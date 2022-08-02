«А» упала, регистрация не пропала

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) отменила в понедельник решение избиркома Молжаниновского района, который отказал в регистрации кандидату в муниципальные депутаты Олесе Бирюковой из-за пропуска одной буквы в названии ее места работы. По мнению членов МГИК, этот факт не вводит избирателей в заблуждение и потому не является недостоверной информацией о кандидате. Другому кандидату повезло меньше: МГИК согласился с решением избиркома района Филевский Парк о том, что действующий местный депутат Денис Прокуронов не аффилирован с иностранными агентами, а значит, соответствующая информация в его подписных листах считается недостоверной и служит поводом для снятия с выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

МГИК на заседании 1 августа удовлетворил жалобу кандидата в муниципальные депутаты Молжаниновского района столицы Олеси Бирюковой, которой окружной избирком отказал в регистрации из-за опечатки в названии места ее работы, посчитав такую информацию недостоверной. Госпожа Бирюкова идет на осенние муниципальные выборы в Москве как самовыдвиженец и для регистрации должна была собрать не менее 10 подписей избирателей в свою поддержку. Однако 25 июля Молжаниновский избирком отказал ей в регистрации, признав недействительными все 14 собранных подписей.

Причин забраковки подписей окружной избирком в своем решении не разъясняет, однако их обнародовал МГИК во время рассмотрения жалобы госпожи Бирюковой. По словам зампреда городской комиссии Дмитрия Реута, поводом для признания автографов недействительными стала неточность в подписных листах кандидата в сведениях о себе. «В наименовании места работы кандидата, а она работает в ГБУ "Жилищник Молжаниновского района", была пропущена одна буква. Комиссия посчитала, что это недостоверные сведения о кандидате, и все подписи признала недействительными»,— рассказал господин Реут. Однако рабочая группа МГИК по рассмотрению жалоб пришла к иному выводу, сообщил зампред комиссии: ГБУ с таким наименованием в Москве только одно, поэтому выпадение одной буквы вряд ли препятствует «однозначному восприятию избирателями информации» и, следовательно, не позволяет расценить это как недостоверные сведения о кандидате. В связи с этим МГИК жалобу Олеси Бирюковой удовлетворил и рекомендовал избиркому Молжаниновского района пересмотреть вопрос о ее регистрации.

Другому кандидату, Денису Прокуронову из района Филевский Парк, которому местный избирком тоже отказал в регистрации по причине недостоверных сведений о себе в подписных листах, повезло меньше. Как ранее сообщал “Ъ”, действующий муниципальный депутат Прокуронов (на выборах 2017 года он победил как кандидат от «Яблока») в поданных в избирком документах и затем в подписных листах назвал себя лицом, аффилированным с НКО—иностранным агентом, но комиссия, проверив эту информацию, признала ее недостоверной и на этом основании не допустила кандидата к выборам.

На заседании Дмитрий Реут рассказал, что рабочая группа МГИК «внимательно рассмотрела жалобу» господина Прокуронова и установила, что окружная комиссия дважды направляла запрос в главное управление Минюста по Москве по поводу статуса кандидата «и дважды Минюст ответил, что он таковым не является, у них данных об этом нет и в реестр таких лиц он не включен». Поэтому в рабочей группе сочли, что избирком Филевского Парка «совершенно правильно и законно» пришел к выводу о недостаточности количества достоверных подписей для регистрации и принял «законное и обоснованное решение об отказе в регистрации кандидата», заключил господин Реут.

Сам Денис Прокуронов, присутствовавший на заседании, возразил, что попадает под эти критерии, потому что работал в организации со статусом иноагента. Ранее он пояснял “Ъ”, что год назад работал с НКО «Гражданское содействие», которую Минюст весной 2015 года включил в реестр организаций, исполняющих функции иноагента. Решение известить об этом избирком было принято после консультаций с юристами, и до последнего момента депутат не подозревал, что это может стать проблемой. Минюст, по словам господина Прокуронова, не мог дать иной ответ избирательной комиссии, поскольку реестра лиц, аффилированных с иноагентами, попросту не существует (создание такого реестра предусмотрено новым законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который вступит в силу с 1 декабря 2022 года. — “Ъ”). «Ответ Минюста заключается в том, что он такими сведениями не располагает. Минюст не заявляет, что я не являюсь таким, Минюст говорит, что он не располагает такими сведениями»,— настаивал господин Прокуронов. Однако его доводы членов городской комиссии не убедили, и они единодушно проголосовали за отказ в удовлетворении жалобы.

Елена Рожкова