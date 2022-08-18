Каникулы особого назначения

Депутаты всех фракций Госдумы во время парламентских каникул активно посещают Донбасс, к чему ранее их призывал спикер Вячеслав Володин. Чаще других о своей помощи жителям ДНР и ЛНР отчитывается «Единая Россия» (ЕР), руководство которой считает это «ключевым направлением работы партии». Помимо отправки гуманитарных грузов политики преследуют и партийные интересы — выдают в республиках партбилеты и организуют, пока неформально, работу партийных структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из российских партий «Единая Россия» ближе всех к Донецкому краю (на фото справа — секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, слева — глава ДНР Денис Пушилин)

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Из российских партий «Единая Россия» ближе всех к Донецкому краю (на фото справа — секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, слева — глава ДНР Денис Пушилин)

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Напомним, на последнем заседании весенней сессии в начале июля спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что во время своего отпуска (официально он начался 1 августа) депутаты могут поехать в Донецкую и Луганскую народные республики и обсудить там вопросы помощи Донбассу. Ранее он выражал недовольство тем, что некоторые ездили туда во время сессии, пропуская заседания и не оформляя должным образом эти командировки. А после закрытия сессии господин Володин и сам посетил Донбасс с рабочим визитом, взяв с собой председателей нескольких комитетов — по делам СНГ (Леонид Калашников), по науке (Сергей Кабышев), по строительству (Сергей Пахомов), по обороне (Андрей Картаполов), по безопасности (Василий Пискарев).

На думском сайте указаны несколько подобных летних командировок единороссов: Виктора Водолацкого в Луганск «для оказания гуманитарной помощи населению» в период с 15 августа по 16 сентября (ранее он был там в июле), Дмитрия Саблина в июле в Донецк «для координации гуманитарной и волонтерской помощи жителям республики», Андрея Картаполова в конце июля в Луганск «для обеспечения межпарламентского взаимодействия» и главы комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова в Донецк — в то же время и с той же целью.

Как пояснил “Ъ” собеседник в ЕР, депутаты партии помогали жителям Донбасса с самого начала спецоперации, но во время летнего отпуска действительно стали ездить туда активнее (всего с марта — более ста выездов).

В Telegram-канале ЕР в июле и августе практически все публикации посвящены помощи активистов «Молодой гвардии ЕР», депутатов и секретаря генсовета партии Андрея Турчака жителям Донбасса и «освобожденных территорий Украины». Партия сообщает о доставке продуктов и лекарств, эвакуации тяжелых пациентов, создании досуговых детских центров и даже о ромашках, подаренных трем многодетным семьям в Мариуполе. Пресс-служба ЕР периодически напоминает СМИ, что «на Донбассе и освобожденных территориях работает 40 гуманитарных центров ЕР, помощь в них получили более 400 тыс. человек». Заодно единороссы вручают жителям свои партбилеты.

Глава фракции ЕР Владимир Васильев еще в июне говорил, что в гуманитарной миссии партии задействован 41 депутат. Так, Херсонскую область курирует Игорь Кастюкевич, Харьковскую — Артем Туров, Запорожье — Артем Бичаев. Господин Турчак в июне пояснял, что «оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины является ключевым направлением работы ЕР».

КПРФ тоже рассказывает в своем Telegram-канале об отправке конвоев с гуманитарной помощью в сопровождении депутатов, но заметно реже. Часто посещающий Донбасс депутат Александр Ющенко говорит, что около 70% членов фракции (всего в ней 57 человек) были в ЛНР и ДНР (среди них, например, Алексей Куринный, Николай Коломейцев, Казбек Тайсаев). По его словам, депутаты в том числе участвуют в подготовке референдумов о присоединении республик к России. «Это сейчас стало модно (поддерживать ДНР и ЛНР.— “Ъ”), а мы всегда говорили, что надо их признать»,— подчеркивает коммунист.

Активно отчитываются о поездках в Донбасс в ЛДПР: ее делегации во главе с лидером партии Леонидом Слуцким приезжали туда с гуманитарными грузами в июле и августе, в поездках участвовали также главы думских комитетов Алексей Диденко и Ярослав Нилов, вице-спикер Борис Чернышов и другие. Как сообщает Telegram-канал ЛДПР, в августе господин Слуцкий с «делегацией международных экспертов» (в числе которых актер Стивен Сигал) посетил СИЗО в Еленовке, «где украинская артиллерия уничтожила ангар с украинскими же военнопленными», и встретился в Донецке с российскими военкорами. В том же канале депутат Василий Власов рассказывает, как обсудил с первым проректором Луганского педуниверситета направления сотрудничества. А «благодаря Фонду (депутата.— “Ъ”) Бориса Пайкина 40 детей из ЛНР отправляются на отдых в Крым».

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов написал в своем Telegram-канале, что партия помимо продовольствия и медикаментов передала квадрокоптеры для милиции ЛНР, о которых его попросили во время летнего визита. Помимо него туда приезжали, в частности, депутаты Дмитрий Гусев, Елена Драпеко, Николай Бурляев. Как рассказал “Ъ” господин Гусев, в ДНР и ЛНР на базе партийных центров защиты граждан открылись «центры справедливости», которые оказывают юридическую и гуманитарную помощь, а также работают как приемные партии.

«Новые люди» отчитались в своем Telegram-канале лишь о том, что депутат Амир Хамитов помог оформить новые документы беженцам из ЛНР и ДНР. «Особенно подсвечивать эту деятельность наших депутатов нет необходимости, на наш взгляд. Пиар на трагедии людей нам не нужен»,— объяснили “Ъ” в пресс-службе партии. Тем не менее там сообщили, что депутат Антон Ткачев участвовал в гуманитарном автопробеге из Москвы в Белгородскую область, Амир Хамитов, Владимир Плякин и Владислав Даванков сопровождали гуманитарные конвои, а входящий во фракцию «Новых людей» Дмитрий Певцов в июне был на гастролях в Донбассе вместе с другими артистами.

Собеседники в партиях говорят, что помимо помощи жителям ДНР и ЛНР депутаты занимаются там организацией работы партийных структур, но официально пока об этом не заявляют, потому что по закону они могут создаваться только в России.

«В значительной степени сейчас это общенациональная работа — организовать помощь для Донбасса, учитывая, что местные жители, русские, сейчас просто борются за свое выживание… Тем более среди местных много не просто близких нам по духу людей, но и граждан России. А работать с гражданами РФ и потенциальными избирателями — это вообще прямая обязанность партий»,— объясняет мотивацию своих соратников руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.

Для ЕР активность в Донбассе — это и производная от лояльности президенту, и расчет на расширение электората, и усиление аппаратных позиций отдельных представителей руководства партии, считает политолог Константин Калачев: «"Единая Россия" — партия Путина. Если президент считает необходимым сохранить русский мир и расширить его границы, защитить независимость, целостность народных республик, защитить русский язык, помочь решению гуманитарных проблем, то логично, что авангардом в Донбассе должны быть именно единороссы». Для КПРФ тема Донбасса — продолжение традиционной идеологической линии, возможность снова и снова эксплуатировать тему воссоздания СССР, отмечает эксперт. А для остальных фракций побывать в Донбассе — «это как обряд инициации», добавляет он: «Особняком стоит та часть эсеров, которая связана с идеологической линией Захара Прилепина. Они эту инициацию прошли давно. Миронов не хочет отставать, потому демонстрирует ура-патриотизм радикального свойства. Все фракции соревнуются в патриотизме».

Афанасий Сборов