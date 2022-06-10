Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Акции на объявителя

Долю иностранных владельцев классифайдов предложено законодательно ограничить

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин предложил ограничить 20% максимальную долю иностранного владения в сервисах бесплатных объявлений с ежемесячной аудиторией более 10 млн. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Под требование подпадает самый крупный российский классифайд — «Авито», которым владеет голландская компания Prosous, недавно объявившая о намерении продать актив. Инициатива может существенно сказаться на стоимости сделки, считают аналитики.

Антон Горелкин

Антон Горелкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Антон Горелкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с законопроектом депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина, внесенным 10 июня. Через изменение закона «Об информации» проект предлагает ограничить максимальную долю иностранного владения в крупных российских классифайдах 20%, в эту категорию попадут ресурсы с ежемесячной аудиторией из России более чем 10 млн.

Законопроект также предлагает наложить на классифайды ряд обязанностей:

  • установить счетчик аудитории, одобренный Роскомнадзором,
  • препятствовать разглашению гостайны, распространению публичных призывов к терроризму, экстремизму, а также пропаганде порнографии, насилия и материалов, содержащих нецензурную брань.

В случаях, которые определит правительство, классифайд должен будет провести интеграцию с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и порталом «Госуслуги».

По сути, ограничение доли иностранного участия — это форма приземления классифайдов, работающих в России, написал Антон Горелкин в своем Telegram-канале:

«С учетом международной ситуации, когда против страны практически официально объявлена информационная и технологическая война, нам необходимо обеспечить государственный контроль за основными игроками индустрии».

Господин Горелкин уже дважды вносил инициативы, которые предполагали ограничение доли иностранного капитала в российских интернет-сервисах. В 2019 году он разработал законопроект об ограничении 20% максимальной доли иностранного владения в крупных российских интернет-ресурсах. После этого акции «Яндекса» рухнули более чем на 20%, компания объявила об изменении структуры управления, а Антон Горелкин отозвал законопроект на доработку. В декабре 2020 года он внес аналогичную инициативу в отношении онлайн-кинотеатров. В результате ivi, крупнейший на тот момент онлайн-кинотеатр с иностранным участием, отказался от размещения акций на бирже (IPO). Доработанный вариант законопроекта о регулировании интернет-компаний так и не был представлен, инициативу в отношении онлайн-кинотеатров депутат смягчил, исключив положение о 20-процентном пороге для иностранцев, но пока так и не внес в Госдуму.

В марте этого года стало известно о выделении «Авито» из OLX Group в отдельную компанию. После этого прямым владельцем 100% в ООО «Авито Холдинг» стал Prosous — голландская компания, входящая в южноафриканский инвестхолдинг Naspers, который также является материнской компанией OLX Group (см. “Ъ” от 20 мая). В Prosous ранее начали поиск покупателя на актив в связи с уходом из России.

В «Авито» “Ъ” заявили, что уже приняли необходимые меры для приземления бизнеса в России: «компания управляется из России и является российским налогоплательщиком, работодателем почти для 5 тыс. человек и соблюдает все требования российского законодательства».

В «Авито» также усомнились в том, что подготовка и вынесение на рассмотрение законодателей подобных актов сохраняют для компании актуальность в свете ее недавно обнародованных планов.

В другом крупном классифайде — ЦИАН (контролируется кипрской CIAN Plc) отказались от комментариев.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, рынок классифайдов в России сейчас будет стремительно расти: «Доходы населения сокращаются, ассортимент товаров в магазинах уменьшается из-за ухода западных брендов и проблем с поставками, все это стимулирует вторичный рынок». Голландские владельцы лидера рынка «Авито» уже заявляли о намерении продать актив, а принятие законопроекта приведет к снижению цены компании из-за ограничений на ведение бизнеса, считает Михаил Бурмистров. «Риск введения новых ограничений может заставить нынешних владельцев стать более сговорчивыми в переговорах о продаже актива»,— согласен партнер аналитической компании Data Insight Борис Овчинников.

Анастасия Гаврилюк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...