«Арктик СПГ-2» переплатформляет подрядчиков

По данным “Ъ”, НОВАТЭК намерен сменить основных подрядчиков создания верхних и нижних строений гравитационных платформ для проекта «Арктик СПГ-2». Как утверждают источники “Ъ”, выполнявшие эти контракты инжиниринговые компании Technip и Saipem приостановили работы на проекте из-за рисков санкций. Вместо них работы передадут двум новым подрядчикам — подконтрольной НИПИГАЗу Nova energies, а также неизвестной рынку Green Energy Solutions LLC, зарегистрированной в ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

НОВАТЭК намерен передать незавершенные из-за санкций ЕС работы по строительству верхних и нижних строений для первой и второй линий проекта «Арктик СПГ-2» новым подрядчикам, рассказывают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией.

СПГ-линии для завода «Арктик СПГ-2» строятся на верфи в Мурманске на основаниях гравитационного типа (ОГТ), которые затем будут морем транспортированы в Обскую губу к месту установки на терминале «Утренний», рядом с Утренним месторождением. ОГТ — это бетонные платформы, на которых будут размещены модули с оборудованием для сжижения газа.

Исходно контракт на проектирование и отливку трех ОГТ был заключен с компанией Saren B.V.— совместным предприятием нефтесервисной Saipem и турецкой Renaissance Heavy Industries. За проектирование и сооружение верхних строений (собственно модулей с оборудованием) отвечала французская Technip.

Теперь, рассказывают собеседники “Ъ”, весь объем подсанкционных работ по контрактам Saren планируется передать компаниям Nova energies и Green Energy Solutions LLC. Nova energies — бывшее паритетное СП НИПИГАЗа (принадлежит нынешним и бывшим акционерам СИБУРа) и Technip, которое теперь подконтрольно НИПИГАЗу: 6 июля, по данным СПАРК, Technip передала принадлежавшие ей 50% Nova energies самой компании. Green Energy Solutions LLC — неизвестная рынку компания, зарегистрированная в ОАЭ.

Собеседники “Ъ” отмечают, что Nova energies будет также отвечать за все работы по верхнему строению ОГТ, которые прежде выполняла Technip. Хотя нынешние договоренности касаются только первых двух платформ, источники “Ъ” предполагают, что новые подрядчики будут строить и третью ОГТ, работа над которой пока заморожена. Как отмечает один из собеседников “Ъ”, исходно предполагалось, что все контракты будут перезаключены с «НИПИгазпереработкой».

В НИПИГАЗе от комментариев отказались, в Technip Energies и НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили. Итальянская Saipem на запрос “Ъ” не ответила, но 27 июля в своей отчетности сообщила, что вышла из двух проектов в России, а еще по двум, связанным с «Арктик СПГ-2», «работы будут завершены в сроки, соответствующие положениям санкций».

Пятый пакет санкций ЕС, введенный 8 апреля, запрещает поставку в Россию оборудования и технологий для сжижения газа. Из-за санкций проекты НОВАТЭКа столкнулись с рядом финансовых и технических сложностей. В рамках «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК планировал построить три линии по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая, запуск первой линии запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2025 год. В июне глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что компания сможет запустить «Арктик СПГ-2» в срок, несмотря на имеющиеся проблемы. По его словам, для второй очереди завода из четырнадцати модулей на 99% готовы пять модулей, еще пять модулей — на 85–90%. Платформа для второй очереди будет готова в начале второго квартала 2023 года.

Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитики» полагает, что перезаключение контрактов выглядит как возможность обеспечить плавную передачу обязательств от компаний, которые вынуждены прекратить работу из-за санкций, компаниям из России и дружественных стран.

По мнению старшего партнера K&P.LAW Александра Кукуева, смена подрядчиков призвана снизить риски влияния санкций на «Арктик СПГ-2». Он напоминает, что санкции ЕС запрещают только прямые договоры на поставку оборудования, но не запрещают заниматься строительством СПГ-мощностей. «Один подрядчик — российское юридическое лицо, следовательно, на него не распространяются санкции ЕС, и он может закупать и поставлять оборудование с целью реализации EPC-контракта. Второй подрядчик — резидент ОАЭ, следовательно, он также может как являться подрядчиком, так и поставщиком оборудования для проекта»,— говорит юрист. По его мнению, основной проблемой остается то, как закупить и доставить в Россию необходимое оборудование в условиях санкций ЕС.

Татьяна Дятел