирование тарифов за обслуживание на внутренних рейсах. В письме ФАС, направленном в авиакомпании 28 июля (есть у “Ъ”), отмечается, что предложение в Пулково подкрепили доводами исследования ГосНИИ гражданской авиации «о высокой конкуренции с аэропортами московского авиаузла». В ФАС подтвердили “Ъ”, что получили предложение ВВСС, подчеркнув, что «при рассмотрении вопросов об отмене регулирования следует всесторонне оценить влияние на рынок и возможные последствия».

ФАС регулирует несколько базовых тарифов: на взлет-посадку, предоставление терминала пассажирам, услуги авиабезопасности, а также заправку и хранение авиакеросина. В 2016 году служба дерегулировала эти ставки в Шереметьево, Домодедово и Внуково, после чего авиакомпании массово пожаловались на их рост (см. “Ъ” от 23 сентября 2016 года). С 2020 года ФАС частично отменила регулирование тарифов в Пулково на московском и международных направлениях.

В Пулково “Ъ” сообщили, что именно региональные тарифы не менялись с 2017 года, «несмотря на текущий уровень накопленной инфляции (более 25%)». Там добавили, что при корректировке тарифов аэропорт ориентируется на то, сколько будет стоить обслуживание рейса авиакомпании: «Стоимость аэропортовых услуг составляет 5–6% от затрат перевозчика, и изменения незначительно влияют на стоимость авиабилетов». В ВВСС считают, что отмена регулирования тарифов поспособствует «росту числа прямых рейсов и развитию трансферного потенциала».

Опрошенные “Ъ” авиакомпании отмечают, что ставки в Пулково одни из наиболее высоких в стране. Так, базовый сбор за взлет-посадку в Пулково на региональных рейсах составляет 361 руб. за тонну максимальной взлетной массы самолета, а на международных и московском направлениях — 480 руб./т. В Домодедово услуга обойдется в 375 руб./т., во Внуково — 248 руб./т., а в Шереметьево с 2022 года ставка выросла до 520 руб./т.

«Только по одному направлению Петербург—Москва—Петербург с августа 2021 по июль 2022 года дополнительные расходы "России" из-за роста тарифов после их дерегулирования составили около 130 млн руб., что в пересчете на пассажира составило около 175 руб.»,— сказал “Ъ” официальный представитель «России», которая является крупнейшим базовым перевозчиком Пулково. В компании подчеркнули, что с августа 2021 года ставки на отдельные услуги выросли на 10-88%. «Россия» в начале августа сообщила ФАС, что дерегулирование тарифов Пулково грозит падением перевозок. Источник “Ъ” в другой авиакомпании добавил, что стоимость обслуживания в Пулково с 2019 года выросла в зависимости от типа судна на 40–100%.

Источники “Ъ” в авиакомпаниях считают, что, если у Пулково есть финансовые проблемы из-за сокращения международного трафика, ему следует обратиться за компенсацией в Минтранс. В августе, по данным источников “Ъ”, аэропорт занимает третью строчку по объемам перевозок в РФ, обойдя Внуково. В Пулково “Ъ” сообщили, что за январь—июль обслужили на 3% больше пассажиров, чем за тот же период 2021 года (более 9,7 млн человек).

В S7 считают, что дерегулирование тарифов на обслуживание в Пулково приведет к тому, что пассажирам будет выгоднее летать из Петербурга в регионы через Москву: «Это приведет к закрытию прямых рейсов, и за этим последует очередное повышение ставок на обслуживание в аэропортах МАУ». В «Уральских авиалиниях» и Red Wings уверены, что дерегулирование приведет к росту себестоимости рейсов. «История показывает, что, как только ФАС прекращает регулировать аэропортовые сборы, они тут же начинают расти с ошеломительной скоростью»,— подчеркнули в Red Wings. В Smartavia считают, что рост тарифов может быть серьезным, «учитывая монополию Пулково в регионе».

В Петербурге действительно сохраняется высокая доля стыковочных перелетов, из регионов часто приходится лететь через Москву, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, поэтому «аэропорты можно сравнивать как трансферных конкурентов». Но в том, что касается прямого обслуживания авиакомпаний, Пулково — объективный монополист, полагает он, а сдерживание тарифов по образцу МАУ, где конкуренция достигается угрозой перехода из одного аэропорта другой, будет невозможно.

Айгуль Абдуллина

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