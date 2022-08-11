Импортозаместителей избавят от проверок

Правительство ради ускорения импортозамещения продолжает обновлять механизмы господдержки промышленности с помощью льгот и снижения административного давления. Минпромторг предлагает ввести временный мораторий на проверки, а также на налоговый и валютный контроль участников промышленных парков. Ожидается, что этот кластерный механизм развития производств поможет заполнить освободившиеся после ухода иностранных поставщиков ниши. Эксперты и представители бизнеса поддерживают идею сокращения проверок, но сам проект с учетом других инициатив правительства по дерегулированию считают малоэффективным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минпромторг обещает временно избавить обитателей промышленных парков от назойливого внимания проверяющих

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Минпромторг обещает временно избавить обитателей промышленных парков от назойливого внимания проверяющих

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, регламентирующий контрольно-надзорную деятельность в отношении участников промышленных кластеров. Для таких предприятий ведомство предлагает сократить количество проверок, введя мораторий на них на первые три года с начала реализации проекта. Участникам кластеров обещаны только профилактические проверки в виде консультирования, информирования и самообследования. Кроме того, проект вводит мораторий на валютный и налоговый контроль предпринимателей на первый год реализации проекта. В последующие два года их ждет налоговый мониторинг — такой механизм рассматривается как способ снизить административную нагрузку на бизнес за счет онлайн-доступа налоговиков к отчетности предприятий.

Ожидается, что в первые пять лет проекта контролеры могут проводить документарные и выездные проверки и обследования участников кластеров, наблюдать за соблюдением обязательных требований. Документ при этом вводит закрытый перечень оснований для внеплановых проверок таких предприятий: например, при угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций — при согласовании с прокуратурой, а по поручению президента, председателя правительства и главы аппарата правительства — без согласования. Мораторий не распространится на предприятия из категорий высокого и чрезвычайно высокого риска, а также на находящиеся под постоянным госнадзором.

Отметим, что снижение административного давления на промышленные кластеры является частью мер по стимулированию импортозамещения. Ранее правительство уже приступило к централизации господдержки промышленности и внедрению гибкого регулирования для повышения ее эффективности (см. “Ъ” от 12 и 29 июля). Промышленные кластеры при этом рассматриваются как механизм, способный быстрее других устранить разрывы цепочек поставок и расширить промышленную кооперацию российских предприятий — в условиях санкций они, как известно, оказались не в состоянии покрыть резко возросший спрос и заместить иностранных поставщиков.

Вице-президент ЦСР Константин Никитин считает проект первой попыткой установить гарантии для участников промышленных кластеров. «Проект написан по аналогии с уже принятыми актами правительства, в том числе о моратории на проверки, и содержит много противоречий. Хотя решения правительства о моратории приняты в отношении только 2022 года, уже есть поручение президента о подготовке следующего этапа реформы системы контроля. Поэтому проект постановления уже не учитывает принятых решений и вряд ли будет полезен бизнесу»,— считает он.

Впрочем, член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков указывает, что, хотя работа по облегчению условий ведения бизнеса и уменьшению бюрократических препятствий идет, на местах «все еще могут быть перегибы и произвол». «Даже с учетом моратория на проверки бизнес-сообщества сообщали о неоднократных инспекциях бизнеса в регионах, так что вопрос стоит достаточно остро. С учетом беспрецедентного давления, санкций и ограничений бизнес нуждается в послаблениях и поддержке хотя бы в этой части», — констатирует эксперт.

Диана Галиева