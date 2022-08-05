ЕЦБ оценил влияние санкций на импорт РФ

В новом выпуске экономического бюллетеня Европейского центрального банка (ЕЦБ) анализируются изменения в торговых поставках из России с момента начала военной операции РФ на Украине. Потоки энергоресурсов и агропродовольственных товаров аналитиками ЕЦБ отслеживаются с помощью данных о морских перевозках и о поставках газа, сведения об импорте в Россию суммируются на основе статистики ее основных торговых партнеров.

По данным ЕЦБ, объем российского экспорта нефти по морю в начале июля фактически восстановился до уровней, которые наблюдались до начала конфликта. Это произошло на фоне исторически высоких скидок на российскую нефть (дисконт на Urals к сорту Brent составляет 30%) и частичного перенаправления поставок в крупные азиатские страны. Доля России в объеме импорта нефти по морю Китаем и Индией в конце июня увеличилась до 11% и 14% соответственно в сравнении с 6% и 2%, которые были до начала военных действий. Поставки же в США и Великобританию обнулились. Экспорт российского газа в ЕС значительно сократился, составив в последнюю неделю июня 35% от уровня прошлого года.

Одновременно экспорт в Россию стран—основных торговых партнеров значительно сократился (см. график). Это особенно заметно в странах, которые ввели санкции. В мае зафиксировано снижение на 85% ввоза товаров в РФ из США и на 45% — из стран зоны евро. При этом упал и экспорт из стран, которые санкции не вводили, например из Китая — на 23%.

По оценке ЕЦБ на основе выборки по 59 странам—торговым партнерам России, охватывающей 86% российского импорта, пакет санкций, введенных в марте 2022 года, привел к тому, что по сравнению с февралем импорт из стран, которые установили ограничения, был на 20 процентных пунктов ниже, чем из тех, которые к ним не присоединились. Прежде всего это произошло за счет снижения ввоза транспортных средств, базовых металлов, машин и оборудования. «Разбивка по отдельным группам показывает, что доступ России к товарам, необходимым для производства военной техники, таким как транспортные средства, машины и механические приспособления, в относительном выражении был значительно затруднен»,— считают в ЕЦБ. Там полагают, что только первый раунд санкций привел к снижению российского импорта на 15%.

Алексей Шаповалов