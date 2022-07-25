Даниил Медведев набрал десятку

Неделя, которая началась 25 июля, стала для Даниила Медведева уже десятой по счету на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Отметив своеобразный юбилей, он установил российский рекорд по количеству времени, проведенного во главе мужской мировой классификации. На данный момент лидерство гарантировано Медведеву до 15 августа. Затем его положение в рейтинге будет во многом зависеть от результатов, показанных на турнирах в Мексике, Канаде и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оставаясь десять недель на первом месте в мировом рейтинге, Даниил Медведев установил рекорд России, хотя это для него явно не предел

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Оставаясь десять недель на первом месте в мировом рейтинге, Даниил Медведев установил рекорд России, хотя это для него явно не предел

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

К достигнутому Даниилом Медведевым рубежу — десять недель на первом месте в рейтинге АТР — можно относиться по-разному. С одной стороны, показатель россиянина вроде бы не бог весть что. В списке из 27 теннисистов, которым доводилось возглавлять мировую классификацию, Медведев занимает лишь 19-е место. Конечно, позади находятся восемь ярких звезд прошлого — россияне Марат Сафин и Евгений Кафельников, австралийцы Джон Ньюкомб и Патрик Рафтер, испанцы Хуан Карлос Ферреро и Карлос Мойя, австриец Томас Мустер и чилиец Марсело Риос. Однако до первой десятки теннисных королей, которую со своими 80 неделями замыкает австралиец Ллейтон Хьюитт, нынешнему лидеру еще очень далеко. Точнее, минимум полтора года.

С другой стороны, Кафельников в свое время был первым шесть недель, а Сафин — девять. То есть в понедельник Медведев установил национальный рекорд, что стало знаменательным событием для российского тенниса. Неизбежность этого, кстати, была очевидна еще 13 июня, когда через неделю после завершения Roland Garros Медведев вернул себе лидерство, удерживаемое до этого на протяжении трех недель в феврале.

И теперь на повестке дня, как всегда, стоит вопрос: что дальше? Сколь долго теннисная корона будет оставаться у Медведева? Ведь всего за пять недель, с середины августа до середины сентября, на двух турнирах Masters 1000 и Открытом чемпионате США он набрал более 40% рейтинговых очков, которые сейчас находятся на его счету. И теперь эти очки придется защищать.

Пока ясно только одно: немца Бориса Беккера, который продержался на первом месте 12 недель, Медведев догонит обязательно. До 15 августа, когда в Монреале завершится выигранный в прошлом году россиянином канадский турнир категории Masters 1000, опередить его никто не сможет. А вот дальше все будет зависеть от результатов, причем не только Монреаля, но и турнира категории 250, который пройдет с 1 по 7 августа в мексиканском Лос-Кабосе. Медведев стал единственным представителем первой пятерки мирового рейтинга, решившим попробовать силы на этом не слишком престижном состязании. И чтобы 15 августа его не обошел Александр Зверев из Германии, в Лос-Кабосе и Монреале россиянину требуется набрать в общей сложности не менее 135 баллов. Для сравнения отметим, что за финал в Мексике полагается 150, а за четвертьфинал в Канаде — 180 баллов. То есть задача перед Медведевым, прямо скажем, стоит не архисложная.

Труднее, не исключено, придется дальше, на следующем турнире Masters 1000 в Цинциннати (14–21 августа). Хотя это тоже не факт. Многое будет зависеть от того, насколько успешен окажется Медведев в Лос-Кабосе и Монреале и как выступят при этом его преследователи. Причем наиболее опасным из них выглядит пока не вторая ракетка мира Александр Зверев, который пока восстанавливается после тяжелой травмы голеностопа, полученной на Roland Garros, и даже не Рафаэль Надаль, расположившийся на третьем месте, а ворвавшийся в понедельник в первую пятерку 19-летний Карлос Алькарас, которому в августе требуется защитить мизерное количество рейтинговых очков. Он станет первым, если победит на обоих «мастерсах», а Медведев начнет хронически проигрывать на ранних стадиях.

Чтобы обезопасить себя от Алькараса, россиянин должен набрать в Лос-Кабосе, Монреале и Цинциннати ровно 500 очков. Для элитного игрока, который в прошлом сезоне за то же самое время благодаря титулу в Торонто и полуфиналу в Цинциннати заработал 1360 баллов, это тоже вполне реально.

Иными словами, Медведев имеет хорошие шансы продлить свое лидерство до 12 сентября, когда в Нью-Йорке завершится покоренный им год назад US Open.

А там надо будет смотреть, насколько успешен окажется в Нью-Йорке нынешний лидер и с какой скоростью к нему будут приближаться преследователи. Пока лишь очевидно, что из их числа выбыл серб Новак Джокович, который, как уже писал “Ъ”, в этом году из-за отсутствия прививки от коронавируса в Америке почти наверняка не сыграет.

Евгений Федяков

Первые ракетки мира из России до Даниила Медведева Первым российским теннисистом, возглавившим мировой рейтинг, стал 3 мая 1999 года Евгений Кафельников. Титул первой ракетки мира он удерживал в общей сложности шесть недель подряд — до 13 июня. За это время Кафельников провел четыре турнира при соотношении побед и поражений 6:4. Уступив высшую строчку мировой классификации американцу Питу Сампрасу, россиянин больше не возвращался на нее. 20 ноября 2000 года звание первой ракеткой мира перешло от Пита Сампраса к Марату Сафину. Его лидерство продолжалось в общей сложности девять недель и было разбито на три отрезка: в 2000 году — до 3 декабря (2 недели), а 2001-м — с 29 января по 25 февраля (4 недели) и с 2 по 22 апреля (3 недели), после чего звание сильнейшего теннисиста мира вернул себе бразилец Густаво Куэртен. За это время Сафин тоже сыграл четыре личных турнира и принял участие в матче Кубка Дэвиса против сборной Словакии. В 11 матчах на его счету было 4 победы и 7 поражений. Первой российской теннисисткой, возглавившей рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), стала 22 августа 2005 года Мария Шарапова. В этом качестве она провела в общей сложности 21 неделю: в 2005 году — до 28 августа (1 неделя) и с 12 сентября по 23 октября (6 недель), в 2007-м — с 29 января по 18 марта (7 недель), в 2008-м — с 19 мая по 8 июня (3 недели), в 2012-м — с 11 июня по 8 июля (4 недели). Главными конкурентками Шараповой в борьбе за первое место на разных этапах карьеры были американки Линдси Дэвенпорт и Серена Уильямс, бельгийка Жюстин Энен, сербка Ана Иванович, белоруска Виктория Азаренко. Находясь во главе рейтинга в сумме около 5 месяцев, она из-за травм провела всего 6 турниров, выиграла 13 матчей и проиграла шесть. Динара Сафина оказалась на высшей строчке рейтинга WTA 20 апреля 2009 года и провела там 26 недель — до 11 октября (25 подряд) и с 26 октября по 1 ноября. Так же как и ее брат девятью годами ранее, Динара имела реальный шанс стать первой ракеткой мира по итогам сезона, однако в условиях изматывающей борьбы с конкурентками не справилась с физическими нагрузками и завершила сезон из-за тяжелой травмы спины, которая впоследствии стала причиной раннего завершения карьеры. Будучи лидером, она сыграла 14 турниров, выиграв три из них (Мадрид, Рим, Порторож) и еще на трех (Штутгарт, Roland Garros, Цинциннати) дойдя до финалов. Из 52 матчей Сафина выиграла 41, в десяти потерпела поражения и еще в одном из-за травмы провела всего два гейма. Евгений Федяков