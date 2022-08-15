Утро софтверной казни

“Ъ” узнал, что Минцифры планирует учредить совет, который займется чисткой реестра IT-компаний, аккредитованных для получения налоговых и других льгот. Проверкой реестра, в котором сейчас более 27 тыс. организаций, займутся главы профильных ассоциаций. Потери бюджета из-за пребывания в реестре непрофильных компаний, по данным источников “Ъ”, только за последние полгода составили около 9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минцифры Максут Шадаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Минцифры Максут Шадаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минцифры готовится провести аудит реестра аккредитованных IT-компаний, по итогам которого из него будут исключены непрофильные предприятия. Об этом “Ъ” рассказал топ-менеджер крупной компании и подтвердил собеседник в профильной ассоциации. По их словам, в министерстве уже формируется соответствующая группа экспертов.

В распоряжении “Ъ” также есть проект приказа главы Минцифры Максута Шадаева, по которому министерство планирует учредить «Совет по аннулированию государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере IT». Документ был направлен 5 августа главам крупнейших российских профильных ассоциаций, среди которых «Руссофт», «Отечественный софт», РАЭК, АПКИТ. Они, по словам собеседников “Ъ”, и займутся аудитом реестра аккредитованных IT-компаний. “Ъ” направил запросы в ассоциации.

В Минцифры “Ъ” подтвердили, что практика привлечения экспертов отрасли будет расширяться: «Минцифры регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям». Например, в сентябре 2021 года из реестра вычеркнули около 1,6 тыс. организаций, а 1 августа было объявлено об исключении еще более 400 компаний, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной (среди них Сбербанк России, ВТБ, Альфа-банк, банки «Тинькофф», «Открытие», Райффайзенбанк, МТС-банк и другие). В то же время из реестра не были исключены Microsoft, который официально ушел из России, и Huawei (см. “Ъ” от 2 августа). Всего сейчас в реестре более 27 тыс. организаций.

Включение предприятия в реестр дает право претендовать на ряд льгот, включая обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года и снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. ФНС до марта 2025 года не будет проводить плановые выездные проверки IT-компаний. Помимо этого, им доступны кредиты под 3%, а сотрудники до 27 лет получили отсрочку от призыва на военную службу и доступ к льготной ипотеке.

По словам гендиректора «Алми Партнера» (разработчик AlterOffice) Михаила Лебедева, идея провести проверку, а затем и чистку реестра отрасль обсуждала с Минцифры с начала года: «Около половины записей в реестре выглядят фиктивными. Например, мы брали несколько компаний из списка и просто не могли им даже дозвониться. Складывается ощущение, что эти юрлица существуют только на бумаге».

Часть записей в реестре уже утратила актуальность из-за выявленных недочетов или устаревших данных, соглашается директор по разработке продуктов компании «Новые облачные технологии» («МойОфис») Дмитрий Комиссаров.

«Например, к числу недочетов может относиться прекращение деятельности компании, утрата правообладателем исключительных прав, смена юридических реквизитов и многое другое»,— поясняет господин Комиссаров. Источник “Ъ” на IT-рынке добавляет, что за последние полгода бюджет мог потерять до 9 млрд руб. из-за выделения льгот компаниям, которые не ведут разработку.

Председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин считает, что в реестр должны попадать только компании, которые аккредитовались и в Минцифры, и в ФНС: «Исходно аккредитация компаний была необходима для получения налоговых льгот, предполагалось что компании, прошедшие аккредитацию в Минцифры, идут в ФНС и получают налоговые льготы, однако получилось сразу два реестра, из-за чего в реестре аккредитованных компаний оказалось более 27 тыс. организаций, а в реестре для налоговых льгот всего около 8 тыс. организаций».

Сейчас возникает вопрос, по каким основаниям будет приниматься решение об исключении из реестра, если критерии включения в него четко не установлены, по сути, компании достаточно иметь соответствующий код ОКВЭД, отметила директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович: «Очевидно, такая правовая неопределенность может привести к практике массового оспаривания решений об исключении, ведь основания такого решения не установлены».

Никита Королев, Тимофей Корнев