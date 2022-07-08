Неудобрые ожидания

К середине года основным фактором, влияющим на мировой рынок минудобрений, стали экономические санкции и политическая напряженность, связанные в первую очередь с военными действиями РФ на Украине. Тенденции на нем все менее предсказуемы, цены двигаются в самых разных направлениях, причем достаточно быстро. Так, взлетевшая в начале года стоимость азотных удобрений к концу июня снизилась вдвое, тогда как калий подорожал до рекордного уровня. Эксперты говорят о развороте тренда на фоне высоких цен на газ, отложенного спроса и дефицита продукции. Но эти ожидания построены на огромном количестве допущений и предположений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Котировки основных видов минудобрений к середине года остаются на высоких уровнях, но движутся в разных направлениях. Если в начале года лидером роста был азотный сегмент, который впервые по стоимости догнал фосфорные удобрения, то к концу июня на многолетних максимумах оказались цены на калий. В частности, 30 июня гранулированный калий торговался на базисе FOB Балтика по $817–1004 за тонну, гранулированный карбамид — $500–550 за тонну, моноаммонийфосфат (MAP) — $920–942 за тонну, диаммонийфосфат (DAP) — $745–950 за тонну.

Как отмечает независимый эксперт Елена Сахнова, к началу июля азотные удобрения подешевели на 30–50% по сравнению с концом 2021 года. Например, цена аммиачной селитры с отгрузкой на Балтике снизилась с $760 в декабре 2021 года до $340 сейчас. Карбамид также подешевел почти вдвое. В то же время на другом крупном рынке сбыта, в Бразилии, карбамид подешевел только на 25% от достигнутых в конце 2021 года рекордов. Тогда он стоил более $1000, что сопоставимо с ценами на традиционно более дорогие фосфорные удобрения.

В целом, отмечает Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка, самые высокие цены на удобрения наблюдались в период паники на рынке в марте—апреле: сказывался затянувшийся энергокризис и проблемы с поставками из РФ. Но потом произошла коррекция на фоне кратковременного снижения цен на газ, пересмотра квот на экспорт удобрений из России (в июне запрет, установленный до конца года, был снят на месяц), а также общего снижения торговой активности на мировом рынке. Но стоимость удобрений, подчеркивает госпожа Адамова, «остается крайне высокой». По ее мнению, сохранение логистических трудностей в России, дефицит на глобальном рынке и подорожание ведут к снижению спроса на удобрения в развитых странах: аграрии «пытаются отложить покупку удобрений в ожидании снижения цены».

Российские производители удобрений на запросы “Ъ” не ответили. Однако один из участников рынка отмечает, что котировки основного сырья для выпуска азотных удобрений — аммиака — сейчас больше зависят от геополитики, чем от рыночных факторов. «Удорожание газа, выступающего сырьем для аммиака, приводит к сокращению его производства и еще большему росту цен. Перспективы экспорта самого аммиака из России весьма туманны из-за недоступности перевалочных терминалов и остановки прокачки по трубопроводу (Тольятти—Одесса.— “Ъ”)»,— добавляет собеседник “Ъ”, признавая, что высокие цены ограничивают покупательскую способность клиентов.

Другой собеседник “Ъ” уточняет, что цены на карбамид до конца года «будут под давлением» из-за конкуренции российских и иранских производителей, ограниченных санкциями. В четвертом квартале, отмечает источник “Ъ”, поддержать цены может отложенный спрос. В то же время, по его мнению, на рынке калийных удобрений санкции в отношении РФ и Белоруссии будут способствовать не конкуренции, а дефициту и, соответственно, подорожанию.

По мнению госпожи Сахновой, цены на азотные удобрения останутся на текущих уровнях до конца лета. Затем, поясняет она, начнется посевной сезон в Бразилии, а также осенние закупки в Северном полушарии, и если цена на газ останется на текущих уровнях, то цены на удобрения могут вырасти до $700–800 за тонну. В то же время фосфор и калий, полагает аналитик, могут подешеветь к зиме: с марта наметилась коррекция цен на DAP и MAP, которая продолжится до уровня $650–700 к концу года (для FOB Балтика). Котировки калия также постепенно снижаются, говорит Елена Сахнова, связывая это с частичным решением логистических проблем «Беларуськалия» и ростом экспорта «Уралкалия» (в апреле компания отправляла за рубеж лишь 10% от нормальных среднемесячных объемов, в мае — уже 60%, а в июне — не менее 70–75%). Поэтому аналитик ожидает снижения цен на калий: в частности, в Бразилии они могут упасть с текущих $1100 за тонну до $900 за тонну к концу года.

Ольга Мордюшенко