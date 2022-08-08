Смартфон сверхсрочной службы

Спрос на противоударные и влагозащищенные смартфоны в июне—июле по сравнению с прошлым годом в «Ситилинке» вырос почти в три раза. Тенденцию подтверждают другие ритейлеры и дистрибуторы. По их мнению, она обусловлена желанием потребителей на фоне падения доходов приобрести гаджет с более длительным сроком службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За период с начала июня по конец июля продажи защищенных смартфонов в сети магазинов электроники «Ситилинк» в штуках выросли на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в деньгах рост составил 27% год к году. Всего ритейлер реализовал 16,5 тыс. защищенных смартфонов разных брендов. Как отмечает руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов компании «Ситилинк» Павел Работенко, в летний период продажи защищенных смартфонов вырастают в среднем на 15%, но сейчас спрос оказался выше среднего. По его словам, в основном такие устройства выбирают для экстремальных видов спорта или активного отдыха, однако сейчас покупатель обратил на них внимание в связи с более долгим сроком службы.

Защищенные или «укрепленные» смартфоны обладают чехлом или корпусом с дополнительными ударопоглощающими гранями, а также с усиленной влагозащитой IP68, что позволяет смартфону быть пыленепроницаемым, погружаться в воду на глубину до 1,5 метра на срок до 30 минут и выдерживать падение с 1,5 метра и более, в зависимости от модели устройства. Цены на такие смартфоны в среднем начинаются от 10 тыс. руб. и достигают порядка 30 тыс. руб., устройства в основном от китайских брендов.

Партнер нескольких крупных ритейлеров подтвердил рост спроса на защищенные смартфоны; по его словам, только китайский Doogee увеличил продажи более чем в два раза, если сравнивать период с января по июнь 2022 года с аналогичным периодом 2021 года: в этом году было продано более 12 тыс. смартфонов на 193 млн руб., а в прошлом — 5 тыс. на 66 млн руб.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили “Ъ” положительную динамику в продажах защищенных смартфонов, но отметили, что этот сегмент все еще остается нишевым и занимает менее 1% на рынке смартфонов в штучных продажах. Представитель ритейлера отметил, что устройства в среднем и верхнем ценовом сегментах и так имеют высокий уровень герметичности и ударопрочности, например, по стандарту IP67 или IP68: «Для дополнительной защиты корпуса используют чехлы, стекла или пленки, примерно к каждому второму устройству приобретается чехол, защитная пленка или ударопрочное стекло». В «МегаФоне» согласны с тем, что защищенные смартфоны пока интересны узкому сегменту потребителей. В «Связном» и МТС отказались от комментариев.

В «Марвел-Дистрибуции» отмечают, что наблюдают разнонаправленные тенденции в сегменте: «В целом спрос на защищенные модели стабилен, лидеры сегмента на российском рынке — Doogee и Blackview, они востребованы у прежних целевых аудиторий. С другой стороны, Doogee не только востребован в рознице, но и увеличивает продажи в корпоративном канале». Их доля в общих продажах бренда, по данным дистрибутора, выросла уже вдвое.

По словам источника на рынке электроники, спрос на подобные устройства в прошлые годы был стабилен, однако сейчас причиной роста продаж могла быть отправка «крепких» смартфонов добровольцам или военнослужащим на Украину. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков согласен, что отправка таких устройств служащим на Украине может происходить и интерес к подобным смартфонам действительно вырос. Однако, по его мнению, главной причиной роста продаж послужила все же снижающаяся платежеспособность потребителей, которые, возможно, рассчитывают на более длительный срок эксплуатации защищенных устройств.

Тимофей Корнев