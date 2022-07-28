Обменный курс не сходится

Белый дом обнародовал предложение российской стороне по обмену гражданина РФ Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, поскольку Кремль не дал на него «содержательный ответ». Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN, уточнив, что власти США передали России соответствующее предложение еще в июне. В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что никаких договоренностей по обмену россиянина на американцев пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кремле отрицают какие-либо договоренности по обмену сразу на двух американцев предпринимателя Виктора Бута, арестованного в Таиланде в 2008 году по запросу США

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters В Кремле отрицают какие-либо договоренности по обмену сразу на двух американцев предпринимателя Виктора Бута, арестованного в Таиланде в 2008 году по запросу США

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Два на одного

Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме объяснил, почему власти США вдруг решили рассказать о сделанном России предложении по обмену граждан. «Разочарование в связи с отсутствием содержательного ответа России на предложение заключить сделку стало основополагающим фактором в решении администрации обнародовать информацию о том, что инициатива США находится на рассмотрении (российской стороны.— “Ъ”)»,— говорится в сюжете.

По словам собеседников телеканала, соответствующую идею американские официальные лица высказали российским коллегам еще в июне.

Вдохновил их на это успех состоявшегося в апреле обмена отсидевшего длительный срок в США россиянина Константина Ярошенко на осужденного в России в 2020 году гражданина США Тревора Рида. С идеей продолжить практику обменов, по данным CNN, выступили высокопоставленные сотрудники администрации США. Президент Джо Байден инициативу поддержал, несмотря на то что Минюст США выступил против (телеканал уточняет, что ведомство в целом против обмена заключенными).

Напомним, россиянин Виктор Бут был задержан в Таиланде по запросу американских властей в 2008 году, а в 2012-м был осужден в США на 25 лет тюрьмы за «незаконные сделки с оружием и поддержку терроризма». Россия добивается его экстрадиции уже много лет.

Отсутствие сделки по его обмену на граждан США журналистам подтвердил в четверг и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока договоренностей в этой области нет»,— сказал он на брифинге (цитата по ТАСС). И при этом добавил, что при обсуждении подобных тем «обычно такие информационные вбросы не делаются». «Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях»,— отметил Дмитрий Песков.

В МИД РФ напомнили, что вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США.

«Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут»,— сообщили в ведомстве, подчеркнув, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении созвониться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по поводу обмена Бриттни Грайнер и Пола Уилана. О возможной дате их разговора не сообщалось. Главы внешнеполитических ведомств России и США не общались с начала российской военной операции на Украине.

Мяч на стороне суда

Процесс в Химкинском горсуде по делу американской баскетболистки, двукратной олимпийской чемпионки 31-летней Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков в значительном размере (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконном хранении без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ), близится к завершению.

Напомним, именитую спортсменку, которая с 2015 года выступала за екатеринбургский клуб УГМК, задержали 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево, куда она прибыла авиарейсом из Нью-Йорка. Во время прохождения через зеленый коридор специально обученная служебная собака таможни указала на наличие в багаже пассажирки наркотических средств. Во время досмотра в боковом кармане рюкзака и чемодане спортсменки были обнаружены вейпы (картриджи для электронных сигарет). В них оказалась жидкость со специфическим запахом. Впоследствии экспертиза установила, что в багаже Бриттни Грайнер находилось масло каннабиса, отнесенное в России к наркотическим средствам.

В ходе следствия и на суде, который начался 1 июля, американка полностью признала свою вину.

В частности, из данных ею в минувшую среду показаний следует, что в момент дорожных сборов она «была в стрессе и уставшей из-за постковидного синдрома, плотного расписания и предстоящего трансатлантического перелета и собирала вещи в спешке». Так в ее багаже и оказался запрещенный в России препарат, который в США относится в том числе к лекарственным средствам. Более того, медицинский каннабис был выписан ей по назначению врача.

Защита баскетболистки полагает, что приговор будет вынесен не позже середины августа. Возможно, уже на ближайшем судебном заседании, намеченном на 2 августа, адвокаты Бриттни Грайнер завершат представление доказательств, и стороны перейдут к прениям. Эта процедура, учитывая, признание обвиняемой своей вины, также не займет много времени.

Комментировать ситуацию с возможным обменом Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута защита спортсменки не стала, заявив, что в переговорах по этому поводу участия не принимает.

При этом опрошенные “Ъ” юристы уверены, что поднятый властями США вопрос об обмене спортсменки на отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме Виктора Бута может быть решен только после вынесения приговора.

По их словам, пока решение суда не вступит в законную силу — Бриттни Грайнер невиновна и никаких оснований для обмена нет.

В ожидании обмена

Адвокат осужденного в 2020 году гражданина США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил “Ъ”, что у его подзащитного, отбывающего срок в Мордовии, в камере есть телевизор и о том, что американские власти хотят его обменять, он знает и ждет этого. «После приговора мы даже не стали подавать апелляционную жалобу, чтобы решение суда быстрее вступило в законную силу. Уже тогда между спецслужбами двух стран, а инициатором, насколько я знаю, была наша сторона, велись переговоры об обмене,— рассказал господин Жеребенков.— Однако вскоре все неожиданно затихло. В прошлом году я ездил к Уилану в колонию, и он рассказал мне, что сотрудники американского посольства сообщили, что вопрос с обменом закрыт. Причем якобы из-за того, что если он состоится, то русские начнут похищать граждан США, незаконно осуждать их и менять на своих соотечественников, отбывающих сроки в американских тюрьмах. Теперь инициатива исходит уже от США. Но выдвинутые ими условия я считаю несправедливыми. Объяснение у меня одно: Бута они считают весьма значимой и опасной фигурой. Впрочем, подобного рода переговоры проходят в тайне, и думаю, что наши дипломаты ведут активную работу».

Между тем вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с “Ъ” отметил, что выдвинутые США условия вряд ли будут способствовать ускорению этого процесса.

«Предложение обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и уже отбывающего 16-летний срок в российской тюрьме за шпионаж Пола Уилана не внушает оптимизма. Если вопрос обмена одного на одного, по моим данным, был делом практически решенным и все могло произойти весьма оперативно, то нынешняя ситуация — это шаг назад»,— заявил Иван Мельников.

Он выразил надежду на то, что американская сторона пересмотрит свою позицию.

Если же нет, то, как полагает Иван Мельников, Россия может предложить властям США обмен и «два на два». По словам правозащитника, сейчас в тюрьмах США находится порядка 2 тыс. граждан России. «Подавляющее большинство из них отбывают сроки за мелкие общеуголовные преступления. Но есть и те, кого мы вполне можем включить в обменный список»,— считает собеседник “Ъ”. К таковым он отнес осужденного на 27 лет за кибермошенничество программиста Романа Селезнева и обвиняемого властями США в инсайдерской торговле ценными бумагами российского бизнесмена Владислава Клюшина, а также экстрадированного в июне 2022 года из Таиланда в США Дмитрия Украинского, которому инкриминируется хищение средств американских граждан.

Олег Рубникович, Елена Черненко