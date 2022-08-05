Аттестат понарошку

19-летняя Яна Тимошенко, выпускница средней школы №49 Адлерского района Сочи, в середине июля обратилась в городскую прокуратуру. Она попросила провести проверку действий администрации учебного заведения, которое окончила в этом году. Девушка считает: школьные работники подменили ей годовые оценки за 10-й класс, поэтому она получила вместо аттестата с отличием, на который рассчитывала, обычный аттестат синего цвета. К тому же девушку просто забыли пригласить на выпускной вечер.

У Яны Тимошенко спинальная мышечная атрофия 2-го типа, она не может двигаться, работает только левая рука. Интеллект при этом совершенно сохранен. Яна обучалась дома по адаптированной программе. В 10–11-м классах — в новой школе, куда перешла из старой из-за обстоятельств, не связанных с заявлением в прокуратуру. В прежней школе к ученице приходили учителя, Яна получила аттестат с отличием об основном среднем образовании. Однако в новой все пошло не так.

По словам Яниной мамы Ирины Тимошенко, в администрации 49-й школы ей сразу сказали, что учителя-предметники на дом к Яне приходить не смогут. К ученице приходил один педагог, преподававший Яне сразу несколько основных предметов: русский, английский, математику, литературу... Часть предметов Яне предложили изучать самостоятельно. Родители согласились — мама объясняет, что ослабила контроль за соблюдением прав дочери из-за состояния собственного здоровья. Семья смогла оплачивать Яне репетиторов только по русскому языку и математике, на большее не хватило средств.

Окончив 10-й класс, Яна получила похвальный лист за отличную учебу. Однако практически сразу мама узнала от классной руководительницы, что за год у Яны стоят тройки по двум предметам. Ссылаясь на путаницу в документах, педагог обещала, что тройки будут исправлены. Так классную руководительницу поняла Ирина — и успокоилась. Похвальный лист просто не выдается: он регистрируется в специальном журнале, на нем стоит подпись директора.

В конце 11-го класса Яна сдала государственные экзамены (выпускники с инвалидностью сдают облегченный вариант ГИА вместо ЕГЭ) по русскому языку и математике на пятерки. Однако девушка не получила аттестата с отличием, который давал бы ей льготу при поступлении в колледж. Выяснилось вдруг, что по итогам 10-го класса у Яны по шести предметам, которые девушка изучала самостоятельно, были выставлены тройки, поэтому в аттестат пошли четверки. Учительница, приходившая к Тимошенко, объяснила появление плохих оценок так: Яна, дескать, заслужила их по результатам итоговой аттестации в 10-м классе после проверки соответствующих работ учителями-предметниками. Но сама девушка утверждает, что в 10-м классе никаких итоговых аттестационных работ по предметам на самообразовании не выполняла — заданий для этого она не получала.

Кто прав и кто виноват в этой истории, откуда и как взялись тройки в деле Яны Тимошенко, разберется прокуратура. Однако эта история — про обманутые ожидания. Здоровым людям трудно представить, что ребенок с инвалидностью относится к своей учебе всерьез, всерьез верит, что учится так же, как все, и всерьез рассчитывает на заслуженную оценку своего труда. Работники школы часто полагают, что ученика с инвалидностью можно учить как-нибудь — все равно получится благодеяние. На самом деле качественное образование — это не милостыня, которую ребенку с инвалидностью общество может дать более или менее щедро. Образование — это неотъемлемое право любого ребенка, как бы тяжело он ни был болен.

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Наталья Волкова, корреспондент Русфонда