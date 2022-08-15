Суду прописали лекарства

Мосгорсуд определился с тем, где будет рассматриваться уголовное дело о мошенничестве в отношении бывших заместителя главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольги Покидышевой и директора этого департамента Ольги Колотиловой, а также их предполагаемых сообщников. Процесс пройдет в Мещанском райсуде. Экс-чиновницы и их подельники обвиняются в хищении 450 млн руб., выделенных в виде субсидий фармкомпаниям на приобретение лекарств.

Расследование уголовного дела Ольги Покидышевой, Ольги Колотиловой, а также предпринимателей Артема Вашурова, Эльмиры Зубковой и президента федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду Алексея Власенко было закончено еще в середине декабря 2021 года. В начале апреля 2022 года оно уже поступило на рассмотрение в Мещанский райсуд Москвы, хотя перед этим обвиняемым пришлось изучить почти 160 томов уголовного дела.

Как сообщал “Ъ”, инициатором предполагаемого мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следствие считает господина Власенко, который, имея обширные связи в госструктурах, по материалам дела, в 2013 году решил подзаработать на совместной программе Минпромторга и Минздрава «Фарма-2020», по которой выделялись миллиардные средства для проведения трансферов с целью приобретения «сырых» импортных препаратов для последующий их доработки и внедрения в производство в России.

Как говорится в деле, Алексей Власенко обратился к предпринимателю Владимиру Зубкову, контролировавшему компанию «Фармдискавери», и сообщил, что сможет добиться победы этой фирмы в конкурсе на участие в трансферах по приобретению лекарств. Господин Зубков, по данным следствия, посовещавшись с соучредителями «Фармдискавери» Владимиром Новаковским и Артемом Вашуровым, согласился с предложением спортивного функционера.

После этого, по материалам дела, Алексей Власенко связался с руководителем департамента Минпромторга Ольгой Колотиловой и за вознаграждение предложил ей обеспечить компаниям группы «Фармдискавери» — ООО «Цареброфарм», ООО «Ист Стар Фарм» и ООО «Конженикс» — получение прав на проведение трансферов. Следствие считает, что госпожа Колотилова согласилась, после чего вместе со своим заместителем Ольгой Покидышевой допустила аффилированные с «Фармдискавери» компании к внутриминистерским тендерам и обеспечила им победу. В результате на протяжении 2013–2014 годов эти фирмы получили 450 млн руб. госсредств. При этом следствие уверено, что ни один из контрактов не был исполнен, а деньги присвоены участниками аферы.

Бывшие чиновницы вину не признают. Они утверждают, что версия следствия не подтверждается фактами. В частности, у них так и не обнаружили ценных подарков или незадекларированных средств на счетах. Лишь Владимир Новаковский и ныне покойный Владимир Зубков признали вину и дали показания на остальных участников преступления. При этом именно они заявили об участии в предполагаемой афере Ольги Покидышевой и Ольги Колотиловой. Это позволило господину Новаковскому заключить досудебное соглашение с прокуратурой. Его дело было выделено в отдельное производство. Владимир Зубков, также признававший вину, соглашение заключить не успел, так как скончался еще до окончания следственных действий. Однако его супруга посчитала, что дело в отношении умершего прекращать не стоит, поскольку есть шанс на оправдание. Поэтому имя господина Зубкова до сих пор фигурирует в списке участников процесса (его интересы представляет адвокат).

Начала слушаний неожиданно пришлось ждать несколько месяцев. В конце апреля председательствующий в Мещанском суде удовлетворил ходатайство части защитников о направлении дела по подсудности в Таганский район, на территории которого находился счет Минпромторга, с которого якобы были похищены средства. При этом судья до 6 октября 2022 года продлил арест всем подсудимым и отклонил просьбы других адвокатов о направлении уголовного дела в прокуратуру.

Такой поворот не устроил прокуратуру, которая в поданном в Мосгорсуд апелляционном представлении указала, что счет Минпромторга, с которого переводились фирмам «Фармдискавери» 450 млн руб., находился в банке, расположенном в территориальной подсудности Мещанского суда. Подали жалобы и адвокаты, но они продолжали настаивать на возвращении дела в прокуратуру. Мотивировали они это тем, что обвинение, по их мнению, не конкретизировало действия обвиняемых, между тем последним инкриминируется мошенничество, совершенное в составе группы лиц и по предварительному сговору. Одновременно защита требовала перевода фигурантов под домашний арест.

В итоге Мосгорсуд удовлетворил представление прокурора о возвращении дела в Мещанский суд для рассмотрения по существу, но в ином судейском составе. Жалобы адвокатов были отклонены. Адвокат Олег Звягин, представляющий интересы госпожи Колотиловой, сообщил “Ъ”, что дата начала слушаний дела пока неизвестна.

Стоит отметить, что дело соучредителя «Фармдискавери» Владимира Новаковского также было перенаправлено в апреле в Таганский райсуд, и прокуратура опротестовала это решение. Мосгорсуд это представление надзорного ведомства еще не рассмотрел.

Алексей Соковнин