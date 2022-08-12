Заправлены в планшеты космические цены

Поставщики потребительской электроники (планшетов, смартфонов, компьютеров) опасаются, что с началом роста сезонного спроса в августе продавцы из ЕАЭС начнут отказывать российским партнерам в отгрузках техники по схеме параллельного импорта. Сейчас, говорят участники рынка, поставки идут за счет избыточных запасов, но продавцы не захотят жертвовать внутренними рынками, а ушедшие из России производители поставки в «дружественные» ей страны пока не наращивают. При этом, по данным аналитиков, в РФ спрос на покупку различных товаров через параллельный импорт за последний месяц вырос на 436%.

Система поставки товаров в Россию через каналы параллельного импорта может спровоцировать дефицит электроники в странах ЕАЭС, считают опрошенные “Ъ” дистрибуторы и ритейлеры. Дело в том, что сейчас локальные продавцы отгружают в РФ по параллельному импорту излишки, объясняет собеседник “Ъ” на рынке дистрибуции. «Но, поскольку с августа спрос на внутренних рынках вырастет с началом школьного сезона и продлится до новогодних праздников, они могут начать отказывать в отгрузках российским компаниям»,— говорит он.

В ЕАЭС уже нет свободных запасов, которые можно без проблем отправить в РФ, подтверждает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Он отмечает, что посредники из третьих стран поднимают цены на электронику в ожидании, что российский дистрибутор «купит все что угодно». «Отдельные бренды или продукты не имеет смысла привозить, поскольку цена в РФ становится фактически запредельной для покупки»,— утверждает господин Погудалов. Рынок ЕАЭС в целом сильно меньше российского, добавляет он, игроки не станут продавать электронику в РФ в ущерб себе, балансируя между «желанием заработать и необходимостью обеспечить товаром свои страны».

Параллельный импорт — ввоз изготовленных производителем товаров, которые легально поставлены в третьи страны, однако не разрешены производителем к импорту на территорию РФ,— легализован с июня до конца 2022 года. В список товаров, которые доступны для ввоза по такому механизму, вошли гаджеты Apple, Samsung, игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo и другая электроника.

Количество поисковых запросов на покупку различных товаров через параллельный импорт в июле увеличилось на 436% по сравнению с июнем и на 1028% к маю 2022 года, следует из данных сервиса Wordstat «Яндекса», подсчитали по запросу “Ъ” в компании StopPhish.

Всего за июль было более 1 млн запросов на покупку товаров через параллельный импорт. В Wildberries подтвердили тенденцию и уточнили, что сегмент электроники самый востребованный для поставки через параллельный импорт.

Из-за растущего спроса российские игроки уже опасаются, что техники ушедших брендов может не хватить. Так, по словам исполнительного директора diHouse (входит в группу «Ланит») Андрея Тарасова, параллельный импорт не сможет полностью покрыть спрос, поскольку запас электроники в дружественных странах ограничен. «Чтобы состоялась полноценная замена, нужно, чтобы ушедшие производители произвели столько же товара, сколько ранее производили для России, и отгрузили в третьи страны, где его можно было бы выкупить, а этого не происходит»,— говорит он.

Источник на рынке электроники подтвердил, что в Казахстане, ОАЭ и других странах, из которых сейчас идут поставки, «нет такого объема гаджетов Apple и Samsung, который необходим российскому рынку». По его данным, в 2021 году в России было продано 14 млн смартфонов этих брендов. По данным МТС, доли Apple и Samsung в штучных продажах в России сейчас сократились до 7% и 8,5% соответственно (см. “Ъ” от 11 августа).

Господин Погудалов сомневается, что в России может возникнуть полноценный дефицит электроники, но признает, что «отдельные премиальные бренды могут исчезнуть из магазинов». Он надеется, что в перспективе нехватку покроют альтернативные марки. «Пока по привычке люди хотят покупать Bosch, Electrolux, Samsung, Apple и другие бренды,— отмечает господин Погудалов.— Но через некоторое время поймут, что бренды, например, из Азии, Турции не уступают по техническим характеристикам и надежности, а по ценам даже более интересные, чем у европейцев, корейцев и американцев».

Тимофей Корнев