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Коммерсантъ FM
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Смартфоны сбрендили

В России заканчиваются запасы Apple и Samsung

Realme обошел по продажам смартфонов Apple и Samsung вместе взятые, достигнув 17% рынка в штуках в июле, подсчитали в МТС. Продажи американского и корейского брендов падают — некогда лидер рынка Samsung занял по итогам месяца только 8,5% рынка в штуках, а Apple — 7%. Ритейлеры связывают это с отсутствием официальных поставок и скудным параллельным импортом. По их данным, сейчас объемы поставок Apple и Samsung снизились почти на 90% от начала года. Совокупная доля Apple и Samsung в продажах могут сократиться до 10% по итогам года, если параллельный импорт не наберет обороты, прогнозируют дистрибуторы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом МТС по продажам смартфонов в России за июль. Из него следует, что китайский вендор Realme вышел на второе место по продажам смартфонов в штучном выражении с долей в 17%, тогда как еще месяцем ранее она была на уровне 13,4%. Китайский вендор обошел совокупные продажи Apple и Samsung, доля которых в России стремительно падает. Так, доля Samsung снизилась до 8,5% (в июне была на уровне 10,9%), а Apple — до 7% (месяцем ранее она составляла 9,7%). Apple в июле по продажам обошел и китайский бренд Tecno, который занял четвертое место с 7,5% рынка. Больше всего смартфонов в июле продал Xiaomi, его доля в вместе с суббрендом Poco достигла 42%.

В денежном выражении по продажам на первом месте также Xiaomi и Poco с долей 35%, на втором — Apple с 25% рынка, Realme на третьем (12,5%), немного отстает от него Samsung с 11%, и замыкает пятерку Tecno с долей в 4%, следует из данных МТС. Всего в июле было продано 2,3 млн смартфонов на сумму 36,7 млрд руб., посчитали в МТС. Средняя цена смартфона за месяц снизилась на 6%, до 16,1 тыс. руб.

В «МегаФоне» подтвердили, что в июле количество проданных смартфонов Realme превысило суммарные продажи Samsung и Apple в их рознице. Прямой импорт смартфонов этих брендов полностью прекратился, отметил исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов. Параллельный импорт не работает в нужном для замещения объеме, поэтому запасы этих телефонов у ритейлеров заканчиваются, и их доля падает, пояснил он. По оценке Андрея Тарасова, объемы поставок смартфонов от Apple и Samsung в Россию сейчас на 80–90% меньше, чем до марта этого года.

Активный рост продаж китайских брендов произошел за счет запуска новых моделей, считают в «М.Видео-Эльдорадо». В компании предупреждают, что преждевременно говорить о каких-то долгосрочных трендах на рынке.

Доля китайских брендов растет не только из-за приостановки бизнеса Apple и Samsung, но и потому, что они сами по себе становятся сильнее — много инвестируют в развитие и создают все более качественные смартфоны, отметили в «Марвел-Дистрибуции».

Падение доли продаж Apple обусловлено тем, что значительно сократилась функциональность устройств производителя из-за ухода платежных систем — это усложнило пользование экосистемой, считают в Tele2. Одной из причин того, что Samsung теряет позиции несколько быстрее, чем Apple, является более сильная привязка «яблочных» пользователей к бренду, говорит источник “Ъ” в одном из ритейлеров: «Не только эмоциональная, но и техническая: все приложения, файлы, контакты, сервисы — все завязано на экосистему iOS».

При плохих поставках параллельного импорта доля А-брендов (устройств из категории премиальных) может просесть ниже 10% в этом году, прогнозируют аналитики «Марвел-Дистрибуции»: «Но если доступность товара по приемлемым ценам восстановится, то доля этих брендов вполне может держаться выше этой планки».

Анастасия Гаврилюк

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