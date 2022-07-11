Травяной гурман

Чемпионом Уимблдонского турнира, завершившегося в Лондоне, стал серб Новак Джокович, который в финале в четырех партиях переиграл австралийца Ника Кириоса. Это четвертый подряд и седьмой в общей сложности лондонский титул 35-летнего серба. А на всех чемпионатах Большого шлема Джокович теперь имеет 21 победу — на одну больше, чем у швейцарца Роджера Федерера, и на одну меньше, чем у испанца Рафаэля Надаля, соперничество с которым за самый престижный теннисный рекорд еще явно не закончено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв свой седьмой Wimbledon, Новак Джокович теперь всего на одну победу отстает от рекордсмена лондонского мейджора, его восьмикратного чемпиона Роджера Федерера

Фото: Julian Finney / Getty Images Выиграв свой седьмой Wimbledon, Новак Джокович теперь всего на одну победу отстает от рекордсмена лондонского мейджора, его восьмикратного чемпиона Роджера Федерера

Фото: Julian Finney / Getty Images

Перед началом этого матча много говорилось о том, что Новак Джокович, для которого нынешний финал на турнирах Большого шлема стал уже 32-м, опередил по их числу бывшего рекордсмена Роджера Федерера. Но сербу, разумеется, гораздо нужнее была победа над Ником Кириосом. Победа, до минимума сокращавшая его отставание от Рафаэля Надаля в борьбе за другой, куда более престижный рекорд — по количеству побед на мейджорах. И 35-летний Джокович не мог не понимать, что упускать шанс приблизиться к испанцу, отличившемуся в нынешнем сезоне на Australian Open и Roland Garros, он просто не имеет права.

Для сербского теннисиста это был не самый легкий Wimbledon. Например, в прошлом году на пути к своей победе он в общей сложности проиграл всего две партии. Сейчас же Джокович время от времени испытывал проблемы в течение первой недели, в четвертьфинале ему пришлось отыгрывать два сета у итальянца Янника Синнера, да и полуфинал против британца Кэмерона Норри, взявшего первую партию, получился непростым. Однако излишнего перенапряжения экс-первой ракетке мира все-таки удалось избежать. Но ощущение, что в финале Кириосу обыграть Джоковича не удастся, присутствовало не только по этой причине. Просто для решения столь сложной задачи австралийцу — теннисисту, безусловно, неординарному — требовалось продемонстрировать навык вытягивать именно такие важнейшие матчи. А для этого одного таланта недостаточно. Куда большее значение имеет самодисциплина — качество, которое эксцентричному Кириосу просто чуждо.

Тем не менее первая партия осталась за австралийцем. В начале матча Кириос был очень хорош. Попробовав в первом гейме однажды подать не обычным способом, а с руки и потерпев неудачу, поскольку Джокович данный фокус тут же раскусил, 27-летний дебютант уимблдонских финалов решил больше не искушать судьбу и три гейма подряд держал свою подачу под ноль. У Джоковича же не получился пятый гейм, вследствие чего Кириос сделал брейк и взял первый сет. Таким образом, в третий раз за последние несколько дней серб дал своему сопернику определенную фору.

Сумей Кириос сохранить концентрацию внимания на максимальном уровне, ему, вполне возможно, удалось бы загнать Джоковича в то ужасное психологическое состояние, в котором он оказался в финале прошлогоднего US Open против безукоризненно действовавшего Даниила Медведева. Но Кириосу, не изменявшему себе и пытавшемуся играть максимально красиво, это не удалось. Тем временем Джокович во второй партии усилил первую подачу, стал чаще использовать слабое место в игре австралийца, подавая ему максимально косо в первый квадрат, а главное, заставлял его постоянно играть на максимуме, раз за разом давая понять, что одного эффектного удара при розыгрыше очка может оказаться недостаточно. И Кириос не выдержал. Он проиграл на своей подаче всухую четвертый гейм второй партии, а в девятом гейме не сумел реализовать свои шансы, упустив четыре брейк-пойнта.

Утверждать, что после этого Джокович полностью взял ситуацию под контроль, как это было по ходу полуфинала против Норри, было бы неправильно. Кириос сопротивлялся, но уже с большим трудом справлялся со своими нервами и поэтому был почти обречен. В третьем сете австралиец сплоховал в девятом гейме, а в четвертом фактически провалил тай-брейк. Поведя — 6:1, Джокович позволил австралийцу взять два очка, после чего поставил победную точку, завершив финал со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) ровно за три часа. Кириоса не спасли ни 29 эйсов, ни 60 очков, выигранных ударами навылет. Новак Джокович все-таки взял свой 21-й мейджор, доказав, что его гонка с Надалем продолжается.

Сделав это, он по старой привычке попробовал на вкус траву Центрального корта. Кстати, не будет ничего неожиданного в том, если Джоковичу и на следующий год удастся исполнить свой ритуал. На траве он сейчас, безусловно, сильнейший в мире. Пусть даже без 2000 рейтинговых очков, которые не достались ему за победу на Wimbledon, Джокович теперь опустится в рейтинге с третьего места на седьмое.

Евгений Федяков