Венгрия и Словакия спрямили транзит

Венгрия и Словакия, почти неделю не получавшие нефть по нефтепроводу «Дружба» из-за проблем у «Транснефти» с оплатой транзита, оперативно решили проблему, договорившись с Украиной о прямых платежах. Поставки в эти страны возобновились 10 августа. Но Чехия, крупнейшие НПЗ в которой контролирует Польша, до сих пор даже не начинала переговоры о переходе на новую схему оплаты за прокачку, уверяют источники “Ъ”. По мнению экспертов, подобные сделки останутся под рисками, пока регуляторы не выработают механизмы их одобрения, а это может затянуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Транснефть» 10 августа в 16:00 по московскому времени восстановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая была остановлена 4 августа (см. “Ъ” от 9 августа). Этот маршрут идет через территорию Украины в Венгрию, Словакию и Чехию (объем поставок в 2021 году в эти страны составил 12 млн тонн). Но на прошлой неделе оператор украинской части трубы «Укртранснафта» остановила транзит, так как «Транснефть», исторически вносившая предоплату за поставки через Украину, не смогла провести платеж из-за вступления в силу седьмого пакета санкций ЕС. Согласно документу, банковские трансакции из России должен проверять национальный регулятор, который не смог этого сделать, сославшись на отсутствие порядка выдачи подобных разрешений.

Чтобы решить сложившуюся ситуацию, владельцы ключевых НПЗ — венгерская MOL и подконтрольная ей словацкая Slovnaft —договорились с «Укртранснафтой» самостоятельно оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке «Дружбы» и внесли платежи за август с утра 10 августа, после чего поставки возобновились. К вечеру Словакия подтвердила поступление сырья на территорию страны, в Венгрии первую нефть получат ночью. До словацких НПЗ нефть должна дойти утром 11 августа.

В то же время Чехия до сих пор остается отрезанной от поставок, так как даже не начинала переговоры о самостоятельной оплате транзита по «Дружбе», сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией.

Ключевые НПЗ в стране в Литвинове и Кралупи, а также местную сеть из 400 АЗС, которые входят в Unipetrol, контролирует польская PKN Orlen. В словацкой Transpetrol подтвердили, что поставки в Чехию по южной ветке «Дружбы» восстановлены не будут. Собеседники “Ъ” отмечают, что в Варшаве, скорее всего, предпочтут завозить сырье по нефтепроводу из Германии и самой Польши. Эти страны также получают российскую нефть (ключевой поставщик — «Роснефть»), но по северной ветке «Дружбы», идущей через Белоруссию, и традиционно сами платят за транзит. К тому же на рынке отмечают, что после объединения двух крупнейших польских нефтекомпаний PKN Orlen и LOTOS им с учетом падения спроса на топливо из-за высоких цен невыгодно загружать чешские заводы, если можно поставлять в страну уже готовые собственные нефтепродукты.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что переход на самостоятельные платежи был самым простым и очевидным выходом из сложившейся вокруг «Дружбы» ситуации. Но, считает он, она должна стать сигналом и для других российских компаний, работающих через европейские банки, так как неясно, как быстро регуляторы ЕС выработают регламенты и подзаконные нормативные акты для одобрения платежей из России и сделок. Также под рисками, по его мнению, могут оказаться поставки газа из России, хотя европейские власти уверяли, что их санкции никаким образом не коснутся.

Ольга Мордюшенко