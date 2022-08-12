Немцы не остались на кофе

Четвертый производитель кофе в мире немецкая Tchibo GmbH вышла из российского бизнеса. Перешедшее к местному топ-менеджменту компания до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, но затем будет вынуждена разработать новую марку. Запуск продукта потребует существенных инвестиций и решения проблем с логистикой, которая продолжает дорожать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH в июле перестал владеть ООО «Чибо СНГ», следует из данных ЕГРЮЛ. Новым собственником бизнеса стало ООО «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского, доля «МВК» в залоге у Tchibo GmbH. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, у «Чибо СНГ» остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца 2022 года, после чего компания должна продолжить поставки кофе под новым брендом.

Один из текущих вариантов — марка Gold, уточняет собеседник “Ъ”. Почта «Чибо СНГ» уже работает на домене gold-coffee. В офисах «Чибо СНГ» и Tchibo GmbH на вопросы “Ъ” не ответили.

Tchibo называет себя четвертым производителем кофе в мире и крупнейшим поставщиком обжаренного кофе в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. Головная компания также занимается продажей непродовольственных товаров, туристических услуг и др. Оборот в 2020 году — €3,13 млрд. Tchibo GmbH принадлежит семье Михаэля и Вольфганга Герц, которая также владеет долей в крупном производителе средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, La Prairie и др.).

«Чибо СНГ» выпускала кофе по контракту на мощностях фабрики «Гранд-НН» в Нижегородской области и импортировала часть продукции с иностранных площадок Tchibo GmbH. Как следует из отчетности российской компании, более 70% бизнеса в 2020 году обеспечила продажа продукции местного производства. В 2021 году выручка «Чибо СНГ» выросла на 7%, до 3,18 млрд руб. По данным участников рынка, бренд Tchibo занимает около 2,6% российского рынка кофе в натуральном выражении и 1,6% в деньгах. В «Гранд-НН» комментарий также не предоставили.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия говорит, что бизнес Tchibo в России «угасал последние несколько лет по естественным причинам», в том числе из-за отсутствия значимых инвестиций в рекламу и маркетинг, потому уход брендов компании рынок не заметит. По его словам, перспективы оставшейся российской структуры пока выглядят туманными. Без существенных инвестиций вывести новый бренд на крайне конкурентный российский кофейный рынок, где работает много известных игроков, почти невозможно, считает эксперт.

Операционный директор ГК Uvenco Сергей Каледин добавляет, что ситуация с кофейным зерном также остается непростой. По его словам, объем ввозимого кофе в РФ заметно снизился, поставщики сокращают число клиентов, но продолжают отгрузки по зафиксированным крупным контрактам, а остатки на складах минимальные. Новому бренду придется искать импортеров, давать им понятные крупные объемы с гарантией, ждать ввоза сырья, отмечает он.

Tchibo GmbH — не единственный крупный производитель кофе, покинувший российский рынок с начала военных действий РФ на Украине. В мае финская Paulig объявила о продаже предприятия в Твери главе Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio) гражданину Индии Викасу Сои. В течение лета фабрика, которая теперь работает как компания «МилФудс», продолжит выпускать кофе под брендом Paulig, а в сентябре начнет продажу продукции под маркой Poetti.

В «МилФудс» отметили, что для нового бренда пересмотрели логистические цепочки. Сейчас кофе на завод приходит из более десяти стран, а стоимость доставки продолжает увеличиваться, говорят в компании.

Как отмечают в NielsenIQ, с началом текущего кризиса и сокращением импорта в марте—апреле ассортимент растворимого кофе сократился на 13,8%. За первую половину 2022 года продажи растворимого кофе сократились на 2%, молотого — на 3,4%, а спрос на кофе в зернах вырос на 8,2% в натуральном выражении год к году. В деньгах продажи в сегментах выросли на 17,9–37,3%.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург