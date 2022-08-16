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Коммерсантъ FM
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Сбербанк вернулся в магазин Apple

Банки ищут пути обхода санкций для мобильных приложений

Клиенты Сбербанка из числа пользователей операционной системы iOS (смартфоны Аpple) получили возможность скачивать заменяющее его мобильное приложение аналог. Это не первая попытка банков под санкциями обойти блокировки App Store и Google Play. В частности, к аналогам уже прибегали ВТБ и Газпромбанк, по данным “Ъ”, такие планы есть и у Альфа-банка. Разработка копии оригинального приложения может стоить 20–30 млн руб., что несущественно в масштабах крупнейших банков. Но живут такие продукты, как правило, недолго.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Спустя четыре месяца после исчезновения из магазина App Store мобильного приложения Сбербанка в сервисе американской Apple опубликовано приложение СБОЛ, разработанное компанией «Открытые ИТ-решения». Оно предоставляет функционал для клиентов Сбербанка. Юрлицо разработчика на 100% долей принадлежит полному тезке директора дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексею Круглову (он же является и гендиректором компании.— “Ъ”), следует из данных ЕГРЮЛ. В Сбербанке не ответили “Ъ” на вопросы о компании и ее владельце, однако подчеркнули, что само приложение «безопасно».

После начала военных действий на Украине и введения западных санкций ряд мобильных приложений российских банков был удален из App Store. Среди пострадавших — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ГПБ, ПСБ, МКБ, «ФК Открытие», Совкомбанк и др. Ранее установленные приложения в основном продолжают работать. Однако новым клиентам, а также при смене телефона они недоступны.

Другие банки, попавшие в санкционные списки, уже пошли тем же путем. В частности, сейчас для пользователей iOS доступно приложение «Прайм баланс Юником», которое схоже с мобильным сервисом ВТБ, а также «Телекарт+», которое делает доступным функционал Газпромбанка. По словам источника “Ъ” на рынке, Альфа-банк также разработал подобное приложение для пользователей iPhone, оно может появиться в App Store уже через пару недель. Получить комментарии банка не удалось.

Пример ВТБ показывает, что приложение, опубликованное в App Store аффилированным лицом (от имени банка «Возрождение»), может быть стремительно удалено из магазина. Именно поэтому банки теперь публикуют их как продукты компаний (см. “Ъ” от 21 июля). В случае с ВТБ это «Юником» (бенефициаром выступает Григорий Нак, согласно СПАРК), которому также принадлежит платформа «Юником24». В случае с Газпромбанком — IW Group, бенефициаром которой выступает Алексей Синица.

Впрочем, по мнению партнера АБ ЕМПП Мергена Дораева, действительно защищено от удаления из App Store может быть только универсальное приложение, дающее доступ к функционалу большого количества банков.

Продукт «Сбера» может быть быстро удален из App Store и даже в теории угрожает санкциями владельцу компании-разработчика, считает господин Дораев.

Вероятность наложения санкций в отношении разработчика приложения СБОЛ и удаления самого продукта «невысокая, но не нулевая», полагает руководитель практики «Криптоактивы» GRM Ярослав Вирчик: «При дальнейшем нарастании санкционного давления не исключено появление правовых конструкций в виде наложения вторичных санкций, когда под ограничения автоматически попадает лицо, осуществляющее в любом виде взаимодействие с нерукопожатным, по мнению инициаторов санкционных мер, контрагентом».

Финансовые риски для банков при этом невысоки: стоимость подобных приложений оценивается в 20–30 млн руб. По оценке ИТ-директора дата-центра и облачного провайдера Oxygen Александра Будкина, до первого релиза «более-менее полноценного продукта» может пройти шесть—девять месяцев.

Сбербанк дистанцируется от SberDevices

Банки, у которых нет альтернативных продуктов, предлагают клиентам использовать их функционал через веб-браузер. Но мобильные приложения крайне важны, потому что они серьезно повышают вовлеченность клиентов, считает управляющий RTM Group Евгений Царев. «Многие люди пользуются исключительно мобильными приложениями, игнорируя десктопные версии»,— подтверждает гендиректор IT-компании «Аурига» Вячеслав Ванюлин.

В банках по существу не ответили “Ъ”. Но эксперты обращают внимание на риски для пользователей. Так, господин Вирчик указывает, что в отсутствие заявления о надежности приложения на официальном сайте Сбербанк фактически не является ответственным лицом за его работу.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов, Юлия Пославская, Никита Королев

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