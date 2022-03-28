Геологоразведка докопалась до премий

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Как стало известно “Ъ”, уголовное дело о злоупотреблении полномочиями экс-президента ПАО «Геотек Сейсморазведка» (ГСР) Владимира Толкачева может пополниться новым эпизодом. Проверка, проведенная ФСБ, установила, что коммерсант отдал незаконное распоряжение о выплате трем своим подчиненным премий по 1 млн руб. каждому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие проверяет, законно ли Владимир Толкачев выдавал премии своим подчиненным

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Следствие проверяет, законно ли Владимир Толкачев выдавал премии своим подчиненным

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, поводом для проверки стало заявление, написанное в службу экономической безопасности ФСБ РФ одним из сегодняшних руководителей ГСР. По его информации, в октябре 2020 года действующий на тот момент президент компании Владимир Толкачев издал приказ о единовременной премии топ-менеджерам ГСР: вице-президенту, директору казначейства и директору по закупкам и логистике. Им были выплачены вознаграждения на общую сумму 3,1 млн руб., которые автор заявления счел незаконными. По его данным, согласно уставу ПАО, президент мог лишь ходатайствовать о премировании руководителей перед советом директоров компании, чего господин Толкачев не сделал.

Изложенные в заявлении претензии сейчас проверяются следственным отделом по Тверскому району ГСУ СКР по Москве, а если действия господина Толкачева будут признаны следствием противозаконными, эпизод с премированием пополнит уже возбужденное в отношении коммерсанта уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

По версии других заявителей, обращавшихся в правоохранительные органы ранее, президент Толкачев нанес существенный ущерб крупнейшей когда-то геологоразведочной компании в России. До его прихода в ГСР осенью 2017 года фирма выполняла около половины всех работ по сейсморазведке в России, а ее клиентами были «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз», «Башнефть» и другие крупные компании. Под руководством господина Толкачева, как полагают его бывшие коллеги, ГСР перестала уплачивать долги по кредитам в размере 26 млрд руб., выданным компании ее прежним владельцем — ПАО «Банк "ФК Открытие"», и инвестировать средства в геологоразведочное оборудование. Это привело к тому, что доля ГСР на профильном рынке услуг сократилась наполовину, из 42 работавших на фирму полевых партий в ее штате осталось около 15 партий, да и те не удалось полностью укомплектовать. Наконец, из-за проблем с техобслуживанием вышли из строя почти все используемые ГСР для сейсморазведки тягачи с передвижными виброустановками Nomad 65 и Nomad 90 Neo на борту.

В конце 2020 года ГСР купило ПАО «Банк непрофильных активов "Траст"», а весь следующий год эксперты кредитного учреждения подсчитывали нанесенный компании ущерб и выясняли причины его появления. Масштабная проверка привела к тому, что осенью прошлого года президент ГСР Владимир Толкачев был вынужден покинуть свой пост. Коммерсант, впрочем, сразу же возглавил другую авторитетную геологическую организацию — центр «Наука о Земле» при Санкт-Петербургском геологоразведочном госуниверситете. В одном из интервью новый глава центра, действительный член Академии горных наук Владимир Толкачев пообещал, что его организация будет «выполнять поиск и разведку природных ресурсов, искать месторождения глубокой нефти, проводить геофизические исследования, а также заниматься научной и образовательной деятельностью», однако реализовать свои планы не успел.

Полтора месяца назад стало известно, что бывший геологоразведчик стал обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и был отправлен Тверским райсудом Москвы под домашний арест по ходатайству следствия. Ученый находится сейчас под надзором в его московской квартире в Трехгорном переулке и руководить санкт-петербургским центром «Наука о Земле» при всем желании не может.

В пресс-службе банка «Траст» сообщили “Ъ”, что кредитная организация «инициировала проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Геотек Сейсморазведка"». В результате этой проверки были выявлены нарушения, допущенные «бывшим топ-менеджментом компании и ее экс-президентом Владимиром Толкачевым». По итогам мероприятия банк, как сообщила пресс-служба, обратился в правоохранительные органы. От более подробных комментариев представители кредитной организации воздержались. Не захотел обсуждать уголовное дело с “Ъ” и адвокат обвиняемого Дмитрий Дормидонтов. Он лишь сообщил, что его клиент не признает вину и будет доказывать следствию свою непричастность к инкриминируемым преступлениям.

Сергей Николаев