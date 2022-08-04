Бриттни Грайнер приговорили к обмену

Почти максимальный срок — девять лет — за контрабанду наркотиков и их незаконное хранение получила американская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер. У спортсменки, напомним, в аэропорту при досмотре обнаружили масло каннабиса. Впрочем, вероятно, ей не придется находиться в местах лишения так долго — ее и другого осужденного в России, американца Пола Уилана, могут обменять на отбывающего в США 25-летний срок россиянина Виктора Бута. Суровое решение Химкинского горсуда, не исключено, приведет к активизации переговоров об обмене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бриттни Грайнер назначили почти максимальный срок

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Бриттни Грайнер назначили почти максимальный срок

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

События вокруг Бриттни Грайнер в Химкинском горсуде Московской области в последнее время развивались стремительно. На 4 августа в процессе по делу обвиняемой в контрабанде наркотиков в значительном размере (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконном хранении без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ) именитой спортсменки были намечены только прения сторон. Однако уже в ходе них у журналистов появилась информация, что в этот же день ожидается и оглашение приговора. Стоит отметить, что подобное в российских судах происходит крайне редко даже по делам, рассматриваемым в особом порядке.

В своем выступлении гособвинитель заявил, что вина Бриттни Грайнер в совершении тяжкого преступления полностью подтверждается собранными по делу доказательствами. Напомним, что американку Грайнер, с 2015 года выступавшую за екатеринбургский клуб УГМК, задержали 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево, куда она прибыла авиарейсом из Нью-Йорка. Во время прохождения через зеленый коридор специально обученная служебная собака таможни указала на наличие в багаже пассажирки наркотических средств. Во время досмотра в боковом кармане рюкзака и чемодане спортсменки были обнаружены вейпы (картриджи для электронных сигарет). В них оказалась жидкость со специфическим запахом. Впоследствии экспертиза установила, что этот масло каннабиса, отнесенное в России к наркотическим средствам.

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Сама спортсменка в ходе следствия и в суде утверждала, что на самолет собиралась в спешке и просто забыла выложить запрещенный в России препарат, который у нее на родине относится в том числе к лекарственным средствам и был выписан ей по назначению врача.

Несмотря на то что обвиняемая Грайнер полностью признала свою вину, гособвинитель запросил для нее практически максимальный срок — девять с половиной лет из десяти возможных.

В свою очередь, защита баскетболистки просила об оправдательном приговоре, поскольку «доказательства, на которые опиралось обвинение, являются недопустимыми». В случае если суд не согласится с такой точкой зрения, адвокаты просили назначить своей клиентке условный срок или наказание ниже низшего предела. При этом защитники обнародовали статистику, согласно которой за аналогичные преступления россиян осуждают в среднем на пять лет и примерно в половине случаев — условно.

Отметим, что, пока дело спортсменки рассматривалось в суде, со стороны США, как ранее сообщал “Ъ”, поступило предложение об обмене гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок за «незаконные сделки с оружием и поддержку терроризма», на американцев Бриттни Грайнер и осужденного на 16 лет в России за шпионаж Пола Уилана. Пока это вопрос рассматривается.

В итоге Химкинский горсуд назначил в качестве наказания Бриттни Грайнер девять лет колонии общего режима. Не исключено, что столь суровое наказание приведет к активизации «обменных» переговоров.

В свою очередь, защита осужденной спортсменки заявила, что их клиентка очень расстроена вынесенным решением, но они будут делать все возможное, чтобы Бриттни Грайнер как можно скорее оказалась на свободе. При этом вынесенный приговор адвокаты, если не поступит возражений со стороны подзащитной, намерены обжаловать.

Олег Рубникович