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Коммерсантъ FM
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Банк Англии сделал свою ставку

Британский регулятор поддержал тренд на ужесточение денежно-кредитной политики

Банк Англии в четверг вслед за Федеральной резервной системой США и Европейским центробанком решительно поднял процентную ставку — сразу на 50 базисных пунктов, до 1,75% годовых. Это стало самым значительным повышением индикатора за последние 27 лет. Таким способом регулятор пытается обуздать рост инфляции, который, согласно новому прогнозу, в четвертом квартале ускорится до 13,1%. Ставка поднята на фоне приближения рецессии британской экономики — Банк Англии ожидает, что она начнет сжиматься в последнем квартале этого года и что спад продлится весь 2023 год.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли

Глава Банка Англии Эндрю Бейли

Фото: File Photo, Reuters

Глава Банка Англии Эндрю Бейли

Фото: File Photo, Reuters

Базовая процентная ставка Банка Англии в четверг была повышена сразу на 50 пунктов — до 1,75% с 1,25% годовых. Это самое значительное ее повышение с 1995 года, теперь ставка также находится на максимальном уровне с декабря 2008-го, когда она составляла 2%. Такое повышение не стало неожиданностью для аналитиков. В июне годовая инфляция в Великобритании на фоне ускорения цен на газ достигла уже 9,4%. Еще две недели назад глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил о том, что регулятор будет «действовать решительно».

Вместе со ставкой центробанк 4 августа повысил прогноз по инфляции — показатель достигнет 13,1% в четвертом квартале 2022 года (это на 3 процентных пункта (п. п.) выше уровня, который регулятор закладывал в своем майском прогнозе). Ожидается, что далее рост цен замедлится и составит в 2023 году 5,5%. До целевого уровня в 2% он опустится через два года — в своем прогнозе Банк Англии исходит из того, что инфляционное давление постепенно ослабеет на фоне стабилизации мировых цен на сырье.

В четверг же регулятор оставил почти без изменений объем выкупа активов с рынка — суммарно он составит £863,1 млрд (£844 млрд — государственные, а £19,1 млрд — корпоративные облигации). Также комитет по монетарной политике Банка Англии проголосовал за начало сокращения баланса регулятора сразу после следующего заседания, запланированного на 15 сентября. Это решение не окончательное, в сентябре предстоит еще одно подтверждающее голосование, исход которого будет зависеть от рыночных условий. Пока известно, что руководство британского ЦБ планирует в течение первых 12 месяцев действия программы сократить объем облигаций на балансе примерно на £80 млрд, что с учетом погашения бумаг будет соответствовать их продаже примерно на £10 млрд ежеквартально.

Все эти решения приняты на фоне сообщения ЦБ о том, что уже в четвертом квартале этого года Великобритания вступит в период рецессии, который продлится 15 месяцев.

Этот прогноз объясняется тем, что ВВП страны уже замедлился в большей степени, чем ожидалось ранее,— на фоне падения реальных доходов, нехватки товаров и рабочей силы. В третьем квартале рост экономики составит только 0,4%, потребления домохозяйств — 0,1%. В целом в 2022 году Банк Англии теперь ожидает роста ВВП в 3,5% (минус 0,25 п. п. к майскому прогнозу) и его заметное проседание — на 1,5% — в 2023-м (в мае ожидался спад только на 0,25%). После этого экономику ожидает «очень слабый рост по историческим меркам», прогнозирует регулятор.

Накануне британский Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) в своем прогнозе отметил, что рецессия с шансом в 50% начнется уже в третьем квартале (то есть раньше, чем по расчетам Банка Англии) и продолжится до первого квартала 2023 года (рост по итогам года — 0,5%), что намного короче, чем прогнозирует ЦБ. Падение спроса на товары и услуги, по мнению экспертов института, приведет к тому, что в ближайшие 12 месяцев уровень безработицы в Великобритании превысит 5% (в мае было 3,8%).

По прогнозу NIESR, инфляция достигнет пика в четвертом квартале 2022 года (близко к 11%), а затем вернется примерно к 3% через год после достижения максимума.

Это произойдет на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, торможения роста цен на энергоносители и снижения реальных доходов домохозяйств, которые упадут на 2,5% в 2022 году и останутся более чем на 7% ниже допандемийного тренда даже за пределами 2026 года.

Георгий Смирнов

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