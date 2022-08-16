Крым вернулся в график

Движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП с повреждением путей под Джанкоем. Днем и вечером 16 августа доставка пассажиров с полуострова шла по временному графику — автобусами до станции Владиславовка и далее поездами. По оценкам участников рынка, турпоток в Крым в связи с диверсией может упасть на 5–30% с учетом того, что подавляющее большинство отдыхающих прибывают на полуостров автотранспортом. Тем не менее по итогам года спрос путешественников, падавший уже с весны на фоне закрытия авиасообщения, серьезно уменьшится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Восстановительные работы железнодорожных путей, поврежденных в результате детонации боеприпасов в селе Майское в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Восстановительные работы железнодорожных путей, поврежденных в результате детонации боеприпасов в селе Майское в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Железнодорожное сообщение в Крыму, нарушенное во вторник утром в результате повреждения путей под Джанкоем, к вечеру было восстановлено. По данным Минобороны, причина ЧП — диверсия.

ТК «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ, оператор перевозок в сообщении с Крымом) с утра сообщила, что приостановлено движение поездов в районе станции Азовская, задерживаются семь составов (шесть — в Крым, один — из Крыма). В их числе поезда 92 (Москва—Севастополь), 28 (Москва—Симферополь), 180 (Санкт-Петербург—Евпатория), 183 (Мурманск—Севастополь) и 374 (Симферополь—Смоленск).

Как сообщили “Ъ” в ГСЭ, число пассажиров в задержанных поездах — 3422.

Днем движение поездов было организовано по временной схеме — от станции Владиславовка, куда пассажиры могли добраться самостоятельно либо попасть со станции отправления или Симферополя на автобусах. Всего в перевозках было задействовано 78 автобусов. Первым по такой схеме в 17:08 от Владиславовки ушел поезд 374 (Симферополь—Смоленск) с задержкой, как сообщает ГСЭ, менее трех часов.

По той же схеме была организована отправка поездов 598 и 28 (Симферополь—Москва) и 180 (Евпатория—Санкт-Петербург), пассажиры которого были доставлены из Евпатории до Джанкоя на электричке и уехали из Джанкоя. Пассажиров поезда 92 (Севастополь—Москва) также электропоездом доставят в Симферополь, откуда они уедут в Москву.

Около полудня по московскому времени глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поврежденное полотно восстановлено; собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, подтверждал это. Согласно сообщению ГСЭ, поезд 396 (Симферополь—Астрахань) отправляется по графику 16 августа в 20:30 со станции Симферополь. С плановых станций отправления выйдут также поезда 194 и 198 (Симферополь—Москва), 184 (Севастополь—Мурманск) и 162 (Феодосия—Москва). Как сообщает ГСЭ, далее поезда пройдут согласно маршруту следования.

По мнению представителей туристической отрасли, глобального снижения турпотока в Крым в связи с инцидентом ожидать не стоит.

По оценке вице-президента АТОР и гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, 90–95% отдыхающих в Крыму туристов приезжают туда автотранспортом. По его мнению, сокращение спроса на поездки в Крым в связи с ЧП не превысит 5–10%. Господин Ромашкин поясняет, что у туристов вызвал опасение пожар на аэродроме в Новофедоровке, но Джанкой находится на удалении от курортов.

Падение туристического потока в Крым фиксируется с весны на фоне ограниченного авиасообщения и опасений путешественников: весной спрос составлял 30% от уровня прошлого года, летом вышел на показатель 50–60%.

Сейчас, по словам Сергея Ромашкина, спрос составляет около 40% от прошлогоднего. Но его прогноз по итогам года остается неизменным: регион потеряет примерно половину туристов. Уже конец сезона, уточняет господин Ромашкин, и 90% туристов, планировавших путешествие в Крым, уже съездили или находятся на отдыхе.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе указывает, что пока реакция туристов на события в Крыму скорее сдержанная: текущие бронирования сократились, но аннуляций и массового отъезда с курортов турбизнес не видит. Собеседник “Ъ” на туристическом рынке поясняет, что традиционно подобный негативный информационный фон приводит к снижению продаж на 20–30%. Реакцию туристов можно будет отследить в течение последующих дней, но в случае с Крымом она может быть менее выраженной, чем обычно: турпоток в регион и так был сильно снижен, говорит он.

Наталья Скорлыгина, Александра Мерцалова