Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Интеграцию приняли на комиссию

Промышленной политикой ЕАЭС займется специальный орган

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о создании комиссии по интеграции и промышленной кооперации, чтобы попытаться гармонизировать промышленную политику стран «пятерки». Предполагается, что новый орган ЕАЭС будет отбирать наиболее перспективные интеграционные проекты в приоритетных отраслях. Однако союзу придется больше внимания уделить механизмам их финансирования — из-за их непроработанности уже имеющиеся проекты откладываются. В числе предложений — создание союзного рынка облигаций в национальных валютах.

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре)

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Решения очередного заседания межправсовета ЕАЭС 20–21 июня в Минске во многом призваны снять проблемы, которые хоть и обострились в связи с ужесточением санкций, но не поддавались урегулированию и в рамках стратегического планирования работы союза в более благоприятные времена. Так, для координации промышленной политики в ЕАЭС (сейчас она проводится на национальных уровнях обособленно, в результате чего возникают дублирующие производства и несоответствие структур экспорта и импорта стран союза) создается отдельная комиссия по промышленной кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности ЕАЭС — распоряжение об этом во вторник подписали премьер-министры «пятерки».

Как отметил глава российского правительства Михаил Мишустин, одновременно со снижением зависимости таких отраслей от зарубежных поставок необходимо запускать и совместные инновационные проекты — в частности, по разработке и выпуску «востребованной продукции, особенно в сфере вычислительных мощностей, авиастроения и фармацевтики». Продукцией из стран ЕАЭС, пояснила по итогам встречи представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкова, может быть замещено около четверти импорта союза (примерно $70 млрд) — задача же комиссии будет заключаться в отборе наиболее перспективных проектов. В целом же, как следовало из выступления премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, страны готовы пойти и несколько дальше, рассчитывая «выйти на создание евразийских консорциумов и корпораций».

Проблема, однако, не в отсутствии проектов — как отметил премьер Киргизии Акылбек Жапаров, уже сформированный пул из более 170 интеграционных инвестиционных инициатив необоснованно отодвигается на неопределенный срок из-за отсутствия внятных механизмов их финансирования. Новой комиссии и предстоит разработать их «в кратчайшие сроки». Отметим, ранее «мощность» евразийских институтов развития оценивалась как уступающая европейским примерно в сто раз, а потребность в финансировании совместных программ развития — в 1,5 трлн руб. в год (см. “Ъ” от 26 мая).

Для повышения устойчивости экономик стран ЕАЭС к внешним шокам и «создания условий для эффективной мобилизации и инвестирования финансовых ресурсов» Акылбек Жапаров предложил запустить «евразийскую инициативу облигационного рынка с котировками в национальных валютах».

О повышении роли нацвалют говорил и Михаил Мишустин, предложив ускорить переход на «собственные международные финансовые расчетные механизмы, расширить практику использования нацвалют во внешнеторговых операциях между нами и с теми странами, которые зарекомендовали себя надежными партнерами».

ЕАЭС пытается адаптироваться к новому миру

Особенно беспокоит руководство стран ЕАЭС, как показало сегодняшнее обсуждение, продовольственный вопрос — хотя в «пятерке» довольно высоки показатели продбезопасности. Негативно сказаться на ней, как заметил премьер-министр Армении Никол Пашинян, могут возникающие «в силу объективных причин» ограничения в поставках. Чиновник призвал коллег «противодействовать рискам на коллективной основе, минимизируя возможность возникновения дефицита продовольственных товаров». Отметим, одним из наиболее чувствительных ограничений за последнее время был запрет на вывоз зерна из РФ — экспорт в страны ЕАЭС планируется разрешить с 1 июля.

По итогам заседания, как сообщили в ЕЭК, подписано распоряжение о свободном обращении наиболее чувствительных товаров (например, пшеницы и сахара) во взаимной торговле в рамках индикативных балансов (их еще планируется подготовить). При этом, добавляют в комиссии, при вывозе такой продукции в третьи страны государства союза не должны допускать обхода мер экспортного регулирования, в том числе принятых одной из стран ЕАЭС.

Евгения Крючкова, Минск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...