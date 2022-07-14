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Коммерсантъ FM
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Дорого участие

СРЗП хочет поддержать ветеранов спецоперации на Украине

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) провела всероссийское совещание представителей советов по делам ветеранов боевых действий, где рассказала о своих инициативах по поддержке участников специальной военной операции вооруженных сил РФ на территории Украины. Участники мероприятия давали понять, что именно СРЗП делает все для того, чтобы ветераны боев в Донбассе не оказались в положении участников афганской войны, которые не могли найти себя в мирной жизни. Эксперты, однако, считают, что конвертировать заявления о поддержке участников боевых действий в электоральные успехи эсерам будет непросто — в том числе из-за доминирования «Единой России» в патриотической повестке.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель СРЗП Сергей Миронов не впервые поднимает тему поддержки участников спецоперации. Так, он уже говорил о таких инициативах партии во время встречи руководства Думы с президентом 7 июля, и Владимир Путин тогда одобрил идею приравнять военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик по статусу к российским военным, а также предоставить им и сотрудникам ФСБ РФ, отражавшим в ходе спецоперации нападения на российские территории, статус ветеранов боевых действий. О сотрудниках ФСБ все фракции позаботились уже 11 июля путем внесения соответствующего законопроекта. Впрочем, фракции подчас буквально наперегонки соревнуются, предлагая и даже перехватывая друг у друга инициативы, касающиеся поддержки участников спецоперации, в том числе и символической. На той же встрече с президентом господин Миронов предлагал сделать 1 июля официальным днем ветеранов боевых действий, но накануне такой законопроект уже внесли представители ЛДПР.

На совещании с ветеранами боевых действий в среду господин Миронов выразил надежду, что Дума рассмотрит ряд предложений о поддержке ветеранов Донбасса на дополнительном заседании 15 июля. СРЗП готова выдвинуть и новые предложения: так, партия считает, что ветеранам спецоперации можно списывать кредиты, предоставлять жилье вне очереди «утратившим здоровье», давать досрочную пенсию (мужчинам в 55 лет, женщинам — в 50 лет), предоставлять инвалидам право на льготное приобретение автомобиля, а также освобождать от транспортного налога, если они являются самозанятыми. Также эсеры хотят добиться снижения страховых взносов для работодателей, нанимающих участников спецоперации, и создать федеральное ведомство по делам ветеранов.

Сергей Миронов надеется, что ветераны Донбасса не окажутся в положении участников войны в Афганистане (1979–1989), многие из которых не смогли устроиться на работу и найти свое место в мирной жизни. «Их послала туда (в Донбасс.— “Ъ”) Родина-мать, и нельзя, чтобы она превратилась в мачеху»,— поддержал политика председатель совета ветеранов 6-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенант Юрий Завизонов. После этого партийцы стали увереннее хвалить себя. «Я не знаю другой фракции в Госдуме, которая в таком социально важном секторе делает такое дело»,— сказал сопредседатель СРЗП Геннадий Семигин. «Все говорят о патриотизме, но с практической точки зрения показательно и отрадно, что именно наша партия воплощает эти идеи в жизнь»,— скромно добавил председатель совета СРЗП в Казбековском районе Дагестана Усман Аскербиев, отрекомендовавшийся старшим сержантом.

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой посетовал, что в России нет министерства по делам ветеранов: «В США такое есть, а мы чем хуже?» — сослался он на опыт главных российских оппонентов. А действительный государственный советник ЛНР 3-го класса Евгений Корниенко обнадежил соотечественников, пообещав, что «осталось недолго ждать», прежде чем народные республики войдут в состав России и их ветераны получат те же льготы, что и российские.

Политолог Борис Макаренко считает, что СРЗП, поднимая тему поддержки участников боевых действий в их последующей жизни, ведет партийную пиар-кампанию, но она затруднена, поскольку все сюжеты, касающиеся патриотизма и социальной поддержки, «закреплены» за «Единой Россией» и активно ею используются. Эсерам таким путем едва ли удастся добиться большей электоральной поддержки и тем более обогнать другие фракции, также проявляющие инициативу в вопросах соцобеспечения ветеранов. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что все партии, включая СРЗП, присоединяются к общей повестке власти, но предупреждает, что как раз у темы поддержки ветеранов есть «подводные камни»: например, публичная забота о членах семей погибших наводит на мысли о военных потерях, а предложения о дополнительных преференциях — таких как льготное поступление на бюджетные отделения вузов — могут восприниматься как дискриминация остальных категорий граждан. В ряде случаев действительно возникали вопросы признания военнослужащих участниками боевых действий и соблюдения их прав, но парламентские партии «с этим играть не рискуют», говорит эксперт.

Ксения Веретенникова, Дана Боранукова, Дарья Бурданова

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