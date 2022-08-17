Туристов осенило

На фоне постепенного восстановления спроса на организованные поездки за рубеж стоимость туров в бархатный сезон резко увеличилась: на путешествия гражданам придется потратить в среднем в полтора раза больше, чем год назад. Речь идет в основном о поездках в Турцию. Стоимость осенних туров внутри страны выросла на 23%. Но продажи в натуральном выражении у туроператоров все еще далеки от допандемийных показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Средний чек при бронировании туров за рубеж на бархатный сезон (сентябрь—октябрь) за год вырос на 49,6%, до 166 тыс. руб. Поездки по России подорожали в среднем на 23%, до 59 тыс. руб. Такие данные приводит Travelata.ru. Аналитики обращают внимание, что в этом году на рынке не наблюдается сезонного снижения цен (обычно на отдых осенью россияне тратили на 10–15% меньше, чем летом).

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов уточняет, что рост цен на организованные туры произошел по всем популярным направлениям. «В Турции он стал наиболее заметным, иногда речь идет о двукратном подорожании»,— говорит он. В «Дельфине» рост стоимости туров по РФ осенью оценивают в 15–16%.

Рост цен происходит на фоне стабилизации спроса: продажи, по оценкам Travelata.ru, сейчас на 85% превышают показатели прошлого года. Это частично объясняется ростом средней глубины бронирований с 17 до 24 дней за год. Объем предложения на рынке сильно ограничен, в то время как продажи активно восстанавливаются на фоне снятия пандемийных ограничений, поясняет директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Но Игорь Блинов отмечает, что от докризисных показателей продажи туров за рубеж сейчас отстают в среднем на 30%. «Осенью отсутствие Европы влияет на спрос в меньшей степени, так как традиционно страны ЕС формировали около 5% запросов туристов»,— поясняет он.

Говорить о восстановлении спроса по сравнению с 2019 годом пока преждевременно, согласна исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин оценивает падение в натуральном выражении в 50–60% к докризисному уровню. Но даже этот тренд он считает положительным в текущих условиях.

«Количество перелетов в Турцию из РФ растет: если в начале летнего сезона еженедельно выполнялось 200 рейсов, то сейчас — 750»,— говорит эксперт. Кроме того, увеличивает предложение на перевозки в Египет. «Их фактически полностью заполняют туроператоры, в открытые продажи авиабилеты не поступают»,— отмечает господин Горин.

Наиболее востребованным направлением на осень аналитики Travelata.ru называют Турцию, на которую пришлось 65% бронирований. Средняя стоимость тура в эту страну выросла за год на 61,6%, до 170 тыс. руб. «Цены на авиабилеты подорожали из-за увеличения стоимости авиакеросина, удлинения маршрутов»,— объясняет Игорь Блинов.

По данным Travelata.ru, Египет сформировал 6% продаж против 4% годом ранее. Около 5% спроса приходится на ОАЭ. Дмитрий Горин указывает на рост организованного турпотока и в другие страны Ближнего Востока — Катар и Бахрейн. Количество поездок на Мальдивы, по его прогнозам, превысит докризисные значения. Еще одной точкой роста эксперт считает страны Юго-Восточной Азии, например Таиланд. Но поток туда пока сдерживает дефицит перевозки, замечает господин Горин.

Доля российских курортов в структуре продаж, по данным Travelata.ru, за год размылась с 16% до 13%. Это может быть связано с сократившимся спросом на поездки в Крым и некоторые курорты Краснодарского края на фоне ограниченного в течение всего лета авиасообщения с южными регионами и общей тревожной обстановки. Аналитики обращают внимание на то, что в список наиболее востребованных направлений на осень в этом году не попали курорты Крыма и Калининградской области.

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, спрос на Сочи на осень сейчас немного выше прошлогоднего, но о резком росте турпотока говорить нельзя. «На сентябрь свободно около 30% мест в сочинских отелях»,— говорит он. Связано это с резким ростом цен на проживание в гостиницах курорта. Дополнительно на цену туров в Сочи, по мнению господина Ромашкина, повлияла возросшая стоимость перевозки. По оценкам Travelata.ru, средний чек тура с размещением в центре Сочи на бархатный сезон сейчас составляет 90,6 тыс. руб., что на 30% больше год к году.

Александра Мерцалова