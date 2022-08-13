Тамбовский прокурор тебе товарищ

Прокуратура Тамбовской области через суд обязала местное управление ФСИН устранить переполненность следственных изоляторов региона. Сейчас в двух областных СИЗО на 582 местах содержится 629 человек. Впрочем, эксперты считают, что это еще не худший вариант, если сравнивать с другими регионами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Тамбовской области выявила ряд нарушений в местных следственных изоляторах. В регионе два СИЗО: один в Тамбове — на 267 мест, другой в Мичуринском районе — на 315 человек. Однако 9 августа в изоляторе Тамбова находились 299 арестантов, а в Мичуринском — 330. Лимиты были превышены на 12% и 4,8% соответственно. В результате не соблюдались санитарные нормы площади в камере, которые составляют не менее четырех квадратных метров на одного человека. В прокуратуре рассказали “Ъ” и о других нарушениях: например, ФСИН не соблюдала порядок раздельного содержания различных категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

«По выявленным нарушениям прокуратура области вносила акты прокурорского реагирования, но вопреки требованиям закона незамедлительные меры по устранению нарушений не были приняты»,— говорят в ведомстве. В итоге прокуратура подала в Советский райсуд Тамбова иск к УФСИН. 11 августа он был удовлетворен — и теперь служба обязана устранить нарушения. Как она собирается это делать, “Ъ” выяснить не удалось: в пресс-службе регионального управления в течение дня не ответили на звонки. Близкий к ведомству собеседник “Ъ” предположил, что все вопросы с исполнением решения суда будут решаться после его вступления в законную силу.

Как рассказывал “Ъ”, проблему переполненности СИЗО поднимали не только правозащитники и адвокаты, но и руководство самой ФСИН. В мае ведомство отмечало переполненность четверти всех изоляторов в стране, в некоторых СИЗО лимит превышался на 29%. Эксперты объясняли проблему появлением в российских СИЗО большого количества пленных граждан Украины, а также хроническими проблемами правосудия: затягиванием следственных действий и «арестным уклоном».

Член Общественной наблюдательной комиссии Тамбовской области Андрей Колмаков рассказал “Ъ”, что последний раз посещал тамбовское СИЗО в мае — и ему не показалось, что изолятор переполнен: «Начальник СИЗО подчеркнул, что у них содержится рекордно низкое количество арестованных за все времена. В исправительных колониях аналогичная ситуация». Впрочем, господин Колмаков, признает, что камеры в СИЗО «нельзя назвать пустыми». Однако он предполагает, что нарушения условий содержания могут быть связаны с «оперативными играми»: «Наверное, легче засунуть в одну камеру 20 человек и контролировать пять камер, чем десять камер по десять человек». Он считает, что в других регионах ситуация намного хуже.

Такого же мнения и тамбовский адвокат Дмитрий Кислинский. Он сказал “Ъ”, что его доверители, содержащиеся в местных СИЗО, не жалуются на переполненность: «Подтверждают, что все места заняты и свободных нет. Но жалоб, как в 1990-е годы, когда люди в изоляторах спали по очереди, нет». Защитник отметил, что зачастую адвокатам тяжело попасть в СИЗО в Тамбове к своим доверителям из-за очередей, а само здание изолятора нуждается в реконструкции.

Сергей Толмачев, Воронеж