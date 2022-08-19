В клешнях квот

Назначенный на конец августа аукцион по продаже квоты на вылов камчатского краба взволновал отрасль. Бизнес считает, что победитель торгов может лишиться части купленного ресурса, если тот войдет в программу инвестиционных квот и снова будет продан на аукционе с 2023 года. Эти риски, предполагают эксперты, будут заложены в цене лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Потенциальные участники назначенного на конец августа аукциона по продаже доли квоты на вылов камчатского краба опасаются возможной потери всей или части квоты до истечения срока действия заключенного договора. Об этом говорится в письме председателя Общественного совета при Росрыболовстве Германа Зверева руководителю Росрыболовства Илье Шестакову, с которым ознакомился “Ъ”. Речь идет о квоте на вылов камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне с объемом добычи около 150 тонн в год. Начальная стоимость лота — 78,22 млн руб., шаг аукциона — 3,91 млн руб. Договор на право добычи ресурса с победителем заключается на 15 лет.

Как пишет господин Зверев, камчатский краб — наиболее ценный и востребованный объект промысла в Дальневосточном бассейне, потому на аукционе ожидаются высокая конкуренция и высокая итоговая цена лота. Но параллельно в Госдуме рассматривается законопроект, который определяет параметры второго этапа программы инвестквот. В частности, планируется выделить на инвестиционные цели 50% общего допустимого улова крабов. Вступить в силу законопроект должен с 1 января 2023 года, на этот год Росрыболовство планировало и проведение торгов.

Герман Зверев попросил Илью Шестакова уточнить, войдет ли в перечень инвестквот выставленная на аукцион доля. В Росрыболовстве (копия ответа есть у “Ъ”) сообщили, что перечни видов крабов, районы добычи, а также объекты инвестиций еще будут определяться правительством РФ с учетом интересов регионов и отрасли.

Герман Зверев говорит, что стратегии потенциальных участников аукциона учитывают возможные правовые риски, которые существенно удешевляют стоимость природного ресурса. Назначенные на конец августа торги — это продажа «кота в мешке», отмечает он. По словам господина Зверева, в зависимости от административного веса победителя купленные лоты могут оказаться для них либо «токсичным активом», которого тот может лишиться, либо купленным по дешевке выгодным активом. В любом случае это далеко от честных и прозрачных рыночных правил игры, резюмирует Герман Зверев. В Росрыболовстве заявили “Ъ”, что, учитывая высокую доходность крабового бизнеса и хороший спрос на продукт, интерес к аукциону прогнозируется высоким.

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий Озерский отмечает, что на аукционах в 2019 году квоты на вылов крабов выставлялись по более высокой начальной цене — примерно от $60 млн за 1 тыс. тонн ресурса. Таким образом, 150 тонн тогда могли стоить от $9 млн (546,75 млн руб. по курсу ЦБ), подсчитал он. Дмитрий Озерский говорит, что заключение договора с победителем должно гарантировать сохранение за ним права на использование всего ресурса на протяжении всего срока действия договора. Но практика показывает, что правила игры в отрасли могут пересматриваться даже в начале действующего периода закрепления квот, отмечает он. Гендиректор ГК «Русский краб» Александр Сапожников говорит, что группа рассматривает возможность участия в аукционе и как все игроки хотели бы понимать перспективы этих квот.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров поясняет, что победитель торгов при досрочном лишении прав на ресурс не будет иметь правовых оснований для подачи иска к Росрыболовству, так как обсуждаемый законопроект на момент выдачи квоты победителю аукциона еще не вступит в силу. Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт добавляет, что перераспределение квот не будет следствием решений Росрыболовства, так что смысла подавать в суд нет. Хотя советник Orchards Азат Ахметов полагает, что иск о взыскании с государства неосновательного обогащения в виде переплаты за изъятую в дальнейшем квоту с точки зрения закона вполне можно представить.

Анатолий Костырев