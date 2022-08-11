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Коммерсантъ FM
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Импортозаместителей избавят от проверок

Участникам промышленных парков обещаны послабления

Правительство ради ускорения импортозамещения продолжает обновлять механизмы господдержки промышленности с помощью льгот и снижения административного давления. Минпромторг предлагает ввести временный мораторий на проверки, а также на налоговый и валютный контроль участников промышленных парков. Ожидается, что этот кластерный механизм развития производств поможет заполнить освободившиеся после ухода иностранных поставщиков ниши. Эксперты и представители бизнеса поддерживают идею сокращения проверок, но сам проект с учетом других инициатив правительства по дерегулированию считают малоэффективным.

Минпромторг обещает временно избавить обитателей промышленных парков от назойливого внимания проверяющих

Минпромторг обещает временно избавить обитателей промышленных парков от назойливого внимания проверяющих

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минпромторг обещает временно избавить обитателей промышленных парков от назойливого внимания проверяющих

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, регламентирующий контрольно-надзорную деятельность в отношении участников промышленных кластеров. Для таких предприятий ведомство предлагает сократить количество проверок, введя мораторий на них на первые три года с начала реализации проекта. Участникам кластеров обещаны только профилактические проверки в виде консультирования, информирования и самообследования. Кроме того, проект вводит мораторий на валютный и налоговый контроль предпринимателей на первый год реализации проекта. В последующие два года их ждет налоговый мониторинг — такой механизм рассматривается как способ снизить административную нагрузку на бизнес за счет онлайн-доступа налоговиков к отчетности предприятий.

Ожидается, что в первые пять лет проекта контролеры могут проводить документарные и выездные проверки и обследования участников кластеров, наблюдать за соблюдением обязательных требований. Документ при этом вводит закрытый перечень оснований для внеплановых проверок таких предприятий: например, при угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций — при согласовании с прокуратурой, а по поручению президента, председателя правительства и главы аппарата правительства — без согласования. Мораторий не распространится на предприятия из категорий высокого и чрезвычайно высокого риска, а также на находящиеся под постоянным госнадзором.

Отметим, что снижение административного давления на промышленные кластеры является частью мер по стимулированию импортозамещения. Ранее правительство уже приступило к централизации господдержки промышленности и внедрению гибкого регулирования для повышения ее эффективности (см. “Ъ” от 12 и 29 июля). Промышленные кластеры при этом рассматриваются как механизм, способный быстрее других устранить разрывы цепочек поставок и расширить промышленную кооперацию российских предприятий — в условиях санкций они, как известно, оказались не в состоянии покрыть резко возросший спрос и заместить иностранных поставщиков.

Вице-президент ЦСР Константин Никитин считает проект первой попыткой установить гарантии для участников промышленных кластеров. «Проект написан по аналогии с уже принятыми актами правительства, в том числе о моратории на проверки, и содержит много противоречий. Хотя решения правительства о моратории приняты в отношении только 2022 года, уже есть поручение президента о подготовке следующего этапа реформы системы контроля. Поэтому проект постановления уже не учитывает принятых решений и вряд ли будет полезен бизнесу»,— считает он.

Впрочем, член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков указывает, что, хотя работа по облегчению условий ведения бизнеса и уменьшению бюрократических препятствий идет, на местах «все еще могут быть перегибы и произвол». «Даже с учетом моратория на проверки бизнес-сообщества сообщали о неоднократных инспекциях бизнеса в регионах, так что вопрос стоит достаточно остро. С учетом беспрецедентного давления, санкций и ограничений бизнес нуждается в послаблениях и поддержке хотя бы в этой части», — констатирует эксперт.

Диана Галиева

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