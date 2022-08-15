Таблетки от автомобиля

МВД одобрила идею начальника столичной Госавтоинспекции Александра Быкова маркировать лекарства, несовместимые с вождением автомобиля (корвалол, валордин и другие). Сейчас ограничения указываются только в инструкции, в полиции же считают, что на упаковке должны быть яркие обозначения — например, красный круг с перечеркнутым автомобилем. Предупреждение на водителей не повлияет, считают эксперты, так же как курильщиков не останавливают страшные надписи и картинки на пачках сигарет. Введение маркировки станет «дополнительным бременем» для фармпроизводителей и может отразиться на цене лекарств, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Введение специальной маркировки на упаковках лекарственных препаратов и создание перечня медикаментов, влияющих на способность управлять транспортными средствами, МВД России концептуально поддерживает»,— заявили ТАСС в пресс-службе полиции в субботу. Ведомство, напомним, много лет ищет способы исключить из движения автомобилистов, которые ездят под влиянием лекарств и одурманивающих веществ, принимаемых по назначению врача или для получения эффекта приема наркотиков (например, фенобарбитала, содержащегося в корвалоле). ПДД приравнивают употребление «препаратов, ухудшающих реакцию и внимание» к состоянию алкогольного или наркотического опьянения, но контролировать их прием сложнее из-за сложностей процедуры, о которых “Ъ” неоднократно рассказывал. Врачи, в частности, по действующим правилам не могут вынести заключение о состоянии опьянения (на него опирается суд) при обнаружении лекарств в крови или моче даже при очень высокой их концентрации.

В июле 2022 года начальник УГИБДД по Москве Александр Быков предложил маркировать лекарства, несовместимые с вождением (сейчас ограничения и рекомендации не садиться за руль прописаны лишь в инструкции). «Давайте хотя бы на упаковке нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем, чтобы люди, покупая лекарства, понимали»,— заявил он. ГИБДД предложила эту идею Минздраву, но последовала ли реакция на эту инициативу, неизвестно. Тем временем в МВД, поддержав идею господина Быкова, заявили ТАСС, что «вопрос информированности водителей о содержании в лекарственных препаратах алкоголя, наркотических и токсических средств, а также других веществ, вызывающих состояние опьянения, остается актуальным». По данным МВД, за шесть месяцев 2022 года в РФ зарегистрировано 71 (на 35,5% меньше, чем годом ранее) ДТП по вине водителей, находившихся под влиянием лекарств, в которых погибло 18 человек (–10%, чем год назад), ранено 97 (–44,9%). В апреле Научный центр безопасности дорожного движения МВД выпустил пособие для инспекторов по выявлению пьяных водителей, в том числе после употребления лекарств. Как сообщал “Ъ”, в методичке упоминаются такие препараты, как кодеин, цикломед, тропикамид, прегабалин, баклофен и т. д.,— их употребление водителем может вызвать одурманивающий эффект. Инспекторы могли узнать из пособия, что, например, при немедицинском употреблении бензодиазепинов и барбитуратов кожа автомобилиста становится бледной и покрывается сальным налетом, речь становится нечеткой, может проявиться пошатывание при ходьбе.

«Идея на первый взгляд здравая,— комментирует инициативу МВД президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.— Многие водители принимают что-то, не понимая, что это влияет на их способность водить машину. С другой стороны, останавливают ли курильщиков страшные надписи и картинки на пачках сигарет? Ни разу». Нужно, чтобы сильнодействующие препараты в принципе не попадали в руки к водителям, считает эксперт: «Для этого врач должен спросить у пациента, не управляет ли он автомобилем. И если управляет, разъяснить запрет вождения или выписать что-то более легкое, не влияющее на концентрацию внимания. Другой вопрос, что, если гражданину нужно какое-то сильнодействующее или успокаивающее лекарство, может быть ему в принципе не надо за руль садиться как минимум до окончания лечения?»

В России нет исследований о том, как те или иные препараты влияют на вождение, как и о том, сколько происшествий случается после употребления определенных препаратов, говорит гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев. Поэтому, если Минздрав возьмется составлять такой список, он будет субъективным, добавляет он: «Понятно, что туда войдут препараты с содержанием наркотических веществ, седативные, но есть и, например, современные противоаллергические препараты, обладающие минимальным седативным эффектом. Это значит, что все аллергики не должны садиться за руль?» Введение специальной маркировки в любом случае станет дополнительным бременем для фармпроизводителей и отразится на цене на такие лекарства, полагает господин Дмитриев.

Иван Буранов, Полина Гриценко