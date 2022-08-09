Сити-менеджер ответил за брата

Кировская гордума во вторник приняла досрочную отставку главы горадминистрации Дмитрия Осипова. Его увольнения накануне потребовал врио главы Кировской области Александр Соколов, заявив, что сити-менеджер «подписал контракт по трудоустройству близкого родственника». Депутаты от оппозиции пытались добиться отстранения чиновника по коррупционным основаниям, но думское большинство вполне устроила формулировка «уход по собственному желанию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на обвинения в конфликте интересов, главе кировской горадминистрации Дмитрию Осипову удалось уволиться по собственному желанию

Фото: Андрей Котельников, Коммерсантъ Несмотря на обвинения в конфликте интересов, главе кировской горадминистрации Дмитрию Осипову удалось уволиться по собственному желанию

Фото: Андрей Котельников, Коммерсантъ

Внеочередное заседание гордумы было собрано 9 августа по инициативе врио главы Кировской области Александра Соколова. На еженедельной планерке с членами правительства региона 8 августа он сообщил, что Дмитрий Осипов «подписал контракт по трудоустройству близкого родственника» и должен уйти в отставку, поскольку «нарушения антикоррупционного законодательства недопустимы ни в каком виде». Фамилии родственника губернатор не назвал. Однако 4 августа стало известно о задержании с поличным при получении взятки заместителя директора Центрального рынка Кирова Константина Груздева, которого местные СМИ называют братом господина Осипова по матери. Официально в горадминистрации задержание не комментируют.

Тем не менее депутатам гордумы предложили принять отставку сити-менеджера «по собственному желанию», что вызвало негодование у представителей оппозиции.

Так, Надежда Сураева («Справедливая Россия») подчеркнула, что причина ухода Дмитрия Осипова — не «личное желание», как пытаются внушить депутатам, а назревающий коррупционный скандал. На это глава города и по совместительству председатель гордумы Елена Ковалева («Единая Россия») возразила, что рассматривается заявление «исключительно по собственному желанию». «Вчера Александр Соколов отметил, что действительно присутствует конфликт интересов. В результате этого Дмитрий Валерьевич написал заявление об отставке»,— пояснила она.

Другой справоросс Владимир Журавлев, обращаясь к присутствовавшему на заседании господину Осипову, поинтересовался, знает ли он, что его брат «продает муниципальное имущество». «На данный момент там четыре эпизода»,— сообщил депутат. Сити-менеджер парировал, что «отвечать на провокационные вопросы не будет и во всем разберется следствие». «Я давно еще говорил о коррупционной составляющей,— не унимался господин Журавлев.— Осипов не сам назначил своего брата на Центральный рынок: он назначил директора рынка, а тот — брата Осипова. Эта коррупционная схема была придумана полтора года назад. Я говорил об этом, но Осипов на меня в суд подал за оскорбление чести и достоинства».

«Формулировка "по личному желанию" тут неверна,— вновь взяла слово Надежда Сураева.— Личное желание — это личное желание, а Осипова попросили уйти». А Алексей Вотинцев (КПРФ) заявил, что коммунисты «давно ждали этого события, перестали надеяться уже, и вот оно произошло». «С самого первого дня назначения Осипова мы говорили, что он не пригоден к этой должности. Но тогда губернаторские структуры проталкивали свои креатуры»,— отметил депутат.

Перед голосованием Владимир Журавлев вернулся к вопросу о мотивировке увольнения сити-менеджера. «Осипов сделал много вещей, в которых сейчас разбирается Следственный комитет. Губернатор может уволить Осипова по утрате доверия. Это нормально. Сейчас же получается, что он вроде как по-хорошему уходит. Но уходит он точно не по-хорошему»,— подчеркнул справоросс.

Однако в итоге на голосование был вынесен вопрос об отставке Дмитрия Осипова по собственному желанию, и за ее принятие высказались 24 из 30 депутатов.

На посту и. о. главы горадминистрации гордума утвердила руководителя территориального управления Первомайского района Кирова Вячеслава Симакова.

Отметим, что господин Осипов возглавил администрацию в июне 2020 года тоже в результате досрочной отставки предшественника. Прежний сити-менеджер Илья Шульгин подал заявление «по собственному» в январе 2020 года после того, как тогдашний губернатор Игорь Васильев оценил его работу по реализации национальных проектов как неудовлетворительную.

Политолог Ростислав Туровский считает отставку главы администрации Кирова «одним из крупных ходов в избирательной кампании врио губернатора». «Непопулярный градоначальник проработал лишь около двух лет и был принесен в жертву общественному мнению. Тем самым Соколов ускорил ожидавшуюся ротацию элиты, поскольку после выборов гордумы в сентябре сити-менеджер сменился бы в любом случае. Для областных чиновников это сигнал о том, что крупные кадровые перемены будут продолжаться»,— отмечает эксперт.

Ирина Александрова, Киров; Дана Боранукова, Дарья Бурданова