Акции на объявителя

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин предложил ограничить 20% максимальную долю иностранного владения в сервисах бесплатных объявлений с ежемесячной аудиторией более 10 млн. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Под требование подпадает самый крупный российский классифайд — «Авито», которым владеет голландская компания Prosous, недавно объявившая о намерении продать актив. Инициатива может существенно сказаться на стоимости сделки, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с законопроектом депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина, внесенным 10 июня. Через изменение закона «Об информации» проект предлагает ограничить максимальную долю иностранного владения в крупных российских классифайдах 20%, в эту категорию попадут ресурсы с ежемесячной аудиторией из России более чем 10 млн.

Законопроект также предлагает наложить на классифайды ряд обязанностей:

установить счетчик аудитории, одобренный Роскомнадзором,

препятствовать разглашению гостайны, распространению публичных призывов к терроризму, экстремизму, а также пропаганде порнографии, насилия и материалов, содержащих нецензурную брань.

В случаях, которые определит правительство, классифайд должен будет провести интеграцию с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и порталом «Госуслуги».

По сути, ограничение доли иностранного участия — это форма приземления классифайдов, работающих в России, написал Антон Горелкин в своем Telegram-канале:

«С учетом международной ситуации, когда против страны практически официально объявлена информационная и технологическая война, нам необходимо обеспечить государственный контроль за основными игроками индустрии».

Господин Горелкин уже дважды вносил инициативы, которые предполагали ограничение доли иностранного капитала в российских интернет-сервисах. В 2019 году он разработал законопроект об ограничении 20% максимальной доли иностранного владения в крупных российских интернет-ресурсах. После этого акции «Яндекса» рухнули более чем на 20%, компания объявила об изменении структуры управления, а Антон Горелкин отозвал законопроект на доработку. В декабре 2020 года он внес аналогичную инициативу в отношении онлайн-кинотеатров. В результате ivi, крупнейший на тот момент онлайн-кинотеатр с иностранным участием, отказался от размещения акций на бирже (IPO). Доработанный вариант законопроекта о регулировании интернет-компаний так и не был представлен, инициативу в отношении онлайн-кинотеатров депутат смягчил, исключив положение о 20-процентном пороге для иностранцев, но пока так и не внес в Госдуму.

В марте этого года стало известно о выделении «Авито» из OLX Group в отдельную компанию. После этого прямым владельцем 100% в ООО «Авито Холдинг» стал Prosous — голландская компания, входящая в южноафриканский инвестхолдинг Naspers, который также является материнской компанией OLX Group (см. “Ъ” от 20 мая). В Prosous ранее начали поиск покупателя на актив в связи с уходом из России.

В «Авито» “Ъ” заявили, что уже приняли необходимые меры для приземления бизнеса в России: «компания управляется из России и является российским налогоплательщиком, работодателем почти для 5 тыс. человек и соблюдает все требования российского законодательства».

В «Авито» также усомнились в том, что подготовка и вынесение на рассмотрение законодателей подобных актов сохраняют для компании актуальность в свете ее недавно обнародованных планов.

В другом крупном классифайде — ЦИАН (контролируется кипрской CIAN Plc) отказались от комментариев.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, рынок классифайдов в России сейчас будет стремительно расти: «Доходы населения сокращаются, ассортимент товаров в магазинах уменьшается из-за ухода западных брендов и проблем с поставками, все это стимулирует вторичный рынок». Голландские владельцы лидера рынка «Авито» уже заявляли о намерении продать актив, а принятие законопроекта приведет к снижению цены компании из-за ограничений на ведение бизнеса, считает Михаил Бурмистров. «Риск введения новых ограничений может заставить нынешних владельцев стать более сговорчивыми в переговорах о продаже актива»,— согласен партнер аналитической компании Data Insight Борис Овчинников.

Анастасия Гаврилюк