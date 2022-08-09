Туризму закон переписан

Существовавшие замечания вынудили Ростуризм скорректировать новый законопроект о туризме: ведомство облегчило правила работы для туроператоров внутреннего туризма и условия невозвратных тарифов для путешественников. Но концептуально многие участники рынка с документом по-прежнему не согласны. Бизнес все еще надеется минимизировать новые регуляторные нормы, из-за избытка которых часть туроператоров может уйти в теневой сектор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ростуризм подготовил и направил в аналитический центр при правительстве обновленную версию законопроекта о туризме, копия которой есть у “Ъ”. Осенью этот документ предполагается вынести на рассмотрение в Госдуму, говорит источник “Ъ” на туррынке. В обращении Ростуризм действительно просит согласовать документ оперативно, учитывая сроки его внесения в правительство. В Ростуризме и аппарате правительства на запрос “Ъ” не ответили.

Существенной правкой в новой версии законопроекта стало установление пониженного размера финансового обеспечения для туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма,— на уровне 5 млн руб. В предыдущей редакции предусматривалось 25 млн руб. для всех игроков: сейчас эта сумма предполагается только для туроператоров, работающих на выездном рынке. Финансовое обеспечение нужно новым игрокам: требование распространяется на туроператоров, включенных в реестр менее чем два года назад. Избежать страхования можно, заплатив взнос в том же размере в фонд защиты прав туристов. Альтернатива — привлекать деньги туристов через эскроу-счета.

В обновленной редакции разработчики дополнили требования к невозвратным тарифам для гостиничных услуг. Отельерам придется возвращать деньги гостям старше 65 лет, инвалидам и тем, кто имеет уважительную причину.

Разработка нового закона о туризме ведется с 2020 года. Он должен заменить собой документ, существующий с 1996 года. Первый вариант нового закона Ростуризм представил в декабре 2021 года. Планировалось, что он вступил в силу с 1 января 2023 года. Сейчас срок сдвинулся на 1 сентября 2023 года.

Новый законопроект изначально вызвал неоднозначную реакцию рынка. Отрицательную оценку его регулирующему воздействию подготовило Минэкономики, следует из материалов на портале regulation.gov.ru. В законопроекте выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса, которые могут привести к необоснованным расходам, говорится в тексте.

Министерство обращает внимание на существенное расширение числа компаний, ведущих туроператорскую деятельность: исходя из нового определения турпродукта, под него частично попадают турагенты и любые средства размещения, предоставляющие услугу трансфера, либо экскурсионное обслуживание. Такие компании должны будут отвечать требованиям для туроператоров, в частности формировать финансовые гарантии. Это не исключает риск дополнительной финансовой нагрузки для компаний, которые фактически не выступают туроператорами, указывает Минэкономики. В Минэкономики на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко называет сделанные корректировки косметическими, указывая, что наибольшие опасения вызывает подход, предполагающий избыточное регулирование отрасли. Эксперт не исключает, что из-за него турбизнес начнет уходить в тень: речь может пойти о дроблении турпродукта на отдельные составляющие, продаже через зарубежные сайты. Существующая система, по мнению господина Осауленко, напротив, способствует обелению рынка за счет того, что 62% организаций уже сформировали фонды финансовой ответственности в необходимом объеме.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников тоже концептуально не согласен с проектом: «Документ вводит дополнительное регулирование, а не поддержку бизнеса». Основная проблема существующего документа, по словам директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, большой объем необходимых подзаконных актов к основному документу, из-за чего сейчас оценить регуляторные последствия проекта невозможно.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев