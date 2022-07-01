Туристов развезут по нормам

Туристические власти рассчитывают повысить конкурентоспособность отечественного турпродукта за счет масштабной программы отраслевой стандартизации. Отдельные требования могут появиться для разных направлений водного, гастрономического, приключенческого и других видов туризма. Разработка и обновление свыше 80 документов будут стоить более 100 млн руб. Но бизнес смотрит на идею скептически. По многим видам туризма в России нет экспертизы, а навязывание стандартов может стать избыточным регулированием, предупреждают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ростуризм в июне подготовил и направил на согласование в Росстандарт перспективную программу стандартизации в сфере туризма до 2024 года, которая охватывает 81 документ в области национальной стандартизации. Копия есть в распоряжении “Ъ”. Финансирование, по словам одного из собеседников “Ъ” на рынке, будет вестись, в частности, за счет средств нацпроекта по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Сейчас на разработку и совершенствование стандартов в документе заложено 109 млн руб. В Ростуризме и Росстандарте на вопросы не ответили.

Согласно подготовленной Ростуризмом программе, новые и пересмотренные стандарты могут появиться по общим вопросам туристской деятельности — например, для экскурсионных услуг, услуг инструкторов-проводников, турагентств и пр. Сюда же относятся общие требования к услугам «все включено» и «ультра все включено».

Отдельно будут разработаны или пересмотрены стандарты для экологического (требования к инфраструктуре, тропам и др.), студенческого, водного (круизы, гавани для яхт, пляжи, наем судна), приключенческого, промышленного, сельского, автомобильного, арктического, горнолыжного, медицинского, гастрономического и энотуризма (знакомство с винными традициями). Также планируется подготовить ГОСТ для спа-центров, курортов с минеральными источниками, гостиниц и специализированных средств размещения. Часть документов должна соответствовать существующим международным стандартам.

Как отмечается в тексте программы стандартизации, она призвана повысить качество и конкурентоспособность российского турпродукта, обеспечить его безопасность, гармонизировать внутренних требования с международными практиками. Но бизнес пока воспринял идею скептически.

«Опора России» на этой неделе обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой поручить Ростуризму предоставить экономическое обоснование каждого ГОСТа с учетом мнения экспертного и отраслевого сообщества и доработать все документы. Копия письма объединения также есть у “Ъ”. «Отрасль и без того сильно зарегулирована, дополнительные стандарты могут стать барьером»,— поясняет вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

Разрабатывать программу стандартизации, по мнению общественной организации, в целом нецелесообразно до завершения работы над новым законом о туризме. В аппарате господина Чернышенко сказали, что пока не получили обращения «Опоры России», после поступления оно будет проработано.

Похожую позицию в обращении к Ростуризму сформулировала и Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО). Копия этого письма также есть у “Ъ”. ФРиО указывает, что в России до сих пор нет компаний с успешными продуктами в сфере, например, студенческого и энотуризма. А разработка стандартов на основе абстрактных представлений, не подкрепленных статистикой, не позволит достичь целей программы, предупреждают во ФРиО.

Управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт соглашается с тем, что внедрение стандартов может привести к росту нагрузки на бизнес. Но, по его словам, с технической точки зрения внедрять их нужно до принятия отраслевого закона, в котором может быть закреплена обязанность следовать стандартам.

Но есть те, кто поддерживает идею. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что разработка стандартов целесообразна для сфер, предполагающих наличие угроз для туриста. «В горных походах достаточно часто происходят несчастные случаи, к квалификации привлекаемых гидов есть вопросы»,— указывает он. Позитивным опытом господин Ромашкин называет существующие стандарты в сфере горнолыжного туризма, которые четко описывают, как должен функционировать склон, сколько катающихся может единовременно находиться на трассе, что позволяет сократить травматизм.

Александра Мерцалова