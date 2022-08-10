«Арктик СПГ-2» запитают с воды

По данным “Ъ”, НОВАТЭК придумал, каким образом решить проблему с энергоснабжением первой линии «Арктик СПГ-2». Для этого компания закажет у турецкой Karpowership плавучую электростанцию мощностью около 300–400 МВт, работающую на газопоршневых двигателях. Такое решение потребовалось в связи с тем, что американская Baker Hughes отказалась поставлять газовые турбины, необходимые для сжижения газа и энергоснабжения линий. По мнению аналитиков, выбор турецкой компании выглядит обоснованным и безальтернативным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «НОВАТЭК» Фото: ПАО «НОВАТЭК»

НОВАТЭК закажет плавучую электростанцию для энергоснабжения первой линии строящегося завода «Арктик СПГ-2» у турецкой Karpowership, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. На барже будут установлены газопоршневые двигатели, мощность плавучей ТЭС составит 300–400 МВт, сроки ее строительства собеседники “Ъ” назвать затрудняются. Вероятно, этот же вариант энергоснабжения будет принят для второй и третьей линий СПГ-завода, считают собеседники “Ъ”.

Karpowership (принадлежит Karadeniz Energy Group) — один из крупнейших в мире операторов плавучих электростанций, в основном компания поставляет свои суда странам, испытывающим острый энергодефицит. Флот компании мощностью около 4 ГВт работает в восьми странах Африки, на Кубе, в странах Ближнего Востока и Индонезии. В НОВАТЭКе и Karpowership на запрос “Ъ” не ответили.

В рамках «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК планирует строить три линии по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая, запуск первой запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2025 год. СПГ-линии для завода «Арктик СПГ-2» строятся на верфи в Мурманске на основаниях гравитационного типа, которые затем будут морем транспортированы в Обскую губу к месту установки на терминале «Утренний», рядом с Утренним месторождением на Гыдане.

Как писал “Ъ” 16 июня, НОВАТЭК столкнулся с рядом технических сложностей после того, как американская Baker Hughes (BH) отказалась поставить законтрактованное оборудование для СПГ-завода — газовые турбины LM9000. Отметим, поставка газовых турбин в РФ прямо не запрещена санкциями ЕС и США, хотя пятый пакет санкций ЕС, введенный 8 апреля, запрещает поставку в РФ ключевого оборудования для сжижения газа. BH должна была поставить для трех линий «Арктик СПГ-2» около 20 турбин LM9000 мощностью до 75 МВт, созданных на основе двигателя для Boeing 777.

Для первой линии BH должна была поставить семь машин (часть на СПГ-процесс, часть — для энергоснабжения), но, по данным “Ъ”, отгрузила только четыре из них, которые будут задействованы в СПГ-процессе. Собеседники “Ъ” при этом подчеркивают, что машина LM9000 — передовая в своей линейке и довольно сложна в обслуживании, без поддержки производителя и в отсутствие поставок запасных частей могут возникнуть проблемы с ее сервисом.

Пока неясно, какое оборудование НОВАТЭК выберет для СПГ-процесса на второй и третьей линиях «Арктик СПГ-2» для замены турбин BH. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон на ПМЭФ-2022 заявлял, что наиболее важное критическое оборудование для производства СПГ — это турбина. «Сейчас смотрим, перепроектируемся, чтобы заменить турбину на электропривод. Самый тяжелый вопрос — это турбина. У нас есть 115 МВт у "Силовых машин", но она промышленная. 70–80 МВт турбины нет. Электроприводы обсуждали с двумя-тремя производителями, которые вместе сделают электропривод. Это займет пару лет. Соответственно, для обеспечения энергией нужно будет строить электростанцию на 400 МВт на одну линию»,— говорил он (цитата по «Интерфаксу»). Господин Михельсон уточнил, что для первой линии «Арктик СПГ-2» вопрос замены турбины на электропривод не стоит, а по второй линии «до конца года будет понимание».

Независимый эксперт по энергетике Юрий Мельников отмечает, что Karpowership специализируется в области плавучих тепловых электростанций, так что выбор выглядит обоснованным и безальтернативным — в мире нет доступных аналогов. По его оценке, электроэнергия от плавучей электростанции будет дороже, чем от стационарной, и показатели LM9000 по эффективности в этом проекте недостижимы, но в условиях долгосрочного ограничения бизнеса BH в России альтернативных вариантов нет.

Татьяна Дятел