Президент Турции выпускает Львов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг посетит Львов с визитом, в ходе которого проведет переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем и украинским президентом Владимиром Зеленским. Основные темы — реализация стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна и снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а также возобновление переговорного процесса по Украине. Анкара предлагает использовать созданный в рамках «продуктовой сделки» механизм для полномасштабного украинского урегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2020 году

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2020 году

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана, Антониу Гутерриша и Владимира Зеленского во Львове продолжат марафон «продовольственной дипломатии», начатый в Стамбуле. Там, напомним, 22 июля Россией, Украиной, Турцией и ООН были достигнуты договоренности по вывозу украинского зерна из черноморских портов, а также по снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Турецкий лидер и генсек ООН, считающие себя архитекторами июльских соглашений, намерены на встрече во Львове проанализировать ход их выполнения, а также прозондировать почву для возобновления переговорного процесса по украинскому урегулированию.

В администрации президента Эрдогана четко дали понять: турецкая сторона рассматривает «продуктовую сделку» и будущее украинское урегулирование, перспективы которого остаются весьма неопределенными, не изолированно друг от друга, а как звенья одной цепи. Как следует из сообщения управления по коммуникациям администрации турецкого лидера, президент Эрдоган во Львове намерен обсуждать дипломатические шаги по прекращению конфликта на Украине «за счет активизации механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки».

Кроме того, сообщается, что в ходе двусторонней встречи президентов Эрдогана и Зеленского «будут всесторонне рассмотрены отношения Турции и Украины, которые носят стратегический характер».

«Президент Эрдоган ранее говорил, что успешная реализация зерновой сделки может стать основой для возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Договоренности по экспорту сельхозпродукции реализуются без сбоев, поэтому президент Турции, думаю, выскажется за реанимацию процесса, начало которому было положено в Стамбуле»,— подтвердил ТАСС в среду анонимный источник в Анкаре. Кроме того, по словам собеседника агентства, «модель "продуктовой сделки"» может быть применена для решения различных кризисов, в том числе энергетического, с которым Европа может столкнуться зимой из-за нехватки энергоносителей и возможного прекращения поставок российского газа.

Отметим, что 5 августа — в интервале между переговорами в Стамбуле и во Львове — господин Эрдоган встретился в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным. Главной темой переговоров стало выполнение стамбульской сделки в полном объеме, включая договоренности о беспрепятственном экспорте российского зерна и удобрений. Встреча в Сочи стала новым подтверждением стремления турецкого лидера не довольствоваться «продуктовой сделкой», а попытаться реанимировать переговорный процесс по украинскому урегулированию. Он, напомним, набирал темп после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле 10 марта, прошедшей при посредничестве президента Эрдогана, однако затем внезапно был свернут.

Роль турецкого лидера, не оставляющего попыток закрепить за собой роль посредника в никак не складывающемся украинском урегулировании, уже после встречи в Сочи прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков: «Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. И президент Турции также продолжает такую политическую волю изъявлять — прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу».

В то же время господин Песков дал понять: отдавая должное усилиям турецкого лидера, Москва пока не считает возможным принять его предложение о встрече лидеров РФ и Украины.

«Она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи пока еще в настоящий момент нет,— пояснил пресс-секретарь президента РФ.— Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет».

Пока не спешит соединить «продуктовую дипломатию» с возможностью собственного посредничества в урегулировании конфликта и генсек ООН. Отвечая на вопрос, есть ли вероятность визита Антониу Гутерриша в Москву после посещения Львова, официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик был краток: «Нет, запланированная сейчас поездка предполагает визит на Украину и в Турцию». Накануне встречи во Львове господин Гутерриш прилагает основные усилия к тому, чтобы добиться успешной реализации именно «продуктовой сделки», оставляя за скобками другие вопросы.

Перед встречей во Львове, в понедельник, Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, с которым до этого встречался 22 июля в Стамбуле. «Затрагивались вопросы договоренностей по экспорту зерна по Черному морю, а также (обсуждалась.— “Ъ”) другая сторона сделки — содействие экспорту продовольствия и удобрений из России на глобальные рынки»,— сообщил во вторник Стефан Дюжаррик. В тот же день в ходе Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» Сергей Шойгу выразил удовлетворение взаимодействием с ООН, которое он назвал «конструктивным и деполитизированным». «В частности, под эгидой ООН и при активной роли Турции удалось решить сложную проблему вывоза зерна из черноморских портов Украины»,— отметил министр.

В среду группа из четырех судов, нагруженных подсолнечным маслом, жмыхом и кукурузой, вышла из Одессы и Черноморска. Таким образом, с 1 августа украинские порты в рамках соглашения покинули уже не менее 25 судов с продовольственными товарами.

Сергей Строкань