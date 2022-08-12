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Коммерсантъ FM
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На Камчатке вулканируют цены

Стоимость номеров в отелях выросла вслед за спросом

Из-за выросшего за год турпотока на 20–25% на Дальнем Востоке стоимость размещения в отелях заметно выросла. На таких популярных у туристов направлениях, как Камчатка, цены выросли на треть. Владельцы местных гостиниц повышают стоимость из-за низкой конкуренции: номерной фонд ограничен, а к качественным гостиницам относится лишь треть объектов. Интерес туристов и программы господдержки строительства отелей будут способствовать приросту гостиничного предложения, считают эксперты, но только на 8–10% в год.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Стоимость проживания в гостиницах популярных туристических центров Дальнего Востока, включая Камчатку и Сахалин, в июле выросла на 5–30% год к году, говорится в исследовании Knight Frank. Более заметный рост — на 15–30% — наблюдается на Камчатке. По подсчетам Ostrovok.ru, цена проживания в гостиницах Дальнего Востока в июне—июле выросла на 19% год к году, до 4,3 тыс. руб. в сутки. В «Яндекс.Путешествиях» говорят, что с начала этого года рост составил 22,8% год к году. Там поясняют, что загрузка отелей увеличивается, что приводит к росту цен.

По оценкам Росстата, в январе—июне этого года коллективные средства размещения Дальнего Востока приняли 1,25 млн человек, что больше на 18,6% год к году. Число гостей, остановившихся в отелях Камчатки, в первом полугодии выросло почти в три раза — до 177,7 тыс. В Бурятии рост составил 76%, до 176 тыс. человек, в Хабаровском крае — 8,5%, до 204,6 тыс. гостей.

Формально данные января—июня могут быть непоказательными для Дальнего Востока, куда основной поток туристов приезжает в июле—августе. Но по данным «Яндекс.Путешествий», с начала лета 2022 года россияне совершили на 41% больше перелетов в города Дальнего Востока, чем годом ранее, этот рост обеспечили в основном туристы.

В OneTwoTrip отмечают, что доля дальневосточных городов в структуре продаж авиабилетов за год выросла в полтора-два раза. Причина этому — снижение стоимости перелетов за счет программ субсидирования и ограниченное число выездных направлений для туризма. Похожие цифры у «Туту.ру»: доля авиабилетов во Владивосток за год выросла на 70%, в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск — на 40–45%. Общий рост спроса на отели в «Яндекс.Путешествиях» оценивают в 28% за год.

При этом предложение отелей на Дальнем Востоке ограничено. Общая вместимость гостиниц Камчатки, по оценкам Knight Frank, составляет 7 тыс. мест, Сахалина — 5 тыс., из них только треть приходится на качественный сегмент. Высокий спрос и низкий объем предложения отелей приводят к перераспределению турпотока в пользу альтернативных форм размещения. По оценкам Ostrovok.ru, доля неклассифицированных объектов (апартаменты, хостелы, гостевые дома, отели без звезд и т. д.) в структуре бронирований на Дальнем Востоке за год выросла с 39% до 50%. В этом сегменте произошел и самый заметный рост цен — на 38% за год, до 3,6 тыс. руб. за ночь.

Директор по гостиничному консалтингу Knight Frank Наталия Розенблюм рассчитывает на увеличение в перспективе трех-пяти лет качественного номерного фонда на Камчатке и Сахалине на 8–10% в год. «Интерес инвесторов связан с программами субсидирования строительства отелей и налоговыми льготами»,— поясняет она. Эксперт добавляет, что нехватка отелей — фактор, сдерживающий рост турпотока на Камчатку. В свою очередь, логистические проблемы и сложный процесс управления объектами из-за большой временной разницы с Москвой, по словам госпожи Розенблюм, сдерживают активность инвесторов.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин ждет, что общий турпоток на Дальний Восток в этом году вырастет на 20–25%. На это не повлияет рост стоимости проживания в гостиницах. «На Камчатку ездят в основном взрослые гости без детей, они не так чувствительны к стоимости, как пляжные туристы»,— поясняет эксперт. В Ostrovok.ru не исключают, что осенью интерес к поездкам на Дальний Восток будет стимулировать программа кэшбэка. Ранее Ростуризм анонсировал, что в регионе он будет повышенным — 40% от стоимости поездки, но не более 40 тыс. руб.

Александра Мерцалова

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