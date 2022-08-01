К металлургам подтягивают Росрезерв

Российские власти продолжают искать возможности поддержки металлургической отрасли, которая из-за санкций теряет рынки сбыта и маржинальность. Среди традиционных мер обсуждаются закупки металла в госрезерв, который затем можно будет использовать для интервенций на внутреннем рынке и в Донбассе. По мнению самих металлургов, важно понять, какая номенклатура будет выкупаться и по какой цене. Наиболее вероятным претендентом на это является листовой прокат, спрос на который существенно сократился. Аналитики полагают, что наиболее реальный вариант поддержки — корректировка налогообложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цех готовой продукции Магнитогорского металлургического комбината

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Цех готовой продукции Магнитогорского металлургического комбината

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Правительство в качестве одной из мер поддержки металлургической отрасли предлагает рассмотреть вариант с закупками ее продукции в Росрезерв. Об этом 1 августа на совещании у президента РФ Владимира Путина говорил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, эти запасы можно будет использовать для интервенций на внутреннем рынке при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления инфраструктуры региона. Вопрос с закупками господин Мантуров предложил проработать Минфину, Минпромторгу и Росрезерву.

Необходимость закупок в резервы Денис Мантуров объяснил «ограниченным доступом» металлургов к западным рынкам.

«Экспорт во втором квартале сократился примерно на 20%,— сообщил он.— Также наблюдается существенный спад внутреннего потребления. В результате загрузка мощностей по отрасли снизилась с 93% до 80%». Но это еще неплохой результат: ММК Виктора Рашникова и «Северсталь» Алексея Мордашова, которые выпускают наиболее теряющий в спросе листовой прокат, загружены на 62% и 72% соответственно. Металлургов спасают стальные полуфабрикаты, от которых Европа отказаться не может. Кроме того, в пять раз увеличил закупки полуфабрикатов Китай, выросла их отгрузка в Турцию и Мексику, хотя рентабельность этих поставок невысокая из-за дисконтов и сильного рубля. Вице-премьер добавил, что у НЛМК, ММК, «Тула-Стали», «Новостали-М» в июне—июле сложилась отрицательная рентабельность.

Вопрос о закупках металла в резерв еще не рассматривался на уровне президента. Источник “Ъ” среди металлургов считает такие закупки в качестве кризисной меры поддержки разумной мерой при условии того, что закупка будет осуществляться на рыночных условиях. Другой собеседник “Ъ” подчеркивает, что металлургам важно понять, какая номенклатура будет выкупаться, по какой цене и как интервенции скажутся на рынке в будущем.

15 процентов — рентабельность, необходимая, по мнению основного владельца НЛМК Владимира Лисина, для поддержания собственного производства.

По основной просьбе металлургов, касающейся корректировки налогообложения, совещание прорывов не принесло. По словам вице-премьера, необходимо скорректировать акциз на жидкую сталь. Денис Мантуров называл его не налогом на доходы, а оборотным налогом, которого раньше не было. Минфин в июне заявлял, что готов скорректировать акциз, но отказываться от него в планы не входит, так как акциз является долгосрочным источником доходов бюджета. Также, по мнению господина Мантурова, необходимо пересмотреть формулу расчета НДПИ: Михайловский ГОК «Металлоинвеста» остался почти без рынков сбыта.

Аналитики БКС считают, что российские власти пересмотрят налоговую нагрузку в сторону снижения, хотя эффект не должен быть существенным, учитывая 3% доли акциза на сталь и 6% НДПИ в EBITDA.

Вопрос закупки металлов в Росрезерв поднимался в начале 2009 года после кризиса 2008 года, когда заморозка платежей и нехватка кредитных ресурсов поставили под угрозу работу многих предприятий отрасли, напоминает Борис Красноженов из Альфа-банка. В 2008–2009 годах все мировые рынки столкнулись с падением спроса на металлы, и идея закупки в Росрезерв была отвергнута, подчеркивает аналитик.

В настоящее время проблемы со спросом обусловлены в большей степени санкционными ограничениями. «С тактической точки зрения закупка определенных объемов стали в Росрезерв может поддержать сектор черной металлургии, чтобы дать возможность компаниям перенаправить экспортные потоки, а правительству — внедрить меры поддержки экспорта в "дружественные" страны и внутреннего спроса»,— говорит он. Сам же экспорт можно поддержать через снижение железнодорожных тарифов, отмечает господин Красноженов. РБК сообщал, что об отмене экспортной надбавки к железнодорожному тарифу и введении скидок правительство просит совладелец «Северстали» Алексей Мордашов.

Евгений Зайнуллин