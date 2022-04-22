Еда медлит на полках

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Спрос на доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в России снижается. Недельные темпы роста онлайн-продаж в апреле опустились до 10%, минимального значения за историю наблюдений с 2017 года. Падение происходит после ажиотажного спроса в марте, а эксперты ждут дальнейшего ухудшения ситуации. Часть активных клиентов онлайн-ритейла уехали из страны, другие же начали внимательнее следить за ценами и ходить в обычные магазины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За неделю с 4 по 10 апреля онлайн-продажи FMCG в России в натуральном выражении выросли на 10% год к году, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений с 2017 года, сообщили в NielsenIQ. С 21 по 28 февраля онлайн-продажи FMCG росли на 38% год к году, а в марте, в период ажиотажного спроса на фоне разгорающегося кризиса, недельные темпы достигали 58%.

Как отмечают в NielsenIQ, замедление динамики продаж наиболее выражено в ключевых для онлайн-рынка категориях. Спрос на корм для животных год к году замедлился более чем втрое, на кофе — в четыре раза, а продажи заменителей грудного молока и подгузников приблизились к нулю после периода ажиотажных закупок. Доля онлайн-канала на рынке в целом также снижается. Если в начале февраля она превышала 8%, на пике — 9,6%, то к 10 апреля опустилась до 6,8%, среднего значения за 2021 год.

В «Сбермаркете» говорят, что в марте спрос был сравним с предновогодним ажиотажем. В последующие три недели количество заказов и средний чек снизились примерно на 20%, но сегодня спрос восстановился, уверяют там. Директор по ассортименту и ценообразованию «Утконоса» Елена Пудичева отмечает повышенный спрос в начале кризиса на бытовую химию, предметы гигиены, товары для детей и животных. Сейчас онлайн-ритейлер заметил сокращение покупок в этих категориях, но ожидает, что в течение месяца спрос восстановится.

В «Сбермаркете» наблюдают возвращение спроса к февральским показателям. Там добавили, что потребители снова начали активно покупать молочные продукты и овощи вместо товаров с большим сроком годности. В «Азбуке вкуса» говорят, что их клиенты пока не готовы отказываться от своих привычек. Там уточнили, что с начала кризиса количество позиций в чеке при онлайн-заказе снизилось на 10–12%, но средний чек из-за ускорившейся инфляции вырос на 4,9% год к году. Представитель «Вкусвилла» не отмечает снижения интереса к доставке. В Ozon заявили о росте вдвое продаж продуктов в натуральном выражении в апреле относительно аналогичного периода 2021 года.

Партнер One Story Ольга Сумишевская говорит, что высокие темпы роста в онлайн-ритейле были обусловлены практически отсутствующей базой. «Исходно крупные игроки рынка закладывали десятикратный рост выручки на ближайшие десять лет именно из-за небольшой базы и перераспределения спроса из традиционной розницы. Из-за нового кризиса темпы роста замедлятся, несмотря на невысокую долю в общей структуре рынка»,— прогнозирует эксперт.

Онлайн-доставка продуктов питания популярна у молодых россиян и IT-специалистов, многие из которых уехали из страны из-за обострения геополитической обстановки, добавляет консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова. По ее оценкам, в ближайшие месяцы уровень безработицы в РФ продолжит расти, соответственно, потребители будут внимательнее относиться к своим тратам.

«На фоне кризиса потребители заметили, что зачастую онлайн — не значит дешевле, а во многих случаях и дороже»,— добавляет госпожа Сумишевская. По данным NielsenIQ, почти треть покупателей говорят о сокращении покупок FMCG в апреле, а в предстоящие месяцы их количество может увеличиться, до тех пор пока ситуация на рынке не стабилизируется.

Директор по работе с ритейлом «NielsenIQ Россия» Константин Локтев говорит, что, с одной стороны, снижение темпов онлайн-продаж можно считать «возвратом к норме». С другой стороны, трансформация покупательских привычек еще продолжается, отмечает он. По оценкам Infoline, в 2021 году оборот рынка продовольственной розницы был 18,4 трлн руб., на онлайн-продажи приходилось 2,1%.

Никита Щуренков