ЕАЭС не для продажи

За десять лет интеграции (2012–2021 годы) Евразийский экономический союз (ЕАЭС) нарастил промышленное производство на 20%, но в силу не всегда согласованной политики в этой сфере этот рост почти не сказался на таком ключевом показателе, как доля взаимной торговли в общем товарообороте стран «пятерки». За прошедшее десятилетие она выросла с 13,5% лишь до 14,6%, следует из опубликованных Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) данных. Наиболее динамично наращивали обороты Казахстан и Армения. Наименьшая доля внутрисоюзной торговли у России — около 9%, наибольшая — у Белоруссии — более 50%. При этом у обеих стран этот показатель за эти годы изменился минимально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Евразийская экономическая комиссия подвела итоги десяти лет интеграции стран ЕАЭС — как следует из подготовленного ею статистического сборника, за 2012–2021 годы объем совокупного ВВП стран союза вырос более чем на 10%, что сопоставимо с показателями Евросоюза за тот же период, но существенно отстает от результатов, например, БРИКС, продемонстрировавшего прирост ВВП более чем в полтора раза. По итогам первого квартала 2022 года ВВП стран ЕАЭС составил $471,8 млрд, что на 3,6% больше, чем было в январе—марте 2021-го. Впрочем, с учетом влияния санкций на экономики России и Белоруссии по итогам этого года ожидается сокращение общего ВВП на 6,1%.

Для обеспечения макроэкономической стабильности руководство «пятерки» стремится к увеличению производственного потенциала ЕАЭС и к расширению внутрисоюзного рынка. Как следует из данных ЕЭК, промышленное производство в союзе увеличилось в 2012–2021 годах на 20%. Однако, как известно, промышленная политика в ЕАЭС не синхронизирована, что, в частности, привело к созданию дублирующих производств, а также к несоответствию структуры экспорта и импорта стран союза.

Торговые связи государств ЕАЭС, следует из представленной статистики, остаются в большей степени ориентированными на третьи страны, а не на партнеров по «пятерке» — в 2021 году доля взаимной торговли внутри союза составила 14,6% от его общего оборота. В 2012 году этот показатель составлял 13,5% — рост за десятилетие трудно назвать впечатляющим. Такая доля явно недостаточна для обеспечения стабильности внутреннего рынка — в схожих объединениях она составляет около 40% (см. “Ъ” от 26 февраля).

За десять лет объем внешней торговли союза с третьими странами сократился с $938,8 млрд до $846,4 млрд — его пиковые значения пришлись на 2012–2014 годы, после чего в 2015–2016 годах объемы торговли со странами вне ЕАЭС резко сократились и с тех пор восстанавливаются.

Взаимная торговля, хоть тоже сильно «сдала» в 2014–2016 годах, по итогам 2021-го немного превысила значение 2012 года — $73,1 млрд против $72,1 млрд. Наиболее ориентированной на внутрисоюзную торговлю страной оказалась Белоруссия, нарастившая долю торговли со странами «пятерки» с 49,5% в 2015 году до 50,5% в 2021-м. Казахстан и Армения, хоть и в меньшей степени зависят от торговли со странами союза, наращивали ее удельный вес куда динамичнее — с 20,8% и 26,3% в 2015 году до 26,1% и 35,3% в 2021-м. В России же доля внутрисоюзной торговли является наименьшей в ЕАЭС и выросла за это время незначительно — с 8,1% до 8,9%. Отметим, что не все страны в «пятерке» показали положительную динамику — в Киргизии, напротив, доля торговли со странами ЕАЭС (хоть и весьма существенная) сократилась — с 44,3% до 41,1%.

В этом году руководители стран союза не раз заявляли о намерении качественно нарастить взаимную торговлю — за счет гармонизации промполитики и планов по замещению около четверти импорта «пятерки» продукцией стран ЕАЭС (см. “Ъ” от 21 июня). Однако для более плотного торгового взаимодействия необходимо преодолеть имеющиеся торговые барьеры, которые на протяжении многих лет остаются болезненной проблемой из-за формальности подходов к ее решению. Другой фактор, тормозящий интеграцию,— с трудом продвигающееся создание общих рынков, особенно газа и нефти. Впрочем, вчера ЕЭК сообщила о «высокой степени готовности» проекта договора по единому рынку нефти — страны «сблизили позиции» по спорным вопросам оказания услуг по ее транспортировке. Утверждается, что урегулирована и часть разногласий по условиям оплаты услуг на общем рынке газа, а также по пониманию рыночной цены на газ.

Евгения Крючкова